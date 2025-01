Recenzja słuchawek Sony ULT Wear. Basowy Behemot imponujący mocą dźwięku, ale mający też kilka innych mocnych stron

Sony ULT Wear WH-ULT900N to nowe bezprzewodowe słuchawki, o których ostatnio zrobiło się głośno, a powód jest w zasadzie tylko jeden: potężna moc tonów niskich. Tak, są to słuchawki dla basshead’ów i producent nawet nie próbuje tego ukrywać. Wręcz przeciwnie. Niezwykle uwypuklony bas to najczęściej wyróżniana cecha tych słuchawek, którą Sony chwali się na lewo i prawo. Wiele firm twierdzi, że ich słuchawki mają brzmienie wyważone, uniwersalne, audiofilskie i nie wiadomo jeszcze jakie. A co robi Sony? Przychodzi i pyta: Kopnął cię kiedyś bas? Nie? No to spróbuj słuchawek ULT Wear. Nie ukrywają, dla kogo przeznaczony jest ten model i takie podejście jest słuszne. Pozostaje tylko pytanie, czy Sony ULT Wear mają jeszcze jakieś inne mocne strony, które zachęcałyby do ich kupna? Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Wiele osób zainteresowanych kupnem droższych słuchawek wokółusznych prędzej czy później trafi na ofertę firmy Sony. Takich słuchawek jak WH-1000XM4 czy WH-1000XM5 nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W momencie swojej premiery miały one reprezentować to, co najlepsze Sony ma do zaoferowania w tej kategorii sprzętu, czyli przede wszystkim dobry komfort, wysoką jakość dźwięku i jeden z lepszych systemów aktywnej redukcji szumu (ANC). Ciekawe jest jednak to, że model ULT Wear nie ma konkurować z XM5 i nie trzeba analizować szczegółów specyfikacji, aby to zauważyć. Wystarczy spojrzeć na cenę, która oficjalnie wynosi 899 zł, ale Sony ULT Wear można bez problemu kupić za trochę ponad 700 zł. Oznacza to, że są o około połowę tańsze od WH-1000XM5.

Sony ULT Wear byłyby po prostu dobrymi słuchawkami, niewyróżniającymi się z tłumu konkurentów, gdyby nie jedna funkcja. Chodzi o tryby wzmocnienia basu ULT1 i ULT2, które łagodnie rzecz ujmując robią robotę. Dzięki nim można odnieść wrażenie, jakby siedziało się z dużym subwooferem na głowie, tylko że niezwykle lekkim i wygodnym.

Opisywany model teoretycznie nie powinien mieć tak zaawansowanego ANC, ani identycznej jakości wykonania, ani porównywalnego brzmienia do XM5. I już w tej chwili mogę Wam napisać, że faktycznie nie ma. Ale wiecie co? To w zupełnie niczym nie przeszkadza, bo charakterystyka jest tak odmienna, że osobiście nie wyobrażam sobie, aby jedna i ta sama osoba, rozważała kupno obydwu tych modeli słuchawek. One są po prostu zbyt różne. Jasne, że każde słuchawki służą zasadniczo do tego samego, ale można to również napisać o słuchawkach za 50 zł. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę zwykłe preferencje odnośnie dźwięku, to nie da się nie zauważyć różnic. Zresztą to samo dotyczy jakości materiałów wykorzystanych w obudowie oraz ergonomii całej konstrukcji.

Sony ULT Wear Sennheiser Accentum Plus Wireless Konstrukcja Słuchawki wokółuszne, zamknięte Słuchawki wokółuszne, zamknięte Wodoszczelność brak brak Sterowanie panel dotykowy i przyciski przyciski, przycisk Łączność Bluetooth 5.2 z multipoint, łączność przewodowa mini jack 3,5 mm Bluetooth 5.2 z multipoint, łączność przewodowa mini jack 3,5 mm Wspierane kodeki LDAC, AAC, SBC aptX Adaptive, AAC, SBC ANC tak tak Tryb przezroczysty tak tak Deklarowany czas pracy 50 godzin (bez ANC),

30 godziny (z ANC) 50 (bez ANC),

b/d (z ANC) Pojemność akumulatora b/d b/d Ładowanie przewodowe przez USB-C przewodowe przez USB-C Pasmo przenoszenia 5 - 20000 Hz (przewodowo)

20 - 20000 Hz (Bluetooth) 20 - 20000 Hz Przetworniki Dynamiczne, 40 mm Dynamiczne, 37 mm Mikrofon tak tak Dodatkowe funkcje automatyczna pauza i odtwarzanie, tryby wzmocnienia basu ULT1 i ULT2, DSEE, Adaptive Sound Control, 360 Reality Audio i Dolby Atmos (Bravia + WLA-NS7) automatyczna pauza i odtwarzanie, automatyczna redukcja szumu wiatru, personalizacja dźwięku, strefy dźwięku, Masa 255 g 227 g Cena od około 740 zł od około 750 zł

Co realnie dostajemy? Przede wszystkim konstrukcję zamkniętą zbliżoną wyglądem do starszych modeli XM4 i XM3, panel do obsługi dotykowej, z przydatnym gestem szybkiego włączania ANC, etui ochronne w komplecie, łączność bezprzewodową Bluetooth 5.2 z Google Fast Pair oraz multipoint (do dwóch urządzeń jednocześnie) oraz przewodową mini jack 3,5 mm. Do tego dochodzą 40-milimatrowe przetworniki dynamiczne z pasmem przenoszenia od 5 do 20000 Hz. Czułość ma wynosić 110 dB/mW (przewodowo) lub 100 dB/mW (bezprzewodowo). Oprócz tego dostajemy wsparcie dla kodowania dźwięku LDAC, AAC i SBC, wydzielony przycisk ULT do przełączania trybów wzmacniania tonów niskich, funkcję dźwięku 360 Reality Audio oraz Dolby Atmos np. w połączeniu z telewizorami Bravia XR i nadajnikiem WLA-NS7. Nie zabrakło aktywnej redukcji szumu (ANC) oraz trybu przezroczystego z regulacją intensywności i opcją wzmocnienia głosu ludzkiego. Jest też funkcja automatycznej pauzy po zdjęciu słuchawek i odtwarzania po ich założeniu, a także obsługa asystentów głosowych Google i Alexa. Wbudowany akumulator powinien zapewnić słuchawkom do 50 godzin ciągłego grania bez ANC lub 30 godzin wraz z nim. Warto dodać, że do słuchania przewodowego nie jest potrzebne naładowanie ogniwa, co jest zaletą w czasie długiej podróży. Więcej informacji znajdziecie na kolejnych stronach tej recenzji.