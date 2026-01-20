Sony i TCL łączą siły: nadchodzą nowe Smart TV i inne sprzęty, które już niebawem kupimy od ich wspólnej firmy

Na rynku domowej rozrywki ma dojść niebawem do interesującego posunięcia ze strony tytułowego przedsiębiorstwa Sony oraz TCL. Obie strony mają zamiar utworzyć wspólny podmiot, którym zarządzać będzie TCL. W skład produktów wejdą zarówno telewizory, jak i sprzęty audio. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wiążąca umowa zacznie obowiązywać za kilka miesięcy, a powstająca firma rozpocznie działanie w kwietniu 2027 roku.

Firma Sony i TCL dążą do tego, aby już wkrótce wejść na rynek z nowymi produktami z segmentu domowej rozrywki, takimi jak telewizory. Wspólny, a zarazem tworzony właśnie podmiot, ma zacząć działać w 2027 roku.

Sony i TCL podpisali porozumienie*, którego celem jest utworzenie wspólnego podmiotu (ang. joint venture), w którym pierwsza strona będzie miała 49% udziałów, z kolei druga - 51%. Będzie ono funkcjonowało globalnie i zajmowało się każdym procesem: od projektowania do tworzenia produktów, a także sprzedażą, logistyką i obsługą klienta. Wspomnianymi produktami będą tutaj telewizory, a także domowe wyposażenie audio. W tym scenariuszu to Sony poniekąd oddaje swój biznes związany z segmentem domowej rozrywki. Obie firmy chcą doprowadzić do tego, aby ich plan był traktowany na poważnie, czyli innymi słowy: aby ich umowa stała się wiążąca. Termin to końcówka marca 2026 roku. Nowo powstała firma - po zatwierdzeniu przedsięwzięcia przez odpowiednie organy - ma zacząć działać w kwietniu 2027 roku.

Wnikając nieco głębiej w omawiane wspólne przedsiębiorstwo: Sony przekaże swoją technologię związaną z obrazem i audio, wartość marki, czy też system zarządzania łańcuchem dostaw, zaś w przypadku TCL wykorzystywana będzie "technologia zaawansowanych wyświetlaczy, pozycja na rynku światowym" i nie tylko. Oczekuje się, że przyszłe produkty ukazywać się będą pod znajomymi nazwami: Sony i BRAVIA. Jeżeli chcemy zapoznać się z oficjalnym komunikatem od Sony, gdzie wszystko zostało dokładnie omówione, to znajdziemy go pod tym adresem.

*Dokł. memorandum of understanding, które - według Wikipedii - jest "bardziej formalną (ale nadal nie wiążącą) formą porozumienia dżentelmeńskiego".

**Jak wskazuje Wikipedia: joint venture nie zawsze oznacza stworzenie osobnej spółki. Czasem jest to po prostu "bliska współpraca dwóch podmiotów" (Wikipedia).

Źródło: The Verge, Sony, Wikipedia, Tłumacz Google