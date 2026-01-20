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Start Aktualności Smartfony i tablety

Smukły powerbank? I tak, i nie. Oto realme P4 Power 5G - smartfon, który przesuwa granicę pojemności baterii

Natan Faleńczyk | 20-01-2026 22:30 |

Smukły powerbank? I tak, i nie. Oto realme P4 Power 5G - smartfon, który przesuwa granicę pojemności bateriiOdkąd na rynku pojawiły się zmienione ogniwa litowo-jonowe, które zawierają anodę krzemowo-węglową, ogólna pojemność akumulatorów w smartfonach zaczęła mocno wychodzić poza dotychczasowy standard 5000 mAh. Dziś coraz częściej spotykamy 6500, czy 7000 mAh. Marka realme niebawem wprowadzi nowość, która przesunie granice jeszcze dalej, gdyż tytułowy smartfon P4 Power 5G zaoferuje pojemność minimalnie ponad 10 000 mAh. Nie zabraknie przydatnego rozwiązania.

Na rynku indyjskim do swojej premiery szykuje się smartfon realme P4 Power 5G, który wyróżnia się mega pojemnym akumulatorem. Model będzie przy tym równie smukły, co obecne smartfony i zaoferuje przydatne rozwiązanie.

Smukły powerbank? I tak, i nie. Oto realme P4 Power 5G - smartfon, który przesuwa granicę pojemności baterii [1]

5000, 7000, a może 10 000 mAh? Gdzie leży limit nowych baterii w smartfonach? Okazuje się, że o wiele dalej

Kto by pomyślał, że akumulator o pojemności 10 000 mAh tak szybko zagości w smartfonach, które nie są pancernymi modelami? Marka realme tak naprawdę jeszcze w sierpniu 2025 roku przedstawiła dwa smartfony z "wielkimi" akumulatorami (15 i 10 tys. mAh), ale były to jedynie koncepty. Tym razem mowa o modelu, który lada chwila doczeka się swojej premiery, choć początkowo (a może i wcale?) nie w Polsce. Nowy realme P4 Power 5G otrzymał baterię o pojemności nieco przekraczającej wspomnianą wartość, gdyż mowa o 10 001 mAh, a mimo to oferowany będzie w smukłej konstrukcji, gdyż masa całkowita wynosi ok. 219 g. Na dodatek użytkownicy będą mogli skorzystać z szybkiego, bo aż 80 W przewodowego i 27 W ładowania zwrotnego. Ciekawym rozwiązaniem, o którym były wzmianki trochę wcześniej, jest natomiast to, że smartfon może być zasilany bezpośrednio przez gniazdo USB typu C - bez angażowania baterii. Trochę szkoda, że taka opcja wciąż jest niezbyt popularna w innych modelach.

  realme P4 Power 5G
Procesor Brak oficjalnych informacji
Układ graficzny
Pamięć RAM
Pamięć wbudowana
Wyświetlacz 1,5K, 144 Hz
Łączność Wi-Fi, Bluetooth, 5G
Porty, złącza i sloty USB typu C
Aparat przedni Brak oficjalnych informacji
Aparaty z tyłu
Akumulator 10 001 mAh (technologia krzemowa-węglowa)
Sprawność: 1650 cykli do 80%
1,5 dnia pracy
Ładowanie Przewodowe: 80 W
Zwrotne: 27 W
System Nakładka realme UI 7
Wsparcie 3 lata aktualizacji systemu
4 lata poprawek bezpieczeństwa
Wymiary Brak oficjalnych informacji
Masa 219 g
Kolory Trans Silver, Orange, Blue
Debiut 29 stycznia 2026 roku, Indie
Cena Brak oficjalnych informacji

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W kwestii baterii ważne jest również to, że ma ona zachować 80% sprawności przez 1650 cykli ładowania. Co więcej, jeżeli w ciągu czterech lat od zakupu sytuacja będzie wygladała inaczej, to realme zobowiązuje się do darmowej wymiany akumulatora (dla modeli z pierwszej sprzedaży). Dokładnych parametrów urządzenia jeszcze nie znamy, ale wiadomo, że będzie ono wspierane przez dość rozsądny okres, na start dostarczane będzie z nakładką realme UI 7 (od razu można zauważyć, że podobnie jak MagicOS, jest to w pewnych kwestiach kopia Liquid Glass, czyli iOS 26 od Apple, a inspirację serią iPhone 17 można zauważyć nawet w samym wyglądzie smartfona i pomarańczowym kolorze). No tak, wspomniano także o możliwości przyspieszenia ładowania przez przytrzymanie palca na ekranie ładowania (ciężko jednak stwierdzić, czy chodzi tu właśnie o napomknięte 80 W, czy też o 25% wyższą wartość). Jeśli interesuje nas ten model, to oficjalną stronę znajdziemy tutaj.

*Wspomnieć można - jak słusznie zauważył jeden z Czytelników PurePC - że na chińskim rynku od początku stycznia 2026 roku jest już smartfon, który ma nawet pojemniejszy akumulator, a jest nim Honor Power2 (10 080 mAh via GSMArena).

Smukły powerbank? I tak, i nie. Oto realme P4 Power 5G - smartfon, który przesuwa granicę pojemności baterii [2]

Źródło: realme, GSMArena, The Verge, X @FrancisRealme
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