TCL NxtPaper 70 Pro - smartfon z targów CES 2026, który wyróżnia się ekranem. Wsparcie dla rysika, Android 16 i Dimensity 7300
Marka TCL przedstawiła kolejnego smartfona z serii NXTPAPER. Tym razem mowa o nowej generacji oznaczonej liczbą 70, w skład której zapewne z czasem wejdą także inne modele. Możemy liczyć na suwak, który jest już swego rodzajem znakiem rozpoznawczym smartfonów z tej rodziny, a który to pozwoli szybko zmienić tryb wyświetlania. Do tego mamy duży ekran, który wspierany jest kilkoma przydatnymi technologiami. Jednak od strony technicznej smartfon to "średniak".
Firma TCL zaprezentowała na targach CES 2026 pierwszego smartfona z linii NXTPAPER 70. Wariant Pro zaoferuje całkiem spory ekran ze wsparciem dla rysika, specjalny suwak do zmiany trybów wyświetlania, czy też Androida 16.
TCL NXTPAPER 70 Pro, podobnie jak poprzednicy, wyróżnia się głównie ekranem. Firma stosuje bowiem bowiem kilka (dokł. 7) technologii, które wpływają na redukcję niebieskiego światła, migotania (oba aspekty od strony sprzętowej), czy też odbić. Do tego wspomniany już suwak pozwala smartfonowi przejść w jeden z trzech trybów: Color Paper, Ink Paper lub Max Ink. Każdy z nich będzie do pewnego stopnia imitował wyświetlacz znany z czytników e-booków, a ostatni dodatkowo wydłuży czas pracy (monochromatyczny tryb skupienia). Prawie 7-calowy panel można obsługiwać przy pomocy rysika T-Pen, który będzie do kupienia osobno. Przed ewentualnym zakupem warto zapoznać się z tym materiałem wideo, który omawia technologię NXTPAPER, choć sprzed kilku lat (NXTPAPER 40), więc teraz powinno być lepiej.
|TCL NXTPAPER 60 Ultra
|TCL NXTPAPER 70 Pro
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7400
4 x 2,6 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55
|MediaTek Dimensity 7300
4 x 2,5 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55
|Układ graficzny
|Mali-G615
|Pamięć RAM
|12 GB
|8 GB
|Pamięć wbudowana
|256 lub 512 GB
|Wyświetlacz
|7,2" 2340 x 1080 px, NXTPAPER 4.0, 120 Hz (19,5:9)
850 nitów (Sun Light Mode)
|6,9" Full HD+, NXTPAPER 4.0, 120 Hz
900 nitów
|Łączność
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
|Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC
|SIM
|Dual SIM lub SIM + eSIM
|Dual SIM
|Nawigacja
|GPS, Glonass, Beidou, Galileo, A-GPS
|GPS, brak dalszych informacji
|Porty, złącza i sloty
|1 x USB 2.0 typu C
|1 x USB typu C
|Norma odporności
|IP68
|Aparat przedni
|32 MP (1/3.1", f/2.0, 73,5 stopnia)
|32 MP
|Aparaty z tyłu
|50 MP (1/1.55", f/1.8, 84 stopnie, OIS)
50 MP (1/2.8", f/2.4, 33,84 stopnia, 3x zoom optyczny)
8 MP (1/4", f/2.2, 112 stopnie)
|50 MP (OIS)
|Możliwości wideo
|Przód: 2K przy 30 kl/s
Tył: 4K przy 30 kl/s
|Tył: 4K przy 30 kl/s
|Akumulator
|5200 mAh / 33 W
|Audio
|2 głośniki (certyfikat DTS), 2 mikrofony
|Brak informacji
|System
|Android 15
|Android 16
|Kolory
|Lunar White, Nebula Black
|Nebula Gold, Stellar Blue
|Wymiary
|174,45 x 81,23 x 7,57 mm
|Brak informacji
|Waga
|227 g
|Rysik
|T-Pen Magic (do 5 ms, 4096 poziomów)
|T-Pen (4069 poziomów
|W zestawie
|Ładowarka 33 W*, przewód USB typu C, MagCase, naklejka, igła do tacki SIM, dokumentacja
|Brak informacji
|Ceny
|12/256 GB: 449 euro
12/512 GB: 499 euro
|8/256 GB: 339 euro
8/512 GB: 389 euro
Pod względem wydajności natomiast nie można liczyć na zbyt wiele - powinno być po prostu przyzwoicie, ale nic ponad to. Na pokład trafił bowiem chip MediaTek Dimensity 7300, którego wspierać będzie 8 GB pamięci RAM. Na dane otrzymamy z kolei 256 lub nawet 512 GB. Nie zabrakło obsługi dwóch kart SIM, choć nie wspomniano o eSIM. Docenić należy obudowę, która spełnia normę IP68, czy też najnowszego Androida 16. Nie zaskakuje natomiast akumulator, czy też zestaw aparatów - jest "tylko" dobrze. Jeżeli chcemy zapoznać się z oficjalnym komunikatem od TCL, to znajdziemy go pod tym adresem. Sprzęt ma trafić do sprzedaży w lutym 2026 roku (również w Europie), a najtańszy wariant ma kosztować 339 euro.
