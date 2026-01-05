TCL NxtPaper 70 Pro - smartfon z targów CES 2026, który wyróżnia się ekranem. Wsparcie dla rysika, Android 16 i Dimensity 7300

Marka TCL przedstawiła kolejnego smartfona z serii NXTPAPER. Tym razem mowa o nowej generacji oznaczonej liczbą 70, w skład której zapewne z czasem wejdą także inne modele. Możemy liczyć na suwak, który jest już swego rodzajem znakiem rozpoznawczym smartfonów z tej rodziny, a który to pozwoli szybko zmienić tryb wyświetlania. Do tego mamy duży ekran, który wspierany jest kilkoma przydatnymi technologiami. Jednak od strony technicznej smartfon to "średniak".

TCL NXTPAPER 70 Pro, podobnie jak poprzednicy, wyróżnia się głównie ekranem. Firma stosuje bowiem bowiem kilka (dokł. 7) technologii, które wpływają na redukcję niebieskiego światła, migotania (oba aspekty od strony sprzętowej), czy też odbić. Do tego wspomniany już suwak pozwala smartfonowi przejść w jeden z trzech trybów: Color Paper, Ink Paper lub Max Ink. Każdy z nich będzie do pewnego stopnia imitował wyświetlacz znany z czytników e-booków, a ostatni dodatkowo wydłuży czas pracy (monochromatyczny tryb skupienia). Prawie 7-calowy panel można obsługiwać przy pomocy rysika T-Pen, który będzie do kupienia osobno. Przed ewentualnym zakupem warto zapoznać się z tym materiałem wideo, który omawia technologię NXTPAPER, choć sprzed kilku lat (NXTPAPER 40), więc teraz powinno być lepiej.

TCL NXTPAPER 60 Ultra TCL NXTPAPER 70 Pro Procesor MediaTek Dimensity 7400

4 x 2,6 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55 MediaTek Dimensity 7300

4 x 2,5 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55 Układ graficzny Mali-G615 Pamięć RAM 12 GB 8 GB Pamięć wbudowana 256 lub 512 GB Wyświetlacz 7,2" 2340 x 1080 px, NXTPAPER 4.0, 120 Hz (19,5:9)

850 nitów (Sun Light Mode) 6,9" Full HD+, NXTPAPER 4.0, 120 Hz

900 nitów Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC SIM Dual SIM lub SIM + eSIM Dual SIM Nawigacja GPS, Glonass, Beidou, Galileo, A-GPS GPS, brak dalszych informacji Porty, złącza i sloty 1 x USB 2.0 typu C 1 x USB typu C Norma odporności IP68 Aparat przedni 32 MP (1/3.1", f/2.0, 73,5 stopnia) 32 MP Aparaty z tyłu 50 MP (1/1.55", f/1.8, 84 stopnie, OIS)

50 MP (1/2.8", f/2.4, 33,84 stopnia, 3x zoom optyczny)

8 MP (1/4", f/2.2, 112 stopnie) 50 MP (OIS) Możliwości wideo Przód: 2K przy 30 kl/s

Tył: 4K przy 30 kl/s Tył: 4K przy 30 kl/s Akumulator 5200 mAh / 33 W Audio 2 głośniki (certyfikat DTS), 2 mikrofony Brak informacji System Android 15 Android 16 Kolory Lunar White, Nebula Black Nebula Gold, Stellar Blue Wymiary 174,45 x 81,23 x 7,57 mm Brak informacji Waga 227 g Rysik T-Pen Magic (do 5 ms, 4096 poziomów) T-Pen (4069 poziomów W zestawie Ładowarka 33 W*, przewód USB typu C, MagCase, naklejka, igła do tacki SIM, dokumentacja Brak informacji Ceny 12/256 GB: 449 euro

12/512 GB: 499 euro 8/256 GB: 339 euro

8/512 GB: 389 euro

Pod względem wydajności natomiast nie można liczyć na zbyt wiele - powinno być po prostu przyzwoicie, ale nic ponad to. Na pokład trafił bowiem chip MediaTek Dimensity 7300, którego wspierać będzie 8 GB pamięci RAM. Na dane otrzymamy z kolei 256 lub nawet 512 GB. Nie zabrakło obsługi dwóch kart SIM, choć nie wspomniano o eSIM. Docenić należy obudowę, która spełnia normę IP68, czy też najnowszego Androida 16. Nie zaskakuje natomiast akumulator, czy też zestaw aparatów - jest "tylko" dobrze. Jeżeli chcemy zapoznać się z oficjalnym komunikatem od TCL, to znajdziemy go pod tym adresem. Sprzęt ma trafić do sprzedaży w lutym 2026 roku (również w Europie), a najtańszy wariant ma kosztować 339 euro.

Źródło: GSMArena, TCL