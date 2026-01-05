Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Urządzenia mobilne

TCL NxtPaper 70 Pro - smartfon z targów CES 2026, który wyróżnia się ekranem. Wsparcie dla rysika, Android 16 i Dimensity 7300

Natan Faleńczyk | 05-01-2026 21:00 |

TCL NxtPaper 70 Pro - smartfon z targów CES 2026, który wyróżnia się ekranem. Wsparcie dla rysika, Android 16 i Dimensity 7300Marka TCL przedstawiła kolejnego smartfona z serii NXTPAPER. Tym razem mowa o nowej generacji oznaczonej liczbą 70, w skład której zapewne z czasem wejdą także inne modele. Możemy liczyć na suwak, który jest już swego rodzajem znakiem rozpoznawczym smartfonów z tej rodziny, a który to pozwoli szybko zmienić tryb wyświetlania. Do tego mamy duży ekran, który wspierany jest kilkoma przydatnymi technologiami. Jednak od strony technicznej smartfon to "średniak".

Firma TCL zaprezentowała na targach CES 2026 pierwszego smartfona z linii NXTPAPER 70. Wariant Pro zaoferuje całkiem spory ekran ze wsparciem dla rysika, specjalny suwak do zmiany trybów wyświetlania, czy też Androida 16.

TCL NxtPaper 70 Pro - smartfon z targów CES 2026, który wyróżnia się ekranem. Wsparcie dla rysika, Android 16 i Dimensity 7300 [1]

TCL NXTPAPER 60 Ultra - smartfon ze specjalnym, dużym ekranem i wsparciem dla rysika. Tryb czytnika e-booków i Android 15

TCL NXTPAPER 70 Pro, podobnie jak poprzednicy, wyróżnia się głównie ekranem. Firma stosuje bowiem bowiem kilka (dokł. 7) technologii, które wpływają na redukcję niebieskiego światła, migotania (oba aspekty od strony sprzętowej), czy też odbić. Do tego wspomniany już suwak pozwala smartfonowi przejść w jeden z trzech trybów: Color Paper, Ink Paper lub Max Ink. Każdy z nich będzie do pewnego stopnia imitował wyświetlacz znany z czytników e-booków, a ostatni dodatkowo wydłuży czas pracy (monochromatyczny tryb skupienia). Prawie 7-calowy panel można obsługiwać przy pomocy rysika T-Pen, który będzie do kupienia osobno. Przed ewentualnym zakupem warto zapoznać się z tym materiałem wideo, który omawia technologię NXTPAPER, choć sprzed kilku lat (NXTPAPER 40), więc teraz powinno być lepiej.

  TCL NXTPAPER 60 Ultra TCL NXTPAPER 70 Pro
Procesor MediaTek Dimensity 7400
 4 x 2,6 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55		 MediaTek Dimensity 7300
4 x 2,5 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55
Układ graficzny Mali-G615
Pamięć RAM 12 GB 8 GB
Pamięć wbudowana 256 lub 512 GB
Wyświetlacz 7,2" 2340 x 1080 px, NXTPAPER 4.0, 120 Hz (19,5:9)
850 nitów (Sun Light Mode)		 6,9" Full HD+, NXTPAPER 4.0, 120 Hz
900 nitów
Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC
SIM Dual SIM lub SIM + eSIM Dual SIM
Nawigacja GPS, Glonass, Beidou, Galileo, A-GPS GPS, brak dalszych informacji
Porty, złącza i sloty  1 x USB 2.0 typu C 1 x USB typu C
Norma odporności IP68
Aparat przedni 32 MP (1/3.1", f/2.0, 73,5 stopnia) 32 MP
Aparaty z tyłu 50 MP (1/1.55", f/1.8, 84 stopnie, OIS)
50 MP (1/2.8", f/2.4, 33,84 stopnia, 3x zoom optyczny)
8 MP (1/4", f/2.2, 112 stopnie)		 50 MP (OIS)
Możliwości wideo Przód: 2K przy 30 kl/s
Tył: 4K przy 30 kl/s		 Tył: 4K przy 30 kl/s
Akumulator 5200 mAh / 33 W
Audio 2 głośniki (certyfikat DTS), 2 mikrofony Brak informacji
System Android 15 Android 16
Kolory Lunar White, Nebula Black Nebula Gold, Stellar Blue
Wymiary 174,45 x 81,23 x 7,57 mm Brak informacji
Waga 227 g
Rysik T-Pen Magic (do 5 ms, 4096 poziomów) T-Pen (4069 poziomów
W zestawie Ładowarka 33 W*, przewód USB typu C, MagCase, naklejka, igła do tacki SIM, dokumentacja Brak informacji
Ceny 12/256 GB: 449 euro
12/512 GB: 499 euro		 8/256 GB: 339 euro
8/512 GB: 389 euro

TCL NxtPaper 70 Pro - smartfon z targów CES 2026, który wyróżnia się ekranem. Wsparcie dla rysika, Android 16 i Dimensity 7300 [2]

TCL Nxtpaper 11 Plus - tani tablet, który może się sprawdzić jako czytnik e-booków. Matowy ekran, Android 15 i MediaTek Helio G100

Pod względem wydajności natomiast nie można liczyć na zbyt wiele - powinno być po prostu przyzwoicie, ale nic ponad to. Na pokład trafił bowiem chip MediaTek Dimensity 7300, którego wspierać będzie 8 GB pamięci RAM. Na dane otrzymamy z kolei 256 lub nawet 512 GB. Nie zabrakło obsługi dwóch kart SIM, choć nie wspomniano o eSIM. Docenić należy obudowę, która spełnia normę IP68, czy też najnowszego Androida 16. Nie zaskakuje natomiast akumulator, czy też zestaw aparatów - jest "tylko" dobrze. Jeżeli chcemy zapoznać się z oficjalnym komunikatem od TCL, to znajdziemy go pod tym adresem. Sprzęt ma trafić do sprzedaży w lutym 2026 roku (również w Europie), a najtańszy wariant ma kosztować 339 euro.

TCL NxtPaper 70 Pro - smartfon z targów CES 2026, który wyróżnia się ekranem. Wsparcie dla rysika, Android 16 i Dimensity 7300 [3]

Smartfon z poprzedniej generacji.

Źródło: GSMArena, TCL
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Motorola Signature - to będzie arcyciekawy flagowiec ze Snapdragonem 8 Gen 5 i aparatem Sony LYT-828

Motorola Signature - to będzie arcyciekawy flagowiec ze Snapdragonem 8 Gen 5 i aparatem Sony LYT-828

19
ASUS wycofuje się z rynku smartfonów? Nic nie wskazuje na premierę nowego modelu ROG Phone ani Zenfone

ASUS wycofuje się z rynku smartfonów? Nic nie wskazuje na premierę nowego modelu ROG Phone ani Zenfone

106
Samsung Xclipse 860 GPU w procesorze Exynos 2600 ma w rzeczywistości korzystać z architektury AMD RDNA 4

Samsung Xclipse 860 GPU w procesorze Exynos 2600 ma w rzeczywistości korzystać z architektury AMD RDNA 4

22
Apple iPhone Fold na pierwszym renderze. Urządzenie wyróżnia się nietypowymi proporcjami

Apple iPhone Fold na pierwszym renderze. Urządzenie wyróżnia się nietypowymi proporcjami

30
OnePlus Pad Go 2 - tablet z dużym ekranem, na którego warto zwrócić uwagę. Obsługa rysika, Android 16 i Dimensity 7300-Ultra

OnePlus Pad Go 2 - tablet z dużym ekranem, na którego warto zwrócić uwagę. Obsługa rysika, Android 16 i Dimensity 7300-Ultra

9
Liczba komentarzy: 0
Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy. Zaloguj się i napisz pierwszy komentarz.

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.