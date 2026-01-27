Samsung Galaxy Z TriFold trafia do sprzedaży w USA. Oto oficjalna data premiery, cena i specyfikacja

Segment składanych smartfonów powoli rozwija się również w kierunku konstrukcji, które można złożyć dwukrotnie. Można powiedzieć, że taka zmiana kursu rozpoczęła się po prezentacji modelu Huawei Mate XT Ultimate Design. Nie tak dawno koreański gigant Samsung przedstawił swojego pierwszego smartfona, który wyróżnia się taką konstrukcją. Samsung Galaxy Z TriFold zadebiutował w połowie grudnia 2025 roku w Korei Południowej, a za chwilę trafi do USA. Znamy oficjalną cenę.

Podwójnie składany, a zarazem flagowy smartfon od firmy Samsung - Galaxy Z TriFold - za moment trafi do sprzedaży w Stanach Zjednocznych. Zawczasu poznaliśmy jego cenę, która mocno zbliża się do 3000 dolarów.

Samsung Galaxy Z TriFold pojawi się w sprzedaży w USA już 30 stycznia 2026 roku, a jego cena startowa wynosić będzie 2899 dolarów. Można więc założyć, że w Polsce cena za ten model mógłaby zbliżyć się do 13 tys. złotych (wliczając 23% podatek), aczkolwiek na ten moment nie mamy oficjalnych informacji dotyczących naszego kraju. Od strony technicznej nowy smartfon od Samsunga to naprawdę dobra "maszyna" - na pokład trafił bardzo wydajny Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 GB pamięci RAM, a miejsca na dane szybko nie zabraknie, gdyż mowa o 512 GB. Po całkowitym rozłożeniu smartfon jest bardzo smukły, co też widać na grafice pod tabelą.

Huawei Mate XT Ultimate Design Samsung Galaxy Z TriFold Procesor Kirin 9010 (7 nm) Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) Układ graficzny Maleoon 910 Adreno 830 Pamięć RAM 16 GB Pamięć wbudowana 512 GB lub 1 TB 512 GB Wyświetlacz wewnętrzny 10,2" 2232 x 3184 piksele, LTPO OLED, 90 Hz, 16:11 10" 2160 x 1584 px, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, 1600 nitów (peak), 4:3 Ekran zewnętrzny 6,4" 2232 x 1008 pikseli, LTPO OLED, 90 Hz 6,5" 2520 x 1080 px, Dynamic AMOLED 2X, 2600 nitów (peak) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G, iRDA Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G Nawigacja GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS SIM 2 x nanoSIM Złącza, porty i sloty USB 3.1 Gen 1 typu C (DP 1.2) USB 3.1 Gen 1 typu C (DP?) Kamera przednia 8 MP (f/2.2) 10 + 10 MP (f/2.2) Kamery tylne 50 MP (f/1.4~f/4.0, OIS)

12 MP (f/2.2)

12 MP (f/3.4, OIS, 5,5x zoom optyczny) 200 MP (f/1.7, OIS)

12 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.4, OIS, 3x zoom optyczny) Możliwości wideo 4K przy 60 FPS 8K przy 30 FPS, 4K przy 120 FPS Akumulator 5600 mAh Ładowanie Przewodowe - 66 W

Bezprzewodowe - 50 W Przewodowo: 45 W

Bezprzewodowe: 15 W Norma odporności IPX8 IP48 Wymiary Złożony: 156,7 x 73,5 x 12,8 mm

Rozłożony: 156,7 x 219 x 3,6-4,75 mm Złożony: 159,2 x 75,0 x 12,9 mm

Rozłożony: 159,2 x 214,1 x 3,9-4,2 mm Waga 298 g bez folii ochronnej

306 g z folią ochronną 309 g bez folii ochronnej System EMUI 14.2 Android 16 (One UI 8) Wsparcie - Poprawki bezpieczeństwa: do 31 grudnia 2032 roku Cena w USA 2899 dolarów

W przeciwieństwie do wspomnianego już modelu Huawei Mate XT Ultimate Design, Samsung wyposażył swoją nowość w dwa ekrany, a nie jeden, z który ten wewnętrzny może się złożyć w dwóch miejscach. Zarówne one, jak i reszta parametrów (np. zestaw aparatów fotograficznych, łączność bezprzewodowa, czy też akumulator), wypadają bardzo przywoicie. Model od razu oferowany jest z najnowszą wersją systemu Android (16) i ma być wspierany do końca 2032 roku. Warto wspomnieć, że Galaxy Z TriFold wspiera tryb DeX na wewnętrznym ekranie. Oficjalną stronę z informacjami o omawianym smartfonie znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Engadget via Slashdot, GSMArena, Samsung