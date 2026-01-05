SkyShowtime – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Fenicki układ oraz Jak wytresować smoka
SkyShowtime to jedna z wielu popularnych platform VOD. Znajdziemy tu m.in. produkcje kinowe, za dystrybucję których odpowiadają wytwórnie Universal Pictures i Paramount Pictures. Ponadto tytułowa usługa VOD proponuje widzom oryginalne seriale, treści dla dzieci oraz całej rodziny, czy też selekcję kultowych filmów / serii od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios i Peacock.
Co przyniesie styczeń 2026 r. na platformie streamingowej SkyShowtime? Wśród premier pojawi się m.in. Amadeus, Fenicki układ, The Death of Bunny Munro oraz adaptacja filmowa uwielbianej animacji - Jak wytresować smoka.
Amadeus - Miniserial
- Opis: Dwudziestopięcioletni Wolfgang Amadeusz Mozart przybywa do Wiednia po śmierci ojca, pozostając bez stałego zatrudnienia. Nawiązuje relację z młodą śpiewaczką Konstancją Weber, przyszłą żoną, która wprowadza go w krąg dworu i pozwala poznać nadwornego kompozytora cesarstwa, Antonia Salieriego, co zapoczątkowuje rywalizację mającą zaważyć na ich dalszych losach i artystycznych legendach.
- Występują: Paul Bettany, Gabrielle Creevy, Will Sharpe, Olivia-Mai Barrett, Jessica Alexander
- Światowa data premiery: 21 grudnia 2025 roku
- W SkyShowtime od: 2 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: Amadeus
- Gatunek: Dramat
- Kraj produkcji: Wielka Brytania
- Ocena na portalu IMDb: 4,9/10 (904 ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 3,4/10 (57 ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 86% / 26%
Fenicki układ (The Phoenician Scheme) - Film
- Opis: Rok 1950. Anatole „Zsa-zsa” Korda, enigmatyczny przemysłowiec i jeden z najbogatszych ludzi w Europie, po raz kolejny cudem uchodzi z życiem z katastrofy lotniczej, będąc od lat celem korporacji i rządów wszelkich ideologii. U progu realizacji projektu życia - ryzykownego, monumentalnego planu rozwoju infrastruktury morskiej i lądowej w Fenicji - decyduje się wyznaczyć następczynię: dwudziestoletnią córkę Liesl, od dawna niewidzianą zakonnicę. Wraz z jej osobistym nauczycielem Bjornem oboje podróżują po nowoczesnej, niezależnej Fenicji, próbując domknąć finansowanie przedsięwzięcia.
- Występują: Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Scott Shepherd, Willem Dafoe
- Światowa data premiery: 18 maja 2025 roku
- W SkyShowtime od: 4 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: The Phoenician Scheme
- Gatunek: Thriller, Szpiegowski, Czarna Komedia, Akcja
- Kraj produkcji: USA, Niemcy
- Ocena na portalu IMDb: 6,6/10 (59 tys. ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 6,5/10 (9,9 tys. ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 77% / 71%
Jak wytresować smoka (How to Train Your Dragon) - Film
- Opis: Adaptacja filmowa uwielbianej przez widownię animacji z 2010 roku. Na wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki od pokoleń pozostają zaciekłymi wrogami, żyje Czkawka, pomysłowy, lecz niedoceniany syn wodza, który sprzeciwia się wielowiekowej tradycji, nawiązując niezwykłą przyjaźń ze smokiem Szczerbatkiem. Ich więź ujawnia prawdziwą naturę smoków i podważa fundamenty społeczeństwa wikingów, zmuszając do konfrontacji ze strachem i uprzedzeniami. U boku wojowniczej Astrid oraz Gobbera Czkawka staje przed wyzwaniem, gdy pojawia się starożytne zagrożenie.
- Występują: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Gabriel Howell, Julian Dennison
- Światowa data premiery: 6 czerwca 2025 roku
- W SkyShowtime od: 12 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: How to Train Your Dragon
- Gatunek: Przygodowy, Akcja, Komedia, Familijny
- Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania
- Ocena na portalu IMDb: 7,8/10 (116 tys. ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 7,8/10 (16 tys. ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 77% / 97%
The Death of Bunny Munro - Sezon 1
- Opis: Serial oparty na powieści Nicka Cave’a. Po samobójczej śmierci żony, Bunny Munro, domokrążca sprzedający kosmetyki i uwodziciel gospodyń domowych, zostaje sam na sam z dziewięcioletnim synem. Nieprzygotowany do roli ojca wyrusza z nim w podróż przez południową Anglię, która stopniowo wymyka się spod kontroli i odsłania chaos jego życia. W obliczu narastającej nieprzewidywalności Bunny zaczyna rozumieć, że musi ochronić syna przed konsekwencjami własnych, przestarzałych wyobrażeń o męskości, a całość łączy mroczny humor z czułym i niejednoznacznym portretem ojcostwa.
- Występują: Matt Smith, Sarah Greene, Rafael Mathé, Johann Myers, Robert Glenister
- Światowa data premiery: 20 listopada 2025 roku
- W SkyShowtime od: 30 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: The Death of Bunny Munro
- Gatunek: Dramat
- Kraj produkcji: Australia
- Ocena na portalu IMDb: 6,7/10 (1,1 tys. ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 7,1/10 (13 ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 83% / 88%