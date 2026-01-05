SkyShowtime – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Fenicki układ oraz Jak wytresować smoka

SkyShowtime to jedna z wielu popularnych platform VOD. Znajdziemy tu m.in. produkcje kinowe, za dystrybucję których odpowiadają wytwórnie Universal Pictures i Paramount Pictures. Ponadto tytułowa usługa VOD proponuje widzom oryginalne seriale, treści dla dzieci oraz całej rodziny, czy też selekcję kultowych filmów / serii od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios i Peacock.

Co przyniesie styczeń 2026 r. na platformie streamingowej SkyShowtime? Wśród premier pojawi się m.in. Amadeus, Fenicki układ, The Death of Bunny Munro oraz adaptacja filmowa uwielbianej animacji - Jak wytresować smoka.

Amadeus - Miniserial

Dwudziestopięcioletni Wolfgang Amadeusz Mozart przybywa do Wiednia po śmierci ojca, pozostając bez stałego zatrudnienia. Nawiązuje relację z młodą śpiewaczką Konstancją Weber, przyszłą żoną, która wprowadza go w krąg dworu i pozwala poznać nadwornego kompozytora cesarstwa, Antonia Salieriego, co zapoczątkowuje rywalizację mającą zaważyć na ich dalszych losach i artystycznych legendach. Występują: Paul Bettany, Gabrielle Creevy, Will Sharpe, Olivia-Mai Barrett, Jessica Alexander

21 grudnia 2025 roku W SkyShowtime od: 2 stycznia 2026 roku

Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: 4,9/10 (904 ocen)

4,9/10 (904 ocen) Ocena na portalu Filmweb: 3,4/10 (57 ocen)

3,4/10 (57 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 86% / 26%

Fenicki układ (The Phoenician Scheme) - Film

Rok 1950. Anatole „Zsa-zsa” Korda, enigmatyczny przemysłowiec i jeden z najbogatszych ludzi w Europie, po raz kolejny cudem uchodzi z życiem z katastrofy lotniczej, będąc od lat celem korporacji i rządów wszelkich ideologii. U progu realizacji projektu życia - ryzykownego, monumentalnego planu rozwoju infrastruktury morskiej i lądowej w Fenicji - decyduje się wyznaczyć następczynię: dwudziestoletnią córkę Liesl, od dawna niewidzianą zakonnicę. Wraz z jej osobistym nauczycielem Bjornem oboje podróżują po nowoczesnej, niezależnej Fenicji, próbując domknąć finansowanie przedsięwzięcia. Występują: Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Scott Shepherd, Willem Dafoe

18 maja 2025 roku W SkyShowtime od: 4 stycznia 2026 roku

USA, Niemcy Ocena na portalu IMDb: 6,6/10 (59 tys. ocen)

6,6/10 (59 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,5/10 (9,9 tys. ocen)

6,5/10 (9,9 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 77% / 71%

Jak wytresować smoka (How to Train Your Dragon) - Film

Adaptacja filmowa uwielbianej przez widownię animacji z 2010 roku. Na wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki od pokoleń pozostają zaciekłymi wrogami, żyje Czkawka, pomysłowy, lecz niedoceniany syn wodza, który sprzeciwia się wielowiekowej tradycji, nawiązując niezwykłą przyjaźń ze smokiem Szczerbatkiem. Ich więź ujawnia prawdziwą naturę smoków i podważa fundamenty społeczeństwa wikingów, zmuszając do konfrontacji ze strachem i uprzedzeniami. U boku wojowniczej Astrid oraz Gobbera Czkawka staje przed wyzwaniem, gdy pojawia się starożytne zagrożenie. Występują: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Gabriel Howell, Julian Dennison

6 czerwca 2025 roku W SkyShowtime od: 12 stycznia 2026 roku

USA, Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: 7,8/10 (116 tys. ocen)

7,8/10 (116 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,8/10 (16 tys. ocen)

7,8/10 (16 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 77% / 97%

The Death of Bunny Munro - Sezon 1

Serial oparty na powieści Nicka Cave’a. Po samobójczej śmierci żony, Bunny Munro, domokrążca sprzedający kosmetyki i uwodziciel gospodyń domowych, zostaje sam na sam z dziewięcioletnim synem. Nieprzygotowany do roli ojca wyrusza z nim w podróż przez południową Anglię, która stopniowo wymyka się spod kontroli i odsłania chaos jego życia. W obliczu narastającej nieprzewidywalności Bunny zaczyna rozumieć, że musi ochronić syna przed konsekwencjami własnych, przestarzałych wyobrażeń o męskości, a całość łączy mroczny humor z czułym i niejednoznacznym portretem ojcostwa. Występują: Matt Smith, Sarah Greene, Rafael Mathé, Johann Myers, Robert Glenister

20 listopada 2025 roku W SkyShowtime od: 30 stycznia 2026 roku

Australia Ocena na portalu IMDb: 6,7/10 (1,1 tys. ocen)

6,7/10 (1,1 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,1/10 (13 ocen)

7,1/10 (13 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 83% / 88%

Źródło: SkyShowtime