Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Rozrywka

SkyShowtime – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Fenicki układ oraz Jak wytresować smoka

Mateusz Szlęzak | 05-01-2026 11:30 |

SkyShowtime – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Fenicki układ oraz Jak wytresować smokaSkyShowtime to jedna z wielu popularnych platform VOD. Znajdziemy tu m.in. produkcje kinowe, za dystrybucję których odpowiadają wytwórnie Universal Pictures i Paramount Pictures. Ponadto tytułowa usługa VOD proponuje widzom oryginalne seriale, treści dla dzieci oraz całej rodziny, czy też selekcję kultowych filmów / serii od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios i Peacock.

Co przyniesie styczeń 2026 r. na platformie streamingowej SkyShowtime? Wśród premier pojawi się m.in. Amadeus, Fenicki układ, The Death of Bunny Munro oraz adaptacja filmowa uwielbianej animacji - Jak wytresować smoka. 

SkyShowtime – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Fenicki układ oraz Jak wytresować smoka [1]

SkyShowtime – filmowe i serialowe nowości VOD na grudzień 2025. Wśród premier Mission: Impossible - The Final Reckoning

Amadeus - Miniserial

  • Opis: Dwudziestopięcioletni Wolfgang Amadeusz Mozart przybywa do Wiednia po śmierci ojca, pozostając bez stałego zatrudnienia. Nawiązuje relację z młodą śpiewaczką Konstancją Weber, przyszłą żoną, która wprowadza go w krąg dworu i pozwala poznać nadwornego kompozytora cesarstwa, Antonia Salieriego, co zapoczątkowuje rywalizację mającą zaważyć na ich dalszych losach i artystycznych legendach.
  • Występują: Paul Bettany, Gabrielle Creevy, Will Sharpe, Olivia-Mai Barrett, Jessica Alexander
  • Światowa data premiery: 21 grudnia 2025 roku
  • W SkyShowtime od: 2 stycznia 2026 roku
  • Tytuł oryginalny: Amadeus
  • Gatunek: Dramat
  • Kraj produkcji: Wielka Brytania
  • Ocena na portalu IMDb: 4,9/10 (904 ocen)
  • Ocena na portalu Filmweb: 3,4/10 (57 ocen)
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 86% / 26%

Fenicki układ (The Phoenician Scheme) - Film

  • Opis: Rok 1950. Anatole „Zsa-zsa” Korda, enigmatyczny przemysłowiec i jeden z najbogatszych ludzi w Europie, po raz kolejny cudem uchodzi z życiem z katastrofy lotniczej, będąc od lat celem korporacji i rządów wszelkich ideologii. U progu realizacji projektu życia - ryzykownego, monumentalnego planu rozwoju infrastruktury morskiej i lądowej w Fenicji - decyduje się wyznaczyć następczynię: dwudziestoletnią córkę Liesl, od dawna niewidzianą zakonnicę. Wraz z jej osobistym nauczycielem Bjornem oboje podróżują po nowoczesnej, niezależnej Fenicji, próbując domknąć finansowanie przedsięwzięcia.
  • Występują: Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Scott Shepherd, Willem Dafoe
  • Światowa data premiery: 18 maja 2025 roku
  • W SkyShowtime od: 4 stycznia 2026 roku
  • Tytuł oryginalny: The Phoenician Scheme
  • Gatunek: Thriller, Szpiegowski, Czarna Komedia, Akcja
  • Kraj produkcji: USA, Niemcy
  • Ocena na portalu IMDb: 6,6/10 (59 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Filmweb: 6,5/10 (9,9 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 77% / 71%

Jak wytresować smoka (How to Train Your Dragon) - Film

  • Opis: Adaptacja filmowa uwielbianej przez widownię animacji z 2010 roku. Na wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki od pokoleń pozostają zaciekłymi wrogami, żyje Czkawka, pomysłowy, lecz niedoceniany syn wodza, który sprzeciwia się wielowiekowej tradycji, nawiązując niezwykłą przyjaźń ze smokiem Szczerbatkiem. Ich więź ujawnia prawdziwą naturę smoków i podważa fundamenty społeczeństwa wikingów, zmuszając do konfrontacji ze strachem i uprzedzeniami. U boku wojowniczej Astrid oraz Gobbera Czkawka staje przed wyzwaniem, gdy pojawia się starożytne zagrożenie.
  • Występują: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Gabriel Howell, Julian Dennison
  • Światowa data premiery: 6 czerwca 2025 roku
  • W SkyShowtime od: 12 stycznia 2026 roku
  • Tytuł oryginalny: How to Train Your Dragon
  • Gatunek: Przygodowy, Akcja, Komedia, Familijny
  • Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania
  • Ocena na portalu IMDb: 7,8/10 (116 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Filmweb: 7,8/10 (16 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 77% / 97%

The Death of Bunny Munro - Sezon 1

  • Opis: Serial oparty na powieści Nicka Cave’a. Po samobójczej śmierci żony, Bunny Munro, domokrążca sprzedający kosmetyki i uwodziciel gospodyń domowych, zostaje sam na sam z dziewięcioletnim synem. Nieprzygotowany do roli ojca wyrusza z nim w podróż przez południową Anglię, która stopniowo wymyka się spod kontroli i odsłania chaos jego życia. W obliczu narastającej nieprzewidywalności Bunny zaczyna rozumieć, że musi ochronić syna przed konsekwencjami własnych, przestarzałych wyobrażeń o męskości, a całość łączy mroczny humor z czułym i niejednoznacznym portretem ojcostwa.
  • Występują: Matt Smith, Sarah Greene, Rafael Mathé, Johann Myers, Robert Glenister
  • Światowa data premiery: 20 listopada 2025 roku
  • W SkyShowtime od: 30 stycznia 2026 roku
  • Tytuł oryginalny: The Death of Bunny Munro
  • Gatunek: Dramat
  • Kraj produkcji: Australia
  • Ocena na portalu IMDb: 6,7/10 (1,1 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Filmweb: 7,1/10 (13 ocen)
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 83% / 88%
Źródło: SkyShowtime
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Steal, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Steal, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

13
Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

18
HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

16
Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne

Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne

14
GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy

GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy

57
Liczba komentarzy: 0
Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy. Zaloguj się i napisz pierwszy komentarz.

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.