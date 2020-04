SilentiumPC Spartan 4 - Cztery niewielkie chłodzenia procesora

Nikt nie ma wątpliwości, że najwydajniejsze i najcichsze chłodzenia procesora to autorskie układy chłodzenia cieczą. Są one jednak horrendalnie drogie, a przy tym trudne w (de)montażu. Sporo osób woli więc AiO lub rozbudowane, ciężkie chłodzenia powietrzne. Nie każdy jednak ma topowy procesor, a z Intel Core czy AMD Ryzen z nisko-średniego pułapu cenowo-wydajnościowego poradzi sobie nawet tańszy cooler. Polska marka SilentiumPC przygotowała właśnie coś dla osób, które szukają mniejszych i tańszych chłodzeń. Seria Spartan wzbogaciła się o aż cztery nowe modele - Spartan 4, Spartan 4 MAX, Spartan 4 Evo ARGB oraz Spartan 4 MAX Evo ARGB. Wszystkie z nich wydajniejsze od poprzedniej generacji.

Sugerowane ceny nowych chłodzeń SilentiumPC Spartan 4 to 65 i 85 złotych za wersję bez podświetlenia oraz 79 i 105 złotych za modele z ARGB LED.

SilentiumPC Spartan 4 oraz SilentiumPC Spartan 4 Evo ARGB to jednowieżowe chłodzenia procesora o wymiarach 134 x 106 x 78 milimetrów i wadze około 410 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem i dwoma miedzianymi rurkami cieplnymi, a całość dopełnia 100-milimetrowy wentylator. Dla pierwszego z chłodzeń to jednostka SilentiumPC Sigma Pro pracująca z prędkością od 800 do 2000 obrotów na minutę, zaś dla drugiego to SilentiumPC Pulsar Pro pracujący z takim samym RPM, acz wzbogacony o podświetlenie ARGB LED.

SilentiumPC Spartan 4 MAX oraz SilentiumPC Spartan 4 MAX Evo ARGB to większe konstrukcje o wymiarach 143 x 124 x 71 milimetrów i wadze około 497 gramów. Mamy tutaj do czynienia zarówno z większym radiatorem, jak i trzema rurkami cieplnymi, które zostały lepiej rozlokowane. Co więcej producent zastosował tutaj większe, bo 120-milimetrowe wentylatory wysokociśnieniowe. W pierwszym przypadku to SilentiumPC HP pracujący z prędkością od 250 do 1600 obrotów na minutę, w drugim zaś Pulsar HP ARGB pracujący z prędkością od 300 do 1600 RPM i wyposażony w 8 diod ARGB LED. Pozwoliło to na zwiększenie TDP ze 125 W modelach podstawowych do 150 W w wersjach MAX. Chłodzenia kompatybilne są z procesorami Intel korzystającymi z gniazda LGA 115x i 1200 oraz AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) i FM1. Sugerowane ceny ustalono na poziomie 65 złotych za SilentiumPC Spartan 4, 85 złotych za SilentiumPC Spartan 4 EVO ARGB, 79 złotych za SilentiumPC Spartan 4 MAX i wreszcie 105 złotych za SilentiumPC Spartan 4 MAX Evo ARGB. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Źródło: SilentiumPC