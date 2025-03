Signal - prezes komunikatora internetowego podzieliła się kosztami, jakie co roku ponosi usługa. Cena prywatności jest bardzo wysoka

Zapewne dość dobrze pamiętamy moment, w którym najpopularniejszy komunikator internetowy świata, jakim nadal jest WhatsApp, ucierpiał wskutek zmian w polityce prywatności. Odbiło się to na tyle szerokim echem, że w tamtym czasie ludzie masowo zaczęli szukać alternatyw. To właśnie wtedy, czyli na początku 2021 roku, Signal wzbogacił się o miliony użytkowników. Obecna prezes firmy postanowiła ujawnić informacje o kosztach, jakie trzeba rokrocznie ponosić, aby ten "prywatny" komunikator internetowy mógł cały czas funkcjonować.

Mimo że korzystanie z praktycznie wszystkich komunikatorów internetowych, takich jak WhatsApp jest darmowe dla użytkowników, to twórcy muszą ponosić ogromne koszty utrzymania usług. O opłatach w tej dziedzinie nie mówi się zbyt wiele, jednak prezes Signal Foundation postanowiła się podzielić tymi informacjami.

Obecną prezes Signal Foundation jest Meredith Whittaker. Mimo że pracowała wcześniej w firmie Google i to przez 13 lat, to właśnie ona zapoczątkowała ruch Google Walkouts, w którym razem z 20 tys. pracowników zaprotestowała m.in. przeciwko inwigilacji użytkowników przez Giganta z Mountain View. Jakiś czas później, już po zwolnieniu, objęła aktualną funkcję w zarządzie Signal Foundation. Aplikacja na urządzenia mobilne Signal pozwala nam na wysyłanie szyfrowanych wiadomości, a więc tylko my i rozmówca mamy do nich dostęp. Tak jak większość usług również ta jest darmowa dla użytkowników, natomiast jej twórcy muszą ją opłacać. Inne firmy nie chwalą się zbytnio wydatkami, ponieważ poniekąd jest to właśnie cena, jaką płacą przedsiębiorstwa za inną walutę - dane o użytkownikach. Okazuje się jednak, że kwoty te są wyższe, niż można by się tego spodziewać.

Prezes Signal Foundation - Meredith Whittaker

W 2023 roku na utrzymanie komunikatora internetowego Signal potrzebne było 40 mln dolarów. Do 2025 roku ta kwota ma wzrosnąć o kolejne 10 mln. Signal Foundation jest organizacją non profit, a więc to użytkownicy i inni darczyńcy wpłacają dobrowolne datki na utrzymanie usług. Pomimo tego faktu komunikator radzi sobie wokół takich gigantów jak WhatsApp i Messenger od firmy Meta. Szczegółowe dane dotyczące wydatków są równie ciekawe: 14 mln dolarów rocznie wydaje się na infrastrukturę sieciową (a więc opłacenie serwerów itd.), same połączenia audio i wideo zabierają kolejne 1,7 mln dolarów (wykorzystywanych jest 20 petabajtów danych w skali roku). Jeszcze ciekawsze jest to, że operatorzy komórkowi pobierają w ciągu roku 6 mln dolarów za wysyłanie weryfikacyjnych kodów SMS do użytkowników (koszty wzrosły z uwagi na to, że firmy chcą sobie zrekompensować braki "klientów"). Pracownicy to wydatek rzędu 19 mln dolarów. Koszty jednak stale rosną, a datki od użytkowników pokrywają tylko 25% wszystkich wydatków. Firma musi więc szukać rozwiązań, aby zapewnić usłudze funkcjonowanie.

Źródło: Wired