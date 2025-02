Sharp i NEC na targach ISE 2024 zaprezentują nowe wyświetlacze ePaper, które cechuje m.in. zerowy pobór mocy

Targi ISE (Integrated Systems Europe) to jedno z największych wydarzeń sektora technologii audiowizualnych i zintegrowanych systemów automatyki. W tym roku Sharp i NEC nie tylko zapowiedzieli swoją obecność, ale zdradzili, że przedstawią całkowicie nowe i pod pewnymi względami rewolucyjne wyświetlacze ePaper, które mają zaoferować tryb zerowego poboru mocy i mają trafić do infokiosków, ePlakatów czy elektronicznych banerów reklamowych. Co już o nich wiemy?

Sharp i NEC zaprezentują na targach ISE 2024 w Barcelonie nowe wyświetlacze ePaper, które będą cechowały się rewolucyjnym trybem zerowego poboru mocy, dobrym odwzorowaniem gamy kolorów ACeP oraz wysokim kontrastem wyświetlanego obrazu.

Sharp i NEC zaprezentują dwa nowe wyświetlacze ePaper o przekątnej 13,3 cala i 25,3 cala, które mają znaleźć się we wszelkiej maści infokioskach, ePlakatach i elektronicznych banerach reklamowych. Mowa tutaj o modelach: Sharp EP-C131 oraz Sharp EP-C251. Główną zaletą tych produktów będzie fakt, iż podczas wyświetlania statycznych obrazów nie pobierają one mocy. Ta bowiem będzie potrzebna jedynie podczas zmiany wyświetlanego obrazu lub jego fragmentu. Podczas zmiany obrazu wyświetlacze charakteryzują się znikomym poborem mocy, gdyż mniejszy z ekranów dysponuje zasilaczem 15 W, a większy 30 W. Dodatkowo matryce mają cechować się dużym kontrastem (choć nie podano jego wartości). Ponadto przedsiębiorstwo deklaruje, iż ekrany będą odpowiednio czytelne nawet w bardzo jasnych pomieszczeniach, co sugeruje także wysoką luminancję.

Producent dodatkowo dodaje, choć nie podaje konkretnych wartości, że sprzęt ma wykazywać się szerokimi kątami widzenia, brakiem refleksów i zerową emisją szkodliwego światła niebieskiego, dobrym odwzorowaniem gamy kolorów ACeP (Advanced Color ePaper). Mówimy tutaj o technologii, w której osiąga się pełną gamę barw, w tym wszystkie osiem kolorów podstawowych, używając tylko czterech kolorowych cząstek atramentu, bez użycia matrycy filtrów kolorów (CFA). Warto dodać, że wszystkie kolorowe cząsteczki znajdują się w każdym elemencie obrazu (pikselu). Eliminuje to tłumienie światła, daje bardzo niskie zużycie mocy i wysoką czytelność zbliżoną do papieru w różnych warunkach oświetleniowych. Wracając jednak do parametrów, większy z ekranów ma zaoferować rozdzielczość 3200 x 1800 pikseli oraz proporcje 16:9, natomiast mniejszy wariant 1600 x 1200 pikseli w proporcjach 4:3. Do urządzeń zintegrowano układ SoC, który pozwoli na sterowanie i wgrywanie plików w formatach jpeg, jpg, bmp i png za pomocą łączności Wi-Fi (IEEE802.11ac/n/a/g/b) oraz Bluetooth 5.0. Sprzęt ma działać w zakresie temperatury od 0 do 35 stopni, natomiast zmian w obrazie można dokonać jedynie w temperaturze wyższej niż 15 stopni.

Źródło: Sharp