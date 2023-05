Sharkoon Rebel C50 - modułowa obudowa ATX w wersji z dookólną siatką i sporymi możliwościami personalizacji

Sharkoon to tajwański producent części komputerowych, który zazwyczaj oferuje dobrze wyceniony sprzęt do swoich możliwości. Firma wydała nową niezwykle przewiewną obudowę Rebel C50. Produkt w wersji bez oświetlenia RGB posiada oba boki i front z siatki mesh. Ponadto konstrukcja jest w pełni modułowa, a więc oferuje nam sporą ilość możliwości montażowych i customizacji swojego zestawu PC. Sprawdźmy zatem, co możemy w niej zainstalować.

Sharkoon Rebel C50 to nowa, w pełni modułowa obudowa z siatką niemalże z każdej strony. Konstrukcja oferuje ponadto estetyczne wnętrze i duże możliwości customizacji. Wraz z obudową dostajemy też specjalny regulowany wspornik pod karty graficzne.

Model Rebel C50 jest dostępny w dwóch wariantach z podświetleniem LED RGB i bez niego oraz w dwóch wariantach kolorystycznych białym i czarnym. Obudowy są wykonane z aluminium. W wersji bez podświetlenia dostajemy oba boki i front w formie siatki. Natomiast w wariancie RGB, lewy panel produktu jest zastąpiony przez szkło hartowane. Obudowa posiada w pełni odłączany panel do montażu dysków SSD i maskownice na otwory montażowe dla wentylatorów lub radiatora. Produkt posiada też wiele sprytnych udogodnień jak wysuwana tacka u góry do montażu osprzętu i regulowany wspornik do ciężkich krat graficznych.

Do środka obudowy zmieścimy płyty główne w formacie ATX, Mini-ITX oraz Micro-ATX. Chłodzenie procesora może mieć maksymalną wysokość równą 168 mm, a karta graficzna może osiągać długość do 400 mm. Producent ponadto podaje maksymalną grubość chłodnicy, którą możemy zainstalować na topie obudowy, wynosi ona wraz z wentylatorami 60 mm. Na froncie zainstalujemy trzy "śmigła" 120 mm lub 140 mm lub chłodnice do 360 mm (po zdjęciu części tunelu powietrznego i maskownicy). Na bocznym panelu w środku obudowy mamy do dyspozycji dwie tacki. Pierwsza z nich bliżej przodu produktu pomieści do trzech wentylatorów 120 mm (instalacja trzeciej sztuki wymaga zdjęcia części tunelu powietrznego) lub radiator do 360 mm. Druga tacka służy do instalacji trzech dysków HDD 3,5 cala lub SSD 2,5 cala, jednak możemy zastąpić jeden z nich wentylatorem 120 mm do chłodzenia tyłu płyty głównej.

Z tyłu możemy zainstalować z kolei pojedyncze chłodzenie w rozmiarze 120 mm. Górna część produktu daje nam możliwość założenia trzech wentylatorów 120 mm lub dwóch 140 mm lub chłodnicy do 360 mm. Dodatkowo producent oferuje możliwość dokupienia specjalnego adaptera Rebel C50 VGCK 4.0 do wertykalnego montażu karty graficznej. Całość obudowy ma długość 460 mm, szerokość 230 mm i wysokość 495 mm, a jej waga bez zainstalowanego osprzętu to 7,9 kg. Produkty są już dostępne w sprzedaży w sugerowanej przez producenta cenie. Rebel C50 jest wyceniony na 99 euro, co stanowi koszt około 444 zł. Natomiast za Rebel C50 RGB przyjdzie nam wydać 109 euro, czyli około 489 zł. Adapter Rebel C50 VGCK 4.0 jest dostępny w cenie 39,90 euro, co daje po przeliczeniu 179 zł.

Źródło: Sharkoon