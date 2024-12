Samsung opóźnia start fabryki w Teksasie. Rozważane są znaczące ulepszenia w procesie technologicznym

Coraz więcej fabryk powiązanych z branżą półprzewodników powstaje poza regionem Dalekiego Wschodu. Jedną z firm, które prowadzą takie inwestycje jest Samsung. Nowy ośrodek produkcyjny powstaje między innymi w USA. Jego start planowany był na 2024 rok, ale zostanie on najprawdopodobniej opóźniony. Koreańska firma rozważa dokonanie znaczących ulepszeń w procesie technologicznym fabryki. Może to być jeden z najbardziej zaawansowanych ośrodków na świecie.

Samsung opóźnia start swojego ośrodka produkcyjnego w Teksasie. Poważnie rozważana jest możliwość ulepszenia wykorzystywanego tam procesu technologicznego z 4 nm do 2 nm.

Placówka Samsunga powstaje w mieście Taylor w Teksasie. Decyzja o budowie fabryki w Stanach Zjednoczonych została upubliczniona w 2021 roku i według pierwotnego planu powinniśmy zbliżać się do finalizacji przedsięwzięcia. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że koreańska firma opóźni uruchomienie placówki. Wstrzymane zostały ponoć zamówienia na sprzęt, który ma służyć do produkcji chipów. Samsung rozważa bowiem ulepszenie procesu technologicznego, na którym ośrodek ma bazować. Początkowo miał to być proces 4 nm, ale koreańska firma poważnie zastanawia się nad wdrożeniem zamiast tego procesu 2 nm. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta w trzecim kwartale bieżącego roku.

Wykorzystanie procesu 2 nm oznaczałoby, że fabryka w Teksasie byłaby jednym z najbardziej zaawansowanych ośrodków w branży półprzewodników na świecie. Łączny koszt kompleksu, który powstaje w Taylor ma wynieść około 44 mld dolarów, ale jeśli Samsung zdecyduje się na ulepszenie procesu technologicznego wartość ta może jeszcze wzrosnąć. Około 6,6 mld dolarów z powyższej kwoty pochodzi z dofinansowań od amerykańskiej administracji w ramach CHIPS and Science Act. Decyzja Samsunga, by ulepszyć fabrykę w Teksasie może być motywowana między innymi tym, że wielu kluczowych klientów firmy wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Rozwój produkcji w tym kraju byłby zatem korzystny dla wielu zainteresowanych stron. Nie bez znaczenia jest też na pewno presja konkurencji.

