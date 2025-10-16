Samsung Galaxy S26 Edge został anulowany. Przyszłoroczna linia flagowców tego producenta będzie zaskakująco zwyczajna

Wydany w maju tego roku Samsung Galaxy S25 Edge zapoczątkował nowy smartfonowy trend polegający na coraz bardziej drastycznym uszczuplaniu obudowy przez producentów. Na rynku pojawiło się już kilka takich urządzeń w tym stylu, jak np. iPhone Air czy nubia Air, a na swoją premierę czeka jeszcze ultracienka Motorola edge 70, jednak teraz wydaje się, że przyszłość tego kontrowersyjnego kierunku wcale nie jest taka oczywista...

Samsung zdecydował się anulować model Galaxy S26 Edge i tym samym zakończyć żywot ultrasmukłej linii Edge. Głównym powodem jest niskie zainteresowanie i bardzo słaba sprzedaż.

Jak podaje południowokoreański serwis Newspim, Samsung zdecydował się anulować model Galaxy S26 Edge i tym samym zakończyć żywot ultrasmukłej linii Edge. Decyzja zapadła rzekomo zaledwie pięć miesięcy po tym, jak firma wprowadziła na rynek model S25 Edge. Głównym powodem jest niskie zainteresowanie. Według Hana Securities, sprzedaż modelu osiągnęła zaledwie 190 000 egzemplarzy w pierwszym miesiącu po premierze. W tym samym okresie podstawowy S25 sprzedał się w liczbie 1,17 miliona egzemplarzy, S25+ w liczbie 840 000 sztuk, a S25 Ultra – 2,55 miliona, co stanowi wyraźny kontrast. W sierpniu skumulowana sprzedaż Edge'a wyniosła 1,31 miliona egzemplarzy, w porównaniu z 8,28 miliona S25, 5,05 miliona S25+ i 12,18 miliona Ultra. Takie liczby nie mogą specjalnie dziwić. Urządzenie w momencie premiery okazało się droższe nawet od wariantu Ultra, a oferowało bardzo krótki czas pracy na jednym ładowaniu i dosyć skromny zestaw aparatów (zabrakło teleobiektywu). Obecnie oczekuje się, że po wyczerpaniu zapasów smartfona Samsung S25 Edge, jego produkcja nie zostanie wznowiona.

Doniesienia te wydają się dosyć zaskakujące, bowiem do sieci trafiły już rendery smartfona Galaxy S26 Edge i wszystko wskazywało, że model ten zostanie zaprezentowany już na początku 2026 roku. Jak jednak słusznie zauważył jeden z południowokoreańskich przedstawicieli branży mobilnej, "Linia Edge nie powstała z rzeczywistej potrzeby stworzenia smukłego modelu - Samsung wszedł na ten rynek tylko dlatego, że konkurent (Apple) podobno właśnie taki opracowywał", dodając: "Ponieważ istniejące smartfony premium są już dość smukłe, potwierdza to, że wydajność i pojemność baterii są ważniejszymi czynnikami". Aktualnie spodziewamy się, że podczas najbliższej konferencji Samsung Unpacked poświęconej serii Galaxy S26 producent powróci do tradycyjnej oferty składającej się z trzech modeli: S26 (Pro), S26+ i S26 Ultra.

Źródło: @Jukanlosreve, Newspim, Android Headlines