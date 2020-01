W roku 2019 wydaliśmy rekordowo dużo pieniędzy na gry wideo

Podczas gdy wpływy z branży filmowej zmalały o 4%, zgodnie zresztą z przewidywaniami rynek gier wideo zanotował dalszy wzrost w roku 2019. Firma analityczna SuperData, będąca własnością Nielsena, opublikowała właśnie raport dotyczący dochodów z branży gier (dystrybucja cyfrowa) za miniony rok. Dzięki niemu wiemy dokładnie jaki kawałek tortu zgarnęły komputery osobiste, konsole, a także gry mobilne, segment Augmented i Virtual Reality, jak również gry typu free-to-play. Analitycy SuperData dzielą się również swoimi przemyśleniami na temat przyszłych trendów, w tym udziału dystrybucji cyfrowej oraz wpływu nowej generacji konsol (Xbox Series X i PlayStation 5) na całokształt rynku.

Cyfrowy rynek gier wideo ma się bardzo dobrze, z 4% tendencją wzrostową. Głównym motorem napędowym były gry typu free-to-play oraz platformy mobilne. Jak wynika z danych, nie można również lekceważyć AR / VR.

Rynek gier wideo (w dystrybucji cyfrowej) wygenerował w 2019 łączny dochód o wartości 120,1 miliarda dolarów, co w porównaniu z 115,5 mld dol. jakie przyniósł rok 2018 stanowi 4% wzrost. Według SuperData rynek wkroczył w fazę spowolnionego wzrostu. Rozbijając dochody z cyfrowej sprzedaży gier na poszczególne segmenty rynku, najbardziej lukratywnym z nich był segment mobilny (64,4 miliarda dolarów), a drugie miejsce zajął rynek PC (29,6 mld dol.), podczas gdy konsole zgarnęły 15,4 mld dol. Dane wykazały, że przy okazji nie wolno marginalizować rynku AR / VR (zwanego zbiorczo XR), który przynosi łączny dochód w wysokości 6,3 miliarda dolarów, a szczególnie korzystnie wypadł tutaj Oculus Quest, z 49% udziałem w całym rynku headsetów do wirtualnej rzeczywistości. Nieco więcej, bo 6,5 mld dol. warty jest segment wideo, napędzany przez streaming oraz filmiki dotyczące gier z platform takich, jak Twitch, YouTube, Mixer i Facebook Gaming. Jeśli chodzi o gry typu free-to-play, były one wiodącym motorem napędowym całej branży (80% całych wpływów!), a w szczególności miały się one (dzięki m.in. Honor of Kings i Candy Crush Saga) wyjątkowo dobrze na urządzeniach mobilnych (74% wpływów z free-to-play). Jeśli weźmiemy pod lupę cyfrową dystrybucję gier wideo (PC, konsole, mobilne), to 80% dochodów z niej pochodzących stanowią właśnie gry typu free-to-play.

Co ciekawe, SuperData jest zdania, że rynek wcale nie potrzebował ogromnych tytułów pokroju Fortnite (ta najlepiej zarabiająca gra zgarnęła 1,8 miliarda dolarów, o 600 tys. mniej niż w 2018) ani Red Dead Redemption 2, aby dalej się rozwijać. Skoro już o tytułach AAA mowa zaliczyły one spadek wpływów o 5%, czego przyczyną była mniejsza ich liczba z racji luk wydawniczych w niektórych seriach. Największymi tytułami tego typu były w 2019: FIFA 19 (786 mln dol.), Call of Duty: Modern Warfare (685 mln dol.), a także GTA V i Sims 4. Rok 2020 ma być jednak wyjątkowo korzystny dla gier wysokobudżetowych, a to za sprawą ogromnych premier, jakimi będą Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II (tytuł na wyłączność na PlayStation 4), a także Animal Crossing: New Horizons (Switch), a wszystko to zanim przeskoczymy do nowej generacji konsol Microsoftu i Sony. Jeśli zresztą chodzi o Xbox Series X i PlayStation 5, mają one przyczynić się do wzrostu przychodów z cyfrowej sprzedaży gier na konsolach, która zaliczyła w 2019 stagnację. Innym czynnikiem przekładającym się na lepszą sytuację cyfrowej dystrybucji gier są coraz lepsze łącza internetowe (w USA 85% graczy ma łącze minimum 25 Mbit/s). Według prognoz SuperData bieżący 2020 rok ma przynieść wzrost wpływów branży gier wideo o kolejne 4% (do 124,8 mld dol.).

