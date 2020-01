Użytkownicy Metacritic wybrali najlepsze gry dekady i 2019 roku

Koniec 2019 i wkroczenie w nowy, 2020 rok jest okresem bardziej wyjątkowym aniżeli zakończenie każdego innego roku. Jest to bowiem również początek nowej dekady, a dzięki - poza stałymi corocznymi podsumowaniami na jakie możemy się natknąć w sieci - mamy również listy z całego dziesięciolecia. Użytkownicy portalu agregującego oceny gier, Metacritic, wybrali właśnie dziesięć najlepszych gier minionej dekady oraz 2019 roku. Jeśli jednak zestawimy ich wybory z użytkownikami platformy Steam, to diametralnie się one od siebie różnią. Przypatrzmy się więc, co preferowali użytkownicy portalu Metacritic w ujęciu multiplatformowym, a co PC-towi gracze na Steam.

Użytkownicy Metacritic wybrali najlepsze gry dekady oraz 2019 roku. Ich gusta znacznie różniły się od użytkowników platformy Steam, którzy preferowali produkcje niezależne oraz niekoniecznie wysokobudżetowe.

Grą dekady, według użytkowników Metacritic było The Last of Us, survival horror Naughty Dog, wydany jeszcze na PlayStation 3 w 2013 roku. Drugie miejsce zajęła natomiast The Legend of Zelda: Breath of the Wild na Nintendo Switcha. Tuż za nią uplasował się nasz rodzimy Wiedźmin 3: Dziki Gon, a na miejscu czwartym kolejna gra z ogromnym, otwartym światem, Read Dead Redemption 2. Ogólnie patrząc na top 10, można odnieść wrażenie, że jest mocno skrzywione na tytuły z otwartym światem i / lub elementami RPG. Piąta pozycja przypadła Mass Effect 2, a po niej mieliśmy dalej: Bloodborne, Skyrim, God of War, Grand Theft Auto V oraz Dark Souls. Jeśli zaś chodzi o sam rok 2019, to wyglądał on następująco:

Pełne zestawienie, wraz z najlepiej ocenianymi filmami, serialami oraz muzyką możecie przeczytać tutaj.

Zgoła natomiast inaczej wyglądałoby zestawienie dekady według średniej ocen i recenzji ze Steama. Numer jeden zająłby wtedy Portal 2, podczas gdy drugie miejsce przydałoby Wiedźminowi 3: Dziki Gon. Podium zamknęłaby Terraria. Na dalszych miejscach plasowałaby się między innymi mniej znana strategia, w której zarządzamy siecią fabryk, Factorio, a także symulator farmera, Stardew Valley. Następnie po nich znajdują się Euro Truck Simulator 2, The Binding of Isaac: Rebirth oraz symulator kolonii kosmicznej, RimWorld. Ostatnie dwa miejsca w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenianych gier na Steam zajęłyby Mount & Blade: Warband oraz karcianka pod tytułem Slay the Spire. Jeśli natomiast chodzi o sam 2019 rok, to top 10 na Steam wygląda następująco:

Slay the Spire Katana ZERO Resident Evil 2 Risk of Rain 2 Hades Baba is You Muse Dash Totally Accurate Battle Simulator Touhou Luna Lights Bloodstained: Ritual of the Night

Jak widać, gracze na Steam, w większości przypadków preferowali w znacznej mierze tytuły niezależne i niekoniecznie wysokobudżetowe.

Źródło: Gamespot, Steam250