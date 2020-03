Benchmark Street Fighter V sprawdzi wydajność twojego peceta

Narzędzie firmy Capcom służy do testowania możliwości komputera w grze Street Fighter V. Dzięki niemu mamy szansę na sprawdzenie, czy nasz sprzęt jest gotowy do rozgrywki. Benchmark zawiera kilka pojedynków, wypełnionych hadoukenami i kopnięciami w twarz. Możemy ocenić swój system także w staromodny sposób - pod kątem wymagań. Narzędzie testowe zostało opublikowane przy okazji premiery najnowszej wersji odsłony gry, nazwanej Street Fighter V Champion Edition, która zawiera wszystkie dotychczas opublikowane dodatki (z wyłączeniem kostiumów Fighting Chance, kostiumów współpracy marki i DLC Capcom Pro Tour) zarówno z podstawowej odsłony gry, jak i Street Fighter V: Arcade Edition.

Street Fighter V Champion Edition dodaje każdą postać, scenę i inną zawartość wydaną po Arcade Edition, w tym Setha.

Street Fighter V Champion Edition to mocno rozbudowana edycja Street Fighter V zawierająca w sumie 40 postaci, 34 etapy i ponad 200 kostiumów. Wojownicy mogą wybierać swoją postać i walczyć używając ekscytujących trybów dla jednego gracza i dla wielu graczy, w tym Cinematic Story, Arcade , Team Battle, Ranked Match, Casual Match i innych, które przeznaczone są dla graczy na wszystkich poziomach umiejętności. Najnowsza odsłona Street Fighter V zawiera również poprawki kodu sieciowego (zainspirowane modem przygotowanym przez fana serii), dzięki czemu rozgrywka online jest płynna jak nigdy przedtem.

Jak można się domyślać, test porównawczy wyświetli znak rozpoznawczy serii, czyli „PERFECT”, gdy komputer umożliwi płynną rozgrywkę. Ważna uwaga, domyślnie maksymalna ilość wyświetlanych klatek na sekundę to 60. Jak to ominąć? Dodajcie do pliku engine.ini (znajdującego się pod C:\Users

azwa_użytkownika\AppData\Local\StreetFighterV_Bench\ Saved\Config\WindowsNoEditor\) następującą sekwencję:

[SystemSettings]

bSmoothFrameRate=False

bUseVSync=False

t.MaxFPS=500

Następnie należy dodać StreeFighterV_Bench.exe do profilu streetfighter 5 lub stworzyć nowy profil w panelu sterowania karty graficznej i wymusić "Vsync OFF". Wymagania gry nie są wysokie i większość z Waszych komputerów nie powinno mieć problemu z ich spełnieniem. Benchmark znajdziecie pod TYM adresem.

Źródło: wccftech