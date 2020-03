Netflix: filmowe i serialowe premiery na 16 - 22 marca 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

Platforma

Opis: Więźniowie na samej górze dostają najwięcej jedzenia. Ci na dole muszą modlić się o resztki. Aż jeden postanawia, że to nierówne traktowanie musi się wreszcie skończyć.

Występują: Iván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor

Światowa data premiery: 6 września 2019

W Netflix od: 20 marca 2020

Tytuł oryginalny: El hoyo

Gatunek: Thriller, Sci-Fi

Kraj produkcji: Hiszpania

Ocena na portalu IMDb: 7,2

Ocena na portalu Filmweb: 5,3

Strona produkcji: klik

Angielska gra: Sezon 1

Opis: W XIX wieku dwaj piłkarze wywodzący się z różnych klas społecznych lawirują między problemami zawodowymi i prywatnymi, aby na zawsze odmienić sport i Anglię.

Występują: Edward Holcroft, Kevin Guthrie, Charlotte Hope

Światowa data premiery: 20 marca 2020

W Netflix od: 20 marca 2020

Tytuł oryginalny: The English Game

Gatunek: Sportowy

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Ultras

Opis: Starzejący się fanatyk piłki nożnej mierzy się z przeszłością, próbując jednocześnie zapewnić sobie i pewnemu młodemu kibicowi inną przyszłość.

Występują: Aniello Arena, Ciro Nacca, Simone Borrelli

Światowa data premiery: 9 marca 2020

W Netflix od: 20 marca 2020

Tytuł oryginalny: Ultras

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Włochy

Ocena na portalu IMDb: Brak

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Strona produkcji: klik

Botoks: Sezon 1

Opis: Cztery rozgoryczone pracownice służby zdrowia łączą siły, aby poprawić swoją sytuację w medycznych realiach, które niepokojąco przypominają świat mafii.

Występują: Olga Bołądź, Agnieszka Dygant, Katarzyna Warnke

Światowa data premiery: 31 stycznia 2018

W Netflix od: 18 marca 2020

Tytuł oryginalny: Botoks

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: Polska

Ocena na portalu IMDb: 3,6

Ocena na portalu Filmweb: 5,0

Strona produkcji: klik

Altered Carbon: Resleeved

Opis: Na planecie Latimar Takeshi Kovacs prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci szefa jakuzy. Musi też chronić tatuażystkę, którą interesuje się C‑TAC.

Występują: Tatsuhisa Suzuki, Rina Satou, Ayaka Asai

Światowa data premiery:

W Netflix od: 19 marca 2020

Tytuł oryginalny: 19 marca 2020

Gatunek: Animacja, Sci-Fi

Kraj produkcji: Japonia

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Proceder

Opis: Historia Tomasza Chady - rapera, który ginie niespodziewanie w 2018 roku. Śmierć muzyka szokuje wszystkich wokół.

Występują: Piotr Witkowski, Agnieszka Więdłocha, Ewa Ziętek

Światowa data premiery: 16 września 2019

W Netflix od: 18 marca 2020

Tytuł oryginalny: Proceder

Gatunek: Biograficzny

Kraj produkcji: Polska

Ocena na portalu IMDb: 5,4

Ocena na portalu Filmweb: 7,0

Strona produkcji: Brak

Greenhouse Academy: Sezon 4

Opis: Hayley i Alex, nastoletnie rodzeństwo, trafiają do elitarnej szkoły, gdzie poznają rywalizację i miłość oraz odkrywają tajemnicę związaną z niedawną utratą matki.

Występują: Ariel Mortman, Finn Roberts, Chris O'Neal

Światowa data premiery: 20 marca 2020

W Netflix od: 20 marca 2020

Tytuł oryginalny: Greenhouse Academy

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,0

Ocena na portalu Filmweb: 6,6

Strona produkcji: klik

Pełna lista premier Netflix w dniach 16 - 22 marca 2020:

16 marca 2020:

Dzieciak rządzi: Znowu w grze: Sezon 3

17 marca 2020:

Baranek Shaun: Przygody na farmie: Sezon 1

Bert Kreischer: Hey Big Boy

Faceci z misją

Ultraviolet

18 marca 2020:

Jurassic World: Upadłe królestwo

Botoks

Proceder

Kalifat

19 marca 2020:

Altered Carbon: Resleeved

20 marca 2020:

Dare Me: Sezon 1

Vampires: Sezon 1

Feel Good: Sezon 1

List do króla: Sezon 1

Angielska gra: Sezon 1

Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker: Miniserial

Bun Maska

Platforma

Ultras

Fangio: człowiek, który poskromił maszyny

Król tygrysów: Miniserial

Dinołaczka: Sezon 2

Greenhouse Academy: Sezon 4

Wielkie plany Archibalda: Sezon 2

Mali przyjaciele: Sezon 1

The Underclass

She: Sezon 1

22 marca 2020:

Czarna lista (odcinek co tydzień)

Źródło: Netflix