Co przyniesie 2020 w technologiach? Rozważania od Rocket Science

Zbliżający się koniec roku to dobry moment by przez pryzmat tego, co się zdarzyło w minionych miesiącach, spojrzeć w szklaną kulę i wyciągnąć wnioski dotyczące tego, co ze strony nowych technologii nas czeka. Biuro marketingowe Rocket Science przygotowało właśnie tekst z rozważaniami w tym właśnie tonie. 2019 sam w sobie na kolana nie powalił. Ot, sensowny rozwój tego, co już znaliśmy. Żadnych rewolucji. Można by rzec, że było nieco nudno. Byłoby to jednak krzywdzące, bo pierwsze jaskółki nowego pojawiły się w wielu dziedzinach. I choć same w sobie na razie świata nie zmieniły, mają szansę z całą mocą objawić się w 2020 roku. Na co więc warto zwrócić uwagę? Przy każdej części podpowiadamy, z czym warto się zmierzyć.

Jaki będzie następny rok w technologiach? Mówiąc pokrótce będziemy obserwować dalszy rozwój ray tracingu, sztucznej inteligencji i prac nad bezpieczeństwem. Możemy nie opędzić się też od składanych smartfonów.

Ray tracing i wielka walka o portfele graczy

To już nawet nie trend, ale pewnik: 2020 będzie rokiem walki na ray tracing. Zarówno po stronie komponentów pecetowych, jak i stających z nimi w szranki nowych generacji konsol, bo i nowy Xbox i PlayStation wyznaczą poziom minimum, poniżej którego pecetowi gracze nie będą chcieli zejść. A ray tracing będzie najpewniej obecny i w jednej i w drugiej konsoli. Oznacza to intensywną walkę na froncie procesorów między Intelem a AMD, którego ostatnie produkty bronią się wydajnością, jak i drugą walkę - po stronie kart graficznych, gdzie AMD będzie musiało zewrzeć szyki przeciwko Nvidii. Zyskają na tym na pewno gracze, bo nowa technologia się upowszechni: na rynku nie zabraknie coraz sensowniej wycenianego sprzętu obsługujących tę nowinkę, a i studia developerskie dołożą starań, by ich produkcje stanowiły ucztę dla oczu.

AI i uczenie maszynowe wyemigrują z chmury

W tej chwili wszystko co naprawdę przejawia symptomy inteligencji, przetwarzane jest głównie po stronie potężnych serwerów dostawców usług. Tymczasem coraz więcej smartfonów jest wyposażonych z dedykowane chipy sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego. Działają bezpośrednio przy nas, nie w odległej chmurze. Pozwala to na lepszą personalizację efektów a przy tym znacznie zmniejsza gigantyczne ilości danych krążących między naszymi urządzeniami a serwerami. Dodatkowa korzyść, to zwiększenie ochrony prywatności, bo to, czego nasze AI w kieszeni się nauczy, w dużej mierze zostanie przy nas, a do globalnego mózgu trafią tylko anonimowe wzorce trudne do powiązania z kimkolwiek na świecie.

Składane smartfony: nowe retro, które cieszy

Choć tego nie przyznajemy, to wielu z nas jest bardzo sentymentalnych. Ekscytujemy się wszelkimi nowinkami, ale gdy tylko pojawi się coś retro, coś co już znamy, to chętnie spoglądamy wstecz, wspominając wynalazki sprzed lat. Składane smartfony są właśnie takim nowym podejściem do czegoś, co dobrze znaliśmy i ceniliśmy. Choć ceny są na razie absurdalne, bo Huawei, Samsung i Motorola życzą sobie naprawdę grubych pieniędzy za modele smartfonów, które można złożyć (warte uszanowania: każdy z producentów zaproponował zupełnie inne podejście do tej kwestii!), to widać, że ludzie po prostu chcą takich wynalazków. Pierwsze modele przecierają na razie szlak, zapewne dalekowschodni producenci pójdą w te same ślady, wrzucając na rynek ciekawe projekty i upowszechniając ideę dużego smartfonu, który po złożeniu zajmuje sporo mniej miejsca niż obecne flagowce. Posiadanie składańca stanie się elementem stylu, pożądanego i cenionego.

Higiena cyfrowa i prywatność online

Afery z wyciekami danych czy ta z Cambridge Analytica to o dziwo bardzo dobra rzecz. Sprawiły bowiem, że podnieśliśmy wzrok znad mniejszych czy większych ekranów ze zdumieniem odkrywając, że potężne firmy mogą nami manipulować, a nawet najbardziej poufne dane mogą zostać upublicznione, niszczą nam reputację czy życie. Troska o to, co i jak udostępniamy w sieci czy wgrywamy do chmury, przestaje być fanaberią paranoików. Coraz więcej osób zastanawia się, co pracodawca, znajomi, rodzina, czy nawet obcy ludzie, mogą odkryć, czy w jakim świetle sami siebie pokażemy. Już teraz rozważamy, do jakiego kraju nasze prywatne zdjęcia są wysyłane, gdy synchronizujemy galerię z chmurą. Rośnie też popularność anonimowych przeglądarek, programów wyłączających lub blokujących zbieranie danych przez inne aplikacje, usługi VPN także przestają być egzotycznym wynalazkiem bez praktycznego znaczenia nawet dla osób, które nie są obyte z technologiami. Wystarczy impuls: ktoś grzebie w tym, co wrzucasz do sieci, możesz mu przeszkodzić. Nowe technologie, choć pomagają niesamowicie, to jednak powodują, że trudno być “tu i teraz”. Trzymając smartfon co chwila sprawdzamy wiadomości, powiadomienia, odpisujemy. W 2020 zaczniemy na to zwracać większą uwagę. Trzeba będzie zadbać o ową higienę cyfrową, tak jak dbamy o balans praca – dom, takim samym trendem będzie pilnowanie, żeby choć trochę być offline, z przyjaciółmi, rodziną - tu i teraz. Co ciekawe, w zachowaniu higieny cyfrowej mogą pomóc nam same smart-urządzenia, które posiadamy. Coraz więcej jest aplikacji i narzędzi, które - nawet jak nie odcinają nam dostępów, to przynajmniej informują, że dziś odblokowaliśmy smartfon już 358 raz.

Zdrowsi, dzięki nowym technologiom

Nowe technologie, to nie tylko pułapka uzależnienia. Rozsądnie używane sprawiają, że codzienne życie staje się po prostu lepsze. Pomagają idealnie zaplanować dzień, znaleźć czas dla bliskich. Przypomną nam też o zaległym treningu, czy wychwycą niekorzystną zmianę wagi. Pozwolą sprawdzić, jak dobrze śpimy przy zapalonym świetle, włączonej telewizji, muzyce i czy się po prostu mieliśmy szansę wyspać. Sprawdzą liczbę kroków, spalonych kalorii, przypomną, że za długo siedzimy przy komputerze. Ale nowe technologie możemy wykorzystać też do walki z tym, co niszczy nasze zdrowie. W Polsce nadal jest ponad 8 milionów palaczy. Lwia część z nich w ramach postanowień noworocznych decyduje się na rzucenie palenia. To najmądrzejsza decyzja, jaką można podjąć. Większość z nich łamie postanowienie po kilku miesiącach. Bo impreza, bo znajomi, bo się po prostu chciało zapalić. Wszyscy palacze mogą zwrócić oczy ku elektronicznym alternatywom dla tradycyjnych papierosów. Wybór jest duży: działające na płynne wkłady e-papierosy czy urządzenia podgrzewające naturalny tytoń. Wrażenia najbliższe paleniu zwykłego papierosa zapewniają jednak podgrzewacze tytoniu takiej jak IQOS. W urządzeniu naturalny tytoń, specjalnie sprasowany, jest podgrzewany tak, aby uwolnić nikotynę. Temperatura (około 300 stopni Celsjusza) znacznie niższa niż temperatura spalania tytoniu znacznie ogranicza powstawanie szkodliwych substancji. Dzięki temu 90% tego, co szkodliwe w tradycyjnych papierosach, nie trafia do organizmów palaczy. Na IQOS’a powinni zwrócić szczególną uwagę miłośnicy papierosów mentolowych, w tym takich z kapsułką. Już pod koniec pierwszej połowy 2020 roku (dokładnie 20 maja 2020) ich sprzedaż będzie zabroniona w całej Unii Europejskiej. Podgrzewacze tytoniu będą zatem jedynym legalnym produktem zawierającym tytoniowym o tym aromacie. W wypadku IQOS’a na uwagę zasługuje też fakt, że po dwóch latach badań, Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) dopuściła do sprzedaży urządzenia i wkłady Heets na terenie USA. Żaden innt produkt tego typu nie uzyskał takiej zgody.

Źródło: Rocketscience