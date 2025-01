Rosyjskie procesory Baikal obarczone są licznymi wadami produkcyjnymi. Problemy nawet na etapie pakowania

Zachodnie sankcje ograniczyły dostępność sprzętu komputerowego na rynku rosyjskim. Władze tego kraju usilnie poszukują alternatyw, promując między innymi wykorzystanie rodzimych procesorów Baikal. Nie jest wielką tajemnicą, że pod względem wydajności nie mogą się one równać z zachodnimi odpowiednikami. Tym co zwraca uwagę, jest jednak niezwykle wysoki współczynnik egzemplarzy obarczonych rozmaitymi defektami produkcyjnymi.

Według doniesień, których pierwotnym źródłem jest rosyjskojęzyczna gazeta biznesowa Vedomosti, defekty posiada nawet połowa procesorów Baikal. Problem pojawia się przede wszystkim na etapie pakowania, co skłania producenta do poszukiwania większej liczby podmiotów mogących podjąć się tego zadania. Do GS Group w Królewcu, miały dołączyć firmy Milandr i Mikron z Zielenogradu pod Moskwą. Defekty są spowodowane wykorzystaniem niewłaściwie skonfigurowanego sprzętu, służącego do pakowania chipów, a także brakiem odpowiednio wyszkolonej kadry. Problemy z jakością procesorów Baikal sprawiają, że praktycznie niemożliwe jest w obecnej chwili wykorzystanie ich na szerszą skalę jako substytutu dla jednostek Intela i AMD.

Najbardziej zaawansowane CPU Baikal są produkowane w procesie technologicznym 28 nm. Przypuszczalnie odbywa się to w znacznej części na terenie Chin, ponieważ Rosja nie posiada u siebie odpowiedniego zaplecza technologicznego. Są jednak podejmowane próby, żeby taką produkcję zorganizować lokalnie, w czym ma przodować wspomniana wcześniej firma GS Group. Niestety rezultaty póki co nie zachwycają. Po inwazji Rosji na Ukrainę współpracę z rosyjskimi firmami zerwał między innymi TSMC, zatem jedyną opcją dla rosyjskich producentów było sięgnięcie po chiński sprzęt i technologię. Odsetek procesorów z defektami będzie prawdopodobnie stopniowo się zmniejszał, ale lepsze procesy technologiczne długo pozostaną poza zasięgiem rosyjskich podmiotów.

Źródło: Tom's Hardware