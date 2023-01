Rolls-Royce zaprezentował koncept reaktora jądrowego, który mógłby zasilić ewentualne bazy na Księżycu

Roll-Royce kojarzy się głównie z luksusowymi samochodami, lotnictwem i technologiami z branży obronności. Jednak od wielu lat brytyjska firma inwestuje również w rozwój projektów związanych z energetyką jądrową i eksploracją przestrzeni kosmicznej. Mikroreaktor jądrowy, którego konceptem podzielili się Brytyjczycy, łączy badania z obu tych obszarów, gdyż potencjalnie mógłby zasilać w energię zarówno środki transportu międzyplanetarnego, jak i bazy na Księżycu oraz na Marsie.

Rolls-Royce Micro-Reactor to miniaturowy, modułowy reaktor jądrowy zdolny do pracy w ekstremalnych warunkach. Istnieje możliwość, że tego typu urządzenia zostaną wykorzystane w przyszłości przez bazy rozmieszczone na Księżycu i Marsie, celem zaopatrywania je w energię.

Small Modular Reactors (SMR) to określenie reaktorów jądrowych o mocy do 300 MW(e). Ich główną zaletą jest modularna konstrukcja pozwalająca na produkcję części składowych w fabryce, a następnie transport i ich późniejszy montaż w miejscu, w którym istnieje zapotrzebowanie na ciepło lub energię elektryczną. Takie rozwiązanie ma za zadanie przyspieszyć i ułatwić budowę elektrowni jądrowej, gdyż jednocześnie mogą być prowadzone prace nad samą budowlą, jak i reaktorem. Ponadto pojawia się możliwość stworzenia mobilnego zakładu energetycznego, którego relokacja byłaby kwestią kilku(nastu) dni.

Micro-Reactor autorstwa inżynierów z Rolls-Royce'a należy do podgrupy SMR, która jak nazwa urządzenia sugeruje, określana jest mianem mikroreaktorów. Charakteryzują się one mniejszą mocą, do 10 MW(e), ale też mniejszymi rozmiarami oraz masą, co jest ważne w kontekście potencjalnej podróży poza kulę ziemską. Dzięki wielowarstwowej strukturze komór reaktora, ma on być w stanie działać w ekstremalnych warunkach. Nic więc dziwnego, że Micro-Reactor jest rozpatrywany w kontekście ewentualnych baz na Księżycu czy Marsie. Potencjalna łatwość w transporcie, odporność na warunki mocno odbiegające od normalnych oraz wyższa wydajność i niezawodność w porównaniu do alternatywnych urządzeń czynią projekt Brytyjczyków idealnym, przynajmniej na tę chwilę, rozwiązaniem. Na jego realizację trzeba jednak kilka lat poczekać. Reaktor przeznaczony do wysyłki na Księżyc ma być bowiem gotowy w 2029 roku.

Źródło: Wccftech, Rolls-Royce, IAEA