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Rockstar Games Social Club przestaje istnieć. Nadchodzi nowa platforma zaprojektowana z myślą o GTA VI?

Piotr Piwowarczyk | 16-07-2025 15:00 |

Rockstar Games Social Club przestaje istnieć. Nadchodzi nowa platforma zaprojektowana z myślą o GTA VI?Rockstar dał graczom kilka ponadczasowych produkcji, bez których trudno byłoby wyobrazić sobie dzisiejszą branżę gier wideo, jednak nie wszystkie pomysły tej firmy możemy uznać za wybitne. Można podejrzewać, że większość osób swego czasu traktowało platformę Rockstar Games Social Club jedynie jako zło konieczne, a dziś pewnie już niewielu o niej pamięta. Nic dziwnego zatem, że po kilkunastu latach od uruchomienia w końcu nadszedł jej kres.

Natura nie znosi próżni, dlatego nie zdziwimy się, jeśli Rockstar niebawem zaprezentuje nową platformę zaprojektowaną z myślą o GTA VI.

Rockstar Games Social Club przestaje istnieć. Nadchodzi nowa platforma zaprojektowana z myślą GTA VI? [1]

GTA VI musi się znacząco różnić od GTA V, jeśli ma zostać docenione przez samotnych graczy. Czy Rockstar wyciągnie wnioski?

Zamknięcie platformy odbyło się bez żadnych ogłoszeń. Jak zauważył użytkownik serwisu X znany jako @videotechuk_, oryginalny adres URL Social Clubu zaczął przekierowywać użytkowników na główną stronę Rockstar. Warto przypomnieć, że platforma wystartowała w 2008 roku wraz z Grand Theft Auto IV (PC), dając graczom przestrzeń do śledzenia statystyk w grze, prezentowania zrzutów ekranu, sprawdzania rankingów online i spotykania się ze znajomymi w grach Rockstar. Z czasem jednak usługa stała się rzadko aktualizowana, przez co okazała się podatna na ataki. Teraz wygląda na to, że gigant w końcu postanowił z niej zrezygnować, choć w niektórych częściach ekosystemu Rockstara dostępne są jeszcze Ekipy GTA (GTA Crews), śledzenie postępów czy listy znajomych. Co ważne, Social Clubu nie należy mylić z Launcherem od Rockstara - aplikacja ta nadal działa bez problemu.

Rockstar Games Social Club przestaje istnieć. Nadchodzi nowa platforma zaprojektowana z myślą GTA VI? [2]

GTA 6 otrzymał drugi zwiastun. Rockstar Games prezentuje parę głównych bohaterów oraz słoneczne Vice City

Niemal pewne jest, że koniec Rockstar Games Social Club poniekąd wynika z coraz bliżej daty debiutu gry Grand Theft Auto VI, która na konsolach Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 ma pojawić się 26 maja 2026 roku (na PC zapewne kilka miesięcy później). Istnieją podejrzenia, że wydawca szykuje nową, ulepszoną wersję platformy dla swojej gry. A kto wie, być może usługę będziemy mogli przetestować jeszcze wcześniej, np. z okazji wydania odświeżonych wersji GTA IV czy Red Dead Redeption 2, o których dosyć sporo mówi się w ostatnim czasie? Liczymy, że sprawa wyjaśni się już niebawem.

Źródło: News9 Live, @videotechuk_
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