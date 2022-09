Robot Cassie pobił rekord Guinessa w biegu na 100 metrów. Niektórzy by przed nim nie uciekli

Jak dotąd na PurePC mogliście przeczytać chociażby o szalenie zwinnych i wytrzymałych robotach od Boston Dynamics. Dziś przyszła pora rzucić okiem na droida od Agility Robotics. Droid ów, któremu nadano przydomek Cassie, pobił bowiem właśnie rekord Guinessa w biegu na 100 metrów. Mowa oczywiście o rekordzie poprzedniego robota dwunożnego. Cassie pokonał ów dystans w czasie 24,7 sekund. Dla porównania ludzki rekord to 9,5 sekund.

Cassie to rozwijany od 2016 r. dwunożny robot, który pobił właśnie robotyczny rekord Guinessa w biegu na 100 m. Dystans ów pokonał w 24,7 sekundy.

Robot Cassie jest póki co tylko platformą rozwojową do badań nad robotyką na Uniwersytecie Stanu Oregon, dlatego też testowany jest w bardzo różnych warunkach. Co ciekawe, droid biega w bardziej strusi, niż ludzki sposób, jako że jego kolana wyginają się właśnie tak, jak u wspomnianego ptaka. Co jeszcze ciekawsze, Cassie nie posiada kamer ani żadnego rodzaju czujników - jest więc niejako "ślepy" i polega całkowicie na efektach uczenia maszynowego.

Cassie jest także całkiem długodystansowym robotem. Ważąc około 30 kg, na jednym ładowaniu jest bowiem w stanie pokonać 5 kilometrów. Prace nad nim rozpoczęto już w 2016 roku, ale nie jest to jedyny dorobek firmy Agility Robotics. W trzy lata po uruchomieniu modelu Cassie, amerykańscy inżynierowie zbudowali także robota o nazwie Digit (zdjęcie poniżej). Jego nogi są zbliżone budową do tych z modelu Cassie, jednak Digit wyposażono także w tors pełen czujników oraz w ramiona, które służą zachowaniu równowagi, mobilności i manipulacji.

Źródło: Agility Robotics