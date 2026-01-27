Resident Evil Requiem zadziała na PlayStation 5 Pro w 60 klatkach na sekundę oraz pełnym Ray Tracingiem

Już za miesiąc ukaże się Resident Evil Requiem - dziewiąta, główna część popularnej serii gier z gatunków z pogranicza akcji oraz survival horroru. Im bliżej premiery, tym więcej informacji pojawia się w sieci. Nie tylko tych dotyczących gameplayu, ale również warstwy technicznej. Resident Evil Requiem zmierza na PC, PlayStation 5 (Pro), Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2 i jak już wiadomo od dłuższego czasu, będzie to pierwsza część serii z Path Tracingiem. Co natomiast zaoferuje najmocniejsza konsola obecnej generacji?

Capcom potwierdził wykorzystanie możliwości konsoli PlayStation 5 Pro w nadchodzącym Resident Evil Requiem. Gra w trybie jakości zaoferuje skalowanie do 4K, 60 FPS oraz pełny Ray Tracing.

Na japońskiej stronie PlayStation udostępniono wpis dotyczący działania gry Resident Evil Requiem na PlayStation 5 Pro. Już wcześniej było wiadomo, że produkcja otrzyma znaczek "PS5 Pro Enhanced", jednak dopiero teraz poznaliśmy szczegóły. Tytuł zaoferuje dwa główne tryby: Fidelity (wierność obrazu) oraz Performance (tryb wydajności), przy czym gracze posiadający PS5 Pro nie muszą się obawiać konieczności wyboru pomiędzy 30 i 60 FPS. Tryb Fidelity zaoferuje rozgrywkę w skalowanej rozdzielczości 4K, stałych 60 klatkach na sekundę oraz pełnym Ray Tracingiem. Wśród konsol, to właśnie na PS5 Pro będzie można liczyć na najlepsze wrażenia wizualne podczas przechodzenia historii Leona oraz Grace.

Tryb Performance z kolei będzie miał wyłączony Ray Tracing, zamiast tego framerate będzie osiągał maksymalnie 120 klatek na sekundę (średnio będzie to około 90 klatek), natomiast w przypadku rozdzielczości nadal mowa o skalowanym 4K. Ze względu na to, że framerate nie będzie tutaj stabilny, najlepsze wrażenia otrzymamy na wyświetlaczu z funkcją VRR. Wygląda na to, że Capcom przyłożył się do optymalizacji i nawet na konsolach otrzymamy w pełni satysfakcjonującą jakość. Na PC z kolei gracze otrzymają Path Tracing, DLSS 4... oraz zabezpieczenie Denuvo z limitem aktywacji (5 aktywacji w ciągu dnia), co będzie z pewnością problematyczne głównie dla testerów.

Źródło: Capcom