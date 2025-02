Recenzja Realme Buds T310. Tanie słuchawki z bardzo dobrą baterią, ANC, multipoint i atrakcyjnym dźwiękiem

Marka Realme pod względem sprzedaży smartfonów we wrześniu 2024 roku zajmowała piąte miejsce w Polsce, według Statcounter.com. Brzmi nieźle, choć w praktyce było to tylko trochę ponad 5% rynku. Mimo to jej produkty stają się coraz bardziej rozpoznawalne, a sporą zasługę mają w tym bezprzewodowe słuchawki Realme. Producent regularnie wypuszcza nowe modele, które łączą niewygórowaną cenę, z niezłą jakością i dobrą funkcjonalnością. Zazwyczaj mieszczą się one w chętnie wybieranym przedziale cenowym od około 100 do 400 zł. Tak też jest w przypadku bohatera tej recenzji, czyli słuchawek Realme Buds T310. To niedrogi model za mniej niż 200 zł, ale wyposażony w aktywną redukcję hałasu (ANC), tryb transparentny, redukcję szumu wiatru, łączność Bluetooth 5.4 z multipoint, efekty dźwięku 360 stopni i niskie opóźnienia w trybie gry, a przy tym oferujący dobry czas pracy na akumulatorze oraz odporność na zachlapanie i deszcz. Sprawdźmy zatem w praktyce, czy deklaracje nie mijają się z prawdą.

Autor: Tomasz Duda

Niemal każdy z nas chce mieć dobre słuchawki, ale pojęcie “dobre” jest bardzo subiektywne. Dla jednych osób dobry równa się drogi, ale zdecydowana większość potencjalnych nabywców wyznacza sobie stosunkowo niewielki limit cenowy, który są w stanie usprawiedliwić. Następnie w ramach tego budżetu szukają słuchawek optymalnych dla swoich potrzeb. I właśnie do tej grupy odbiorców stara się trafić firma Realme, która skupia się głównie na słuchawkach w miarę tanich, co może mieć sens, bo są one najczęściej wybierane przez typowego konsumenta. Model Realme Buds T310 jest idealnym przykładem: na tyle tani, aby przyciągać uwagę i na tyle funkcjonalny, aby faktycznie skusić kogoś do zakupu. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w zbliżonej cenie konkurencyjni producenci oferują wiele innych, niekiedy udanych modeli.

Realme Buds T310 na papierze sprawiają wrażenie po prostu kolejnych słuchawek, które giną w ogromnym tłumie innych niedrogich słuchawek TWS. Tymczasem w czasie tego testu okazało się, że są one zaskakująco dobre pod kilkoma względami. Jakie są zatem ich zalety i wady? Zapraszam do recencji.

Przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka, bo specyfikacja, deklaracje i marketingowe hasła to jedno, a rzeczywisty kontakt ze słuchawkami często pozwala dostrzec negatywne strony danego produktu. Niedrogie Realme Buds T310 też nie są bez wad i w tej recenzji mam zamiar o nich napisać. Zacznijmy jednak od cech, którymi producent stara się przyciągnąć klientelę, poza ceną. Słuchawki wyposażone są w pojedyncze przetworniki dynamiczne o średnicy 12,4 mm, co w tej klasie cenowej nie jest niczym nadzwyczajnym. Nie można tutaj raczej oczekiwać podwójnych przetworników różnego typu. Ważniejszą cechą jest obecność ANC, a Realme deklaruje, że redukuje ono zewnętrzne szumy i hałasy o 46 dB, co byłoby wynikiem dobrym, pod warunkiem że jakość będzie szła w parze. Dodam, że ANC ma trzy stopnie regulacji i oddzielną redukcję szumu wiatru. Oprócz tego jest też tryb przezroczysty, też z redukcją szumu wiatru, ale bez regulacji mocy działania.

Realme Buds T310 Redmi Buds 5 Creative Zen Air Plus Konstrukcja Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Wodoszczelność IP55 (mocniejsze zachlapanie, pot) IP54 (zachlapanie, pot) IPx4 (zachlapanie, pot) Sterowanie panele dotykowe panele dotykowe panele dotykowe Łączność Bluetooth 5.4, zasięg 10 metrów, multipoint Bluetooth 5.3, zasięg 10 metrów, multipoint Bluetooth 5.3 LE, zasięg 10 metrów,

Unicast (CIS), Auracast / Broadcast (BIS), multipoint Wspierane kodeki SBC, AAC SBC, AAC AAC, SBC, LC3 Deklarowany czas pracy 9 godzin (słuchawki bez ANC),

6 (słuchawki z ANC),

40 (wraz z etui, bez ANC),

26 (wraz z etui, z ANC) 10 godzin (słuchawki bez ANC),

b/d (słuchawki z ANC),

40 (wraz z etui, bez ANC),

b/d (wraz z etui, z ANC) 8 godzin (słuchawki bez ANC),

5 godzin (słuchawki z ANC),

32 godziny (wraz z etui, bez ANC),

20 godzin (wraz z etui, z ANC) Pojemność akumulatora b/d 54 mAh w każdej słuchawce,

480 mAh w etui 40 mAh w każdej słuchawce,

430 mAh w etui Ładowanie przewodowe przez USB-C przewodowe przez USB-C indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz 20 - 20000 Hz 20 - 20000 Hz Przetworniki dynamiczne, 12,4 mm dynamiczne, 12,4 mm dynamiczne, 10 mm Mikrofony 6x, wielokierunkowe 4x, wielokierunkowe 6x MEMS, wielokierunkowe Deklarowane wymiary b/d 29,5 × 21,4 × 23,5 mm (słuchawki),

61 × 50 × 24,6 mm (etui) 33,2 x 21,8 x 25,5 mm (słuchawki),

25,1 x 62,1 x 48,6 mm (etui) Masa b/d 5,3 g (każda słuchawka)

31,4 g (etui) 4,3 g (każda słuchawka)

40 g (etui) Cena 199 zł 129 zł 235 zł

Niewątpliwą zaletą jest jednak obecność funkcji multipoint, czyli łączenia z dwoma odtwarzaczami jednocześnie. Komunikacja ze smartfonem odbywa się przy wykorzystaniu Bluetooth 5.4, a teoretycznie obowiązkowym kodekiem w tym standardzie jest LC3. Jednak Realme Buds T310 nie obsługują LE Audio (nic dziwnego w tej cenie), więc w praktyce wpierane kodeki są tylko dwa: SBC oraz AAC. Drugi z nich powinien jednak wystarczyć, tym bardziej że jest dość powszechnie wspierany przez smartfony. Słuchawki są pyłoszczelne i wodoszczelne do poziomu IP55, więc przetrwają zachlapanie i niezbyt mocny deszcz, ale już na samo etui trzeba uważać, bo ono takiej szczelności nie ma. W tak niewygórowanej cenie nie powinno dziwić, że wspomniane etui nie ma indukcyjnego ładowania akumulatora, więc do dyspozycji pozostaje tylko USB-C. Deklarowany czas pracy jest natomiast wyraźnym atutem, bo bez aktywnej redukcji szumu ma wynosić 9 godzin na słuchawkach i 40 godzin wraz z etui, a po włączeniu ANC odpowiednio 26 i 6 godzin. Oprócz tego w aplikacji można zmieniać korektor dźwięku, włączyć efekty audio 360 stopni i wybrać opcję trybu gry, która obniża opóźnienia dźwięku w stosunku do obrazu, do 45 ms. Słuchawki mogą więc być niezłą propozycją dla osób często oglądających różne filmy lub grających w gry na telefonie.