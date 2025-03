Qualcomm nie przejmie całego Intela, ale nie można wykluczyć takiego ruchu w przypadku konkretnych działów

Niezbyt dobra kondycja finansowa Intela wywołała spekulacje na temat przyszłości firmy. Niedawno mówiło się o tym, że przejęciem spółki zainteresowany jest Qualcomm, choć sporo miało tutaj zależeć od sytuacji politycznej w USA. Wiemy już, że do takiego przejęcia raczej nie dojdzie. Powodem są między innymi długi Intela oraz potencjalny sprzeciw organów antymonopolowych. Qualcomm ma być jednak wciąż zainteresowany wykupieniem określonych działów Intela.

Jest kilka powodów rezygnacji Qualcommu z przejęcia Intela, ale najważniejsze z nich to nadmierny dług drugiej z wymienionych firm oraz obawy dotyczące potencjalnego postępowania antymonopolowego.

O możliwości przejęcia Intela przez Qualcomm informowaliśmy między innymi w październiku. Informacje o prowadzonych rozmowach potwierdzał też dyrektor drugiej z wymienionych firm. Teraz serwis Bloomberg donosi, że zostały one niemal całkowicie wstrzymane. Jest zatem mało prawdopodobne, by Qualcomm przejął całą spółkę. Problemów dotyczących potencjalnej transakcji jest kilka. Jednym z najpoważniejszych są długi, jakie zgromadził Intel. Nieoficjalnie mówi się, że opiewają one na łączną kwotę 50 mld dolarów, czyli mniej więcej połowę obecnej wartości Qualcommu. Z racji, że tego typu inwestycje nie zwracają się natychmiastowo, firma musiałaby przez dłuższy czas ponosić koszty jego obsługi oraz spłaty poszczególnych rat, więc w najbliższej przyszłości kondycja finansowa Qualcommu uległaby znaczącemu pogorszeniu.

Są jednak także inne problemy. Chodzi tutaj o potencjalne postępowanie antymonopolowe, które mogłoby na dłuższy czas zablokować przejęcie, a nawet je ostatecznie uniemożliwić. Mowa tutaj bowiem o wykupieniu jednego dużego podmiotu przez inny duży podmiot. Rodziłoby to zatem podejrzenia, że transakcja doprowadzi do osłabienia konkurencji rynkowej, zwłaszcza w kontekście faktu, że Qualcomm wszedł niedawno na rynek komputerów z systemami operacyjnymi Windows. Dlatego przedsiębiorstwo jest teraz bardziej skłonne, by przejąć tylko wybrane działy Intela. Chodzi tutaj prawdopodobnie o segment odpowiedzialny bezpośrednio za produkcję chipów. Z racji niezbyt dobrej kondycji finansowej Intela, takiego przejęcia nie można rzeczywiście całkowicie wykluczyć.

