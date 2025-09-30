Prywatne muzeum historii GPU. Użytkownik forum Chiphell zaprezentował niezwykłą kolekcję kart graficznych z ostatnich 25 lat

Pasja do sprzętu komputerowego może przybierać różne formy. Dla jednych jest to podkręcanie podzespołów i bicie rekordów wydajności. Inni skupiają się na estetyce i budowie idealnie wyglądających zestawów. Istnieje też rosnąca grupa entuzjastów retro, którzy z sentymentem wracają do technologii sprzed lat. Gromadzenie starych komponentów to nie tylko hobby, ale też sposób na ocalenie ważnej części historii rozwoju komputerów osobistych.

To prywatne muzeum jest namacalnym dowodem na to, jak szybko ewoluowała grafika komputerowa w ciągu ostatnich dekad.

Jeden z najbardziej zaangażowanych kolekcjonerów sprzętu komputerowego na świecie zaprezentował galerię, która zapiera dech w piersiach. Udało mu się zebrać praktycznie wszystkie modele kart graficznych NVIDIA i AMD z blisko trzech dekad rozwoju technologii. Kolekcja obejmuje modele od historycznego NVIDIA NV1 z 1995 roku aż po najnowsze GeForce RTX 5090 oraz AMD Radeon RX 9070 XT. Wartość tej niezwykłej galerii szacowana jest na 200-300 tys. dolarów. W kolekcji znalazły się nie tylko popularne modele, ale również rzadkie egzemplarze jak NVIDIA Titan V z pamięcią HBM2, który był jednym z pierwszych GPU zoptymalizowanych pod obliczenia AI. Szczególnie interesujące są najstarsze modele, czyli pierwszy NVIDIA NV1 oraz ATI Radeon DDR z 2000 roku, który zapoczątkował markę Radeon.

Kolekcja ta jest nie tylko imponującą wystawą, ale również unikalną kroniką rozwoju technologii graficznych. Od prostych akceleratorów 2D lat 90. poprzez wprowadzenie sprzętowego Transform & Lighting w GeForce 256 określanym jako "pierwszy GPU", aż po współczesne potwory obliczeniowe obsługujące ray tracing i sztuczną inteligencję. Historia AMD rozpoczyna się od ATI Radeon DDR z układem R100, który konkurował z NVIDIA GeForce 2 w walce o rynek nowego tysiąclecia. Podobne pasje kolekcjonerskie zyskują na popularności w branży technologicznej. Inny znany kolekcjoner znany na Reddit jako GPU-Collector zgromadził przez 14 lat modele NVIDIA od Riva TNT do GeForce 8800 Ultra o wartości 10-20 tys. dolarów. Rynek retro GPU rozwija się dynamicznie, gdzie rzadkie modele jak Gainward 6800 Ultra Cool FX czy Elsa Gloria XXL osiągają ceny kilku tys. dolarów. Wartość kolekcjonerska zależy głównie od rzadkości modelu, stanu zachowania oraz znaczenia historycznego dla rozwoju branży.

