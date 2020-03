Xiaomi podobno zrezygnowało z produkcji własnych układów SoC

Wielu producentów smartfonów wykorzystuje swoje autorskie procesory. Dla przykładu, Apple montuje w najnowszych iPhone'ach własne jednostki A13, Samsung stosuje Exynosy, a Huawei - Kiriny. Pewnie mało kto z Was pamięta, ale również popularne Xiaomi miało krótką przygodę z układem SoC własnej roboty. Mowa tutaj o modelu Surge S1, który był średniopółkowym odpowiednikiem Snapdragona 625. Zastosowany on został tylko w jednym smartfonie: Xiaomi Mi 5c. Choć plany były wielkie i miał to być zaledwie początek serii procesorów, to jednak wszystko wskazuje na to, że pomysł spalił na panewce i jednak lepszym rozwiązaniem wydaje się być sięganie po rozwiązanie Qualcomma czy MediaTeka.

Produkcja własnych układów SoC to jednak bardzo kosztowny i skomplikowany proces, więc zapewne uznano, że lepiej sięgać po rozwiązania Qualcomma czy MediaTeka.

Jak donoszą znawcy branży, Xiaomi najprawdopodobniej całkowicie porzuciło plany dalszej produkcji swoich procesorów. Co prawda w obecnej sytuacji nie jest to może jakaś zaskakująca informacja (od premiery Xiaomi Mi 5c minęło już sporo czasu), ale warto przypomnieć, że jeszcze nieco ponad rok temu Wang Teng Thomas, dyrektor produktu Xiaomi, zdradził, że prace nad procesorem Surge S2 zostały tylko opóźnione z powodu licznych problemów, ale generalnie powinien on ujrzeć światło dzienne. Cóż, dziś już chyba nie mamy wątpliwości, że następca Surge S1 jednak nie powstanie.

Dokładnego powodu takiej decyzji nie znamy, ale możemy się domyślać, że chodzi przede wszystkim o kwestie finansowe. Produkcja własnych układów SoC to jednak bardzo kosztowny i skomplikowany proces, więc zapewne uznano, że lepiej wybrać prostsze rozwiązanie. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze: większość procesorów Qualcomma czy nawet niektóre MediaTeka to bardzo udane jednostki cieszące się przy okazji dobrym wsparciem i większość użytkowników smartfonów nie byłaby otwarta na eksperymenty w stylu Surge S1 w popularnych modelach.

