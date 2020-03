Procesory AMD Ryzen podatne na lukę bezpieczeństwa Take A Way

Raptem wczoraj pisaliśmy o nowej luce bezpieczeństwa w procesorach Intela, której w przeciwieństwie do poprzednich nie da się usunąć drogą aktualizacji firmware'u, a dzisiaj już informujemy o kolejnej podatności, tym razem procesorów AMD wydanych w latach 2011-2019, a więc również wszystkich trzech generacji układów Ryzen, jakie dotychczas pojawiły się w sprzedaży. O nowej luce poinformowali badacze Politechniki w Grazie w Austrii - co ciekawe według słów tamtejszych badaczy, rzeczona luka została zgłoszona firmie AMD jeszcze w sierpniu ubiegłego roku, jednak do chwili obecnej producent w żadny sposób nie ustosunkował się do wykrytej luki bezpieczeństwa.

W procesorach AMD wydanych w latach 2011-2019 wykryto nową lukę bezpieczeństwa "Take A Way", w wyniku której można przeprowadzić dwa różne rodzaje ataków wykorzystując w tym celu rozszerzenie JavaScript w przeglądarkach Chrome oraz Firefox.

Badacze z Politechniki w austriackim mieście Graz poinformowali, iż 23 sierpnia 2019 roku odkryli lukę bezpieczeństwa we wszystkich mikroachitekturach AMD, wydawanych w latach 2011-2019, a więc m.in. Zen oraz Zen 2, które pojawiły się w ostatnich trzech latach. Uczonym udało się tak przeprojektować mechanizm predykcji stosowany w pamięci podręcznej pierwszego poziomu przechowującej dane (tzw. L1D), tak aby możliwe było przeprowadzenie dwóch różnych ataków typu "Take A Way". Pierwszy sposób określany jako "Collide+Probe" pozwala osobie atakującej na monitorowanie pamięci podręcznej w urządzeniu ofiary bez konieczności znajomości adresów fizycznych lub bez znajomości pamięci podczas dzielenia czasu pomiędzy logiczne rdzenie.

Drugi sposób ataku został w dokumentacji określony jako "Load+Reload" i oznacza on, że osoba atakująca może uzyskać bardzo dokładne ślady dostępu do pamięci w obrębie tego samego fizycznego rdzenia. Atak typu "Load+Reload" opiera się na pamięci współdzielonej, jednocześnie jednak nie narusza bloków pamięci podręcznej (o określanych rozmiarach, w których przechowywane są informacje o adresach), pozwalając na zdecydowanie bardziej ukryte ataki - badaczom austriackiej Politechniki udało się przeprowadzić takie ataki, wykorzystując w tym celu rozszerzenie JavaScript w przeglądarkach internetowych Chrome oraz Firefox. Obecnie firma AMD nie odniosła się publicznie do tych informacji, wobec czego nie wiemy w jaki sposób producent zamierza ją usunąć.

