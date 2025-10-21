Procesory AMD Ryzen AI 7 350 oraz Ryzen AI 5 340 mogą wkrótce trafić na desktopową platformę AM5

Minęło już całkiem sporo czasu od momentu premiery procesorów AMD Ryzen 8000G z serii Phoenix Point. Obecnie najmocniejszym APU, które zadebiutowało na platformie AM5, jest Ryzen 7 8700G z 8 rdzeniami Zen 4 oraz zintegrowanym układem graficznym Radeon 780M. Wygląda na to, że oferta APU może zostać wkrótce powiększona o pierwsze układy Ryzen 9000G, jako że najnowsza aktualizacja AGESA 1.2.7.0 wprowadziła obsługę mikrokodu dla niezapowiedzianych oficjalnie procesorów od AMD.

Nowa AGESA 1.2.7.0 dla płyt głównych z podstawką AMD AM5 wprowadza wsparcie dla niezapowiedzianych jeszcze APU. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje, jakoby owymi procesorami były jednostki z serii Krackan Point, które w laptopach pojawiły się pod nazwami Ryzen AI 7 350 oraz Ryzen AI 5 340. Być może debiut jest kwestią najbliższych tygodni.

Procesory APU od AMD mogą pochwalić się nie tylko satysfakcjonującą wydajnością rdzeni CPU, ale również solidnymi osiągami zintegrowanych układów graficznych, zwłaszcza w połączeniu z szybkim pamięciami RAM. Najnowsze doniesienia wskazują, że układy Krackan Point, dotychczas występujące wyłącznie w notebookach (ewentualnie niektórych Mini PC), trafią wkrótce także do desktopów i płyt głównych z podstawką AM5. Jako że mowa o serii Krackan Point, to tym razem nie są to najmocniejsze wersje APU Zen 5(c), a ich nieco bardziej uboższe warianty: Ryzen AI 7 350 oraz Ryzen AI 5 340. Oczywiście ich desktopowe odsłony zadebiutują pod innymi nazwami, zgodnymi z obowiązującą obecnie nomenklaturą.

Informacje o nowej AGESIE 1.2.7.0 pojawiły się chociażby za pośrednictwem firmy ASUS, która zaczęła wypuszczać aktualizację dla swoich płyt głównych ROG Crosshair / ROG Strix / ProArt / TUF Gaming, wszystkie z chipsetami X870. Jeśli chodzi o specyfikację, to przypominamy że Ryzen AI 7 350 oferuje łącznie 8 rdzeni z podziałem na 3 rdzenie Zen 5 oraz 5 rdzeni Zen 5c oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 860M z 8 blokami CU RDNA 3.5. Z kolei Ryzen AI 5 340 posiada 6 rdzeni w podziale na 3 rdzenie Zen 5 oraz 3 rdzenie Zen 5c oraz zintegrowaną grafikę Radeon 840M z 6 CU RDNA 3.5.

AM5 Krackan Point APU Coming soon?



The new AGESA 1207 adds KRK/KRK2 CPU microcode.https://t.co/fFx4Lg2QhF pic.twitter.com/9uI23qDEBw — HXL (@9550pro) October 20, 2025

Źródło: VideoCardz, X@HXL