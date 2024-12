Poprawka łatająca lukę "Inception" znacząco spowalnia procesory AMD w niektórych zastosowaniach

Informowaliśmy ostatnio o luce "Inception", którą wykryto w procesorach AMD z rodziny Zen 3 i Zen 4. Często zdarza się, że poprawka łatająca podatność obecną w CPU negatywnie wpływa na ich wydajność. Tak jest niestety też w tym przypadku. W niektórych zastosowaniach spadek jest bardzo duży, ale zwykli użytkownicy raczej nie zauważą znaczących różnic. Testy przeprowadzono na serwerowym i konsumenckim procesorze AMD oraz systemie Linux.

Procesor AMD EPYC 7763 z poprawką łatającą lukę "Inception" cechuje się nawet o 54% niższą wydajnością w niektórych zastosowaniach. Posiadacze jednostek AMD Ryzen nie odczują jednak tak dużych różnic.

Luka w procesorach Zen 3 i Zen 4 może być załatana na różne sposoby – poprzez poprawkę do jądra systemu operacyjnego i poprzez poprawkę do mikrokodu procesora. Testów dokonał serwis Phoronix. Wykorzystano przy tym głównie serwerowy CPU AMD EPYC 7763. O ile w przypadku części testów różnica była niemal niezauważalna, to w skrajnym przypadku procesor spowolnił nawet o 54%. Najgorsze wyniki zanotowano w przypadku pracy nad bazami danych. W teście MariaDB 11.0.1 4096, liczba zapytań na sekundę bez jakichkolwiek poprawek wynosiła 590. Z poprawką do mikrokodu procesora było to już tylko 418, zaś z poprawką do jądra systemu 412. Jeszcze gorzej wypadł test z alternatywną poprawką bazującą na IBPB. Tutaj odnotowano zaledwie 274 zapytania na sekundę. Dużo niższą wydajność dało się odczuć także w przypadku testu PostgreSQL 15. Problemy nie ograniczają się jednak do baz danych. W benchmarku DaCapo 9.12-MR1 wydajność różniła się nawet o 33%, choć dotyczyło to głównie poprawki bazującej na IBPB.

Ciekawe jest także porównanie obejmujące programy wykorzystywane na co dzień przez zwykłych użytkowników. Okazuje się, że wydajność spadła także w aplikacji 7-Zip. W teście sprawdzającym szybkość kompresji danych bez jakichkolwiek poprawek odnotowano wynik na poziomie 384 374 MIPS. Najgorzej wypadł procesor z poprawką ograniczającą się do jądra systemu (334 812 MIPS). Pewne różnice da się zauważyć również na konsumenckim procesorze AMD Ryzen 9 7950X. Test zmiany rozmiaru obrazu w GIMP-ie bez poprawki zajął 13,13 sekundy, a z poprawką do jądra systemu było to już 15,46 sekundy. Znaczącą różnicę zanotowano także w przypadku testu obracania obrazu (9,444 sekundy bez poprawki i 12,096 z poprawką). Różnice w benchmarkach uruchomionych na Firefoksie i Google Chrome w ramach platformy Selenium były z kolei w większości nieznaczące.

Z bezpośrednim przenoszeniem wyników uzyskanych na Linuksie na platformę z Windowsem należy być ostrożnym, ale wątpliwe jest, by na systemie Microsoftu udało się uniknąć spowolnienia procesorów. Trudno też wyrokować, jak będzie wyglądała sytuacja w grach, spadek nie sięgnie jednak na pewno tak zawrotnej wartości, jak wspomniane powyżej 54%. Bardziej prawdopodobnie są nieznaczące w ostatecznym rozrachunku różnice, a i to tylko w przypadkach, kiedy gra mocno bazuje na wykorzystaniu procesora. Zwykli użytkownicy nie mają zatem większych powodów do zmartwień.

Źródło: Phoronix, Tom's Hardware