Rosyjska grupa hakerska Sandworm zaatakowała polską sieć energetyczną złośliwym oprogramowaniem DynoWiper

Pod koniec grudnia 2025 roku polska infrastruktura energetyczna stała się celem jednej z najpoważniejszych prób sabotażu cybernetycznego w historii kraju. Jak wynika z ustaleń słowackiej firmy ESET za atakiem na elektrociepłownię oraz rozproszone instalacje odnawialnych źródeł energii w całej Polsce stoi grupa hakerska Sandworm, powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Nie udało się sparaliżować dostaw energii elektrycznej, czyli wywołać blackoutu.

Rosyjska grupa hakerska Sandworm przeprowadziła w grudniu najbardziej zaawansowany atak na polską infrastrukturę krytyczną od lat, wykorzystując niszczące oprogramowanie typu wiper.

Atak przeprowadzono 29 i 30 grudnia 2025 roku, dokładnie w dziesiątą rocznicę słynnego cyberataku na ukraińską sieć energetyczną z grudnia 2015 roku, pierwszego w historii malware'u, który skutecznie spowodował blackout. Wtedy Sandworm wykorzystał trojana BlackEnergy, aby przejąć kontrolę nad systemami SCADA elektrowni i pozostawić bez prądu około 230 tys. Ukraińców na kilka godzin. Tym razem do akcji przeciwko Polsce użyto narzędzia jeszcze groźniejszego, nieopisanego wcześniej malware typu wiper, który analitycy ESET ochrzcili nazwą DynoWiper (wykrywanego jako Win32/KillFiles.NMO). Wiper to rodzaj złośliwego oprogramowania, którego jedynym celem jest nieodwracalne usunięcie danych i kodu na zaatakowanych serwerach. W przeciwieństwie do ransomware, który szyfruje pliki w celu wymuszenia okupu, wiper nie pozostawia miejsca na negocjacje. Po prostu niszczy wszystko, co napotka, paraliżując działanie systemów produkcyjnych. Sandworm ma w swoim dorobku wiele podobnych ataków, w tym sławny NotPetya z 2017 roku, który wyrządził globalne szkody szacowane na miliardy dolarów.

#BREAKING #ESETresearch identified the wiper #DynoWiper used in an attempted disruptive cyberattack against the Polish energy sector on Dec 29, 2025. At this point, no successful disruption is known, but the malware’s design clearly indicates destructive intent. 1/5 — ESET Research (@esetresearch.bsky.social) 23 stycznia 2026 17:30

Tym razem jednak atak się nie powiódł. Polski system energetyczny wykazał się odpornością. Według minister energii Miłosza Motyki cel, jakim było zakłócenie komunikacji między instalacjami OZE a operatorami sieci dystrybucyjnej, nie został osiągnięty. Co dokładnie udaremniło działanie DynoWipera, pozostaje przedmiotem śledztwa służb, ale wiele wskazuje na to, że inwestycje w cyberbezpieczeństwo ostatnich lat, wicepremier Gawkowski mówi o miliardach złotych, zaczęły przynosić efekty. To jednak nie czas na świętowanie. W odpowiedzi na incydent, Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa wydał szczegółowe zalecenia dla sektora OZE. Najważniejsze to zmiana wszystkich domyślnych haseł w urządzeniach przemysłowych, stosowanie tuneli VPN z wieloskładnikowym uwierzytelnianiem zamiast bezpośredniego dostępu z internetu, segmentacja sieci oraz wyznaczenie w każdej instalacji osoby odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo. Te rekomendacje to nie biurokratyczne formalizmy, a odpowiedź na realne zagrożenie. Rozproszona natura instalacji OZE, które są zdalne monitorowane i często zarządzane przez zewnętrzne firmy serwisowe, tworzy ogromną powierzchnię ataku. Pojedyncza farm fotowoltaiczna czy wiatrowa może mieć niewielką moc, ale skoordynowane zakłócenie pracy setek takich obiektów mogłoby destabilizować całą krajową sieć elektroenergetyczną.

Incydent z grudnia 2025 roku pokazuje, że polska energetyka weszła w nową erę zagrożeń. W przeszłości ataki na infrastrukturę krytyczną wymagały fizycznego dostępu lub wewnętrznego sabotażu. Dziś wróg może uderzyć z drugiego końca świata, wykorzystując luki w zabezpieczeniach przemysłowych systemów sterowania. Sandworm nie działa przypadkowo. To doświadczona jednostka GRU, która latami ćwiczyła swoje umiejętności na Ukrainie, przeprowadzając regularne ataki typu wiper na tamtejszą infrastrukturę. Atak na Polskę w symboliczną rocznicę ukraińskiego blackoutu nie jest przypadkiem. Jest to sygnał, że Kreml traktuje cyberwojenę jako przedłużenie konfliktu hybrydowego. Polska, wspierająca Ukrainę i będąca najważniejszym ogniwem wschodniej flanki NATO, staje się naturalnym celem takich operacji. Jak długo jeszcze będziemy mieli szczęście? Każdy nieudany atak to lekcja dla napastników, którzy analizują nasze słabości i przygotowują się do kolejnej próby. Sektor OZE rozwija się w Polsce dynamicznie. W 2025 roku osiągnął rekordowy udział w krajowym miksie energetycznym. Bez systemowego wzmocnienia cyberbezpieczeństwa tych instalacji, nasz sukces w transformacji energetycznej może stać się piętą achillesową całego systemu.

Źródło: Reuters, ESET Research, The Hacker News, Gov.pl