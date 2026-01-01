Jaki komputer do gier kupić? Polecane zestawy komputerowe na styczeń 2026. Komputery gamingowe w różnych cenach

Jaki komputer kupić do gier w styczniu 2026? Który procesor wybrać? Jakie karty graficzne są najlepsze? Podobne pytania zalewają fora i portale, ponieważ sytuacja na rynku podzespołów potrafi się błyskawicznie zmienić i ciężko nadążyć za nowinkami, wywracającymi do góry nogami wcześniejsze koncepcje. Przed zakupem komputera przyszły użytkownik staje w obliczu poważnych problemów, jakie są nierozerwalnie związane z pieniędzmi, co powinno stanowić silną motywację do szukania najlepszych rozwiązań. Dlatego powstał poniższy poradnik z polecanymi zestawami komputerowymi. Korzystając z naszego doświadczenia i bazy testów, stworzyliśmy przejrzyste od strony wizualnej oraz dopracowane merytorycznie konfiguracje, jakie są dobrym punktem wyjścia przy składaniu komputera.

Autor: Sebastian Oktaba

Publikacja została stworzona z myślą o mniej zaawansowanych użytkownikach, planujących złożyć pierwszy komputer do gier, potrzebujących fachowej porady jaki sprzęt wybrać do określonej kwoty. Bywalcy forum i gorliwi czytelnicy artykułów PurePC, zapewne samodzielnie potrafią wybrać aktualnie najlepsze procesory i karty graficzne, aczkolwiek nawet wówczas warto zobaczyć czy propozycje użytkowników mają odzwierciedlenie w wyborach redakcji. Jeśli w obydwu przypadkach polecane są bardzo zbliżone konfiguracje, to można optymistycznie zakładać, że lepszego komputera aktualnie nie znajdziecie. Oczywiście, zestawy komputerowe są dobierane optymalnie oraz ukierunkowane przede wszystkim na stosunek ceny do wydajności, jednak absolutnie nie zmierzamy w kierunku skrajnych oszczędności. Jeśli nieznacznie droższy komponent jest lepszy pod każdym względem, to zdecydowanie polecamy takie rozwiązanie.

Zastanawiasz się jaki zestaw komputerowy kupić? Poradnik z polecanymi konfiguracjami powinien Ci pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Najlepsze i najbardziej aktualne zestawienie na styczeń 2025 roku.

Podstawowa konfiguracja obejmująca komputery gamingowe proponowane przez PurePC składa się wyłącznie z komponentów bazowych tzn.: procesora, płyty głównej, pamięć RAM, karty graficznej, zasilacza, dysków oraz ewentualnie dodatkowego systemu chłodzenia. W tym przypadku cena obudowy komputerowej nie została uwzględniona, głównie z uwagi na bardzo zróżnicowane gusta czytelników oraz niezwykle szeroką ofertę producentów. Przygotowaliśmy jednak sugestie dotyczące tego elementu - koszyk zawiera tylko komponenty bazowe, natomiast skrzynki otrzymały osobną sekcję tematyczną. Poza tym peryferia i monitory otrzymały własne kategorie, gdzie można sprawdzić polecane modele oraz wybrać ten najbliższy indywidualnym preferencjom. Zanim przystąpicie do zakupów, koniecznie odwiedźcie również nasz dział hardware, gdzie znajdziecie testy większości z polecanych w poradniku komponentów.

Chociaż jesteśmy portalem, który dużo uwagi poświęca overclockingowi, usilnie nie namawiamy do takich praktyk. W ostatnich latach potencjał podkręcania procesorów i kart graficznych odczuwalnie zmalał, więc korzyści z podkręcania są niestety mniejsze. Trzeba również wyraźnie zaznaczyć, iż sporo zależy od umiejętności, determinacji i sprzętu użytkownika, dlatego niczego pewnego obiecać po prostu nie możemy. W przypadku procesorów Intela tylko niektóre modele z odblokowanym mnożnikiem pozwalają na swobodne podkręcanie, co oczywiście odgrywa niebagatelne znaczenie w całym procesie budowania platformy. Weźcie również pod uwagę, że skrajnie nieudane próby podkręcania mogą zakończyć się uszkodzeniem sprzętu, zaś odpowiedzialność za efekty nieumiejętnego zmieniania parametrów ponosi osoba dokonująca takich czynności. Dlatego proponowane konfiguracje są bardziej nastawione na uzyskanie określonej wydajności po wyjęciu z pudełka, aniżeli dłubanie w celu poprawy osiągów.

START 1500 ZŁ (AMD) 3000 ZŁ (AMD) 3000 ZŁ (INTEL) 3500 ZŁ (AMD) 3500 ZŁ (INTEL) 4000 ZŁ (AMD) 4000 ZŁ (INTEL) 5000 ZŁ (AMD) 5000 ZŁ (INTEL) 6500 ZŁ (AMD) 6500 ZŁ (INTEL) 7500 ZŁ (AMD) 7500 ZŁ (INTEL) 9000 ZŁ (AMD) 9000 ZŁ (INTEL) 10000 ZŁ (AMD) 10000 ZŁ (INTEL) 11000 ZŁ (AMD) 11000 ZŁ (INTEL) 20000 ZŁ (AMD) 20000 ZŁ (INTEL) MONITORY LCD OBUDOWY MYSZKI KLAWIATURY

Nasze komputery do gier wybieramy w oparciu o ofertę sklepu internetowego morele.net, jednak publikacja ma charakter autorski i niezależny. Sklep stanowi wyłącznie bazę produktową, którą zobowiązał się uzupełniać możliwie szybko i utrzymywać konkurencyjne ceny wybranych przez redakcję podzespołów. Polecane zestawy komputerowe tworzymy od 2008 roku siłami całej redakcji, ale zawsze chętnie wysłuchamy spostrzeżeń i uwag czytelników, wszak zestawienie jest skierowanie właśnie do Was. Zdajemy sobie sprawę, że usatysfakcjonowanie wszystkich jest zwyczajnie niemożliwe, ponieważ subiektywizm to wybitnie ludzka cecha, postaramy się jednak dostosowywać publikację do oczekiwań większości. Proponowane konfiguracje są punktem wyjścia, skrojonym na miarę odgórnie przyjętego budżetu, ale tematu to absolutnie nie zamyka. Nowa wersja zestawów komputerowych pojawia się zawsze pierwszego dnia miesiąca,. Pod niemalże każdym podzespołem umieszczamy alternatywę zbliżoną wydajnościowo i cenowo.