Po 30 latach istnienia Linux w końcu ugryzł kawałek tortu. Windows powoli traci swoje udziały

Od samego początku istnienia komputerów to właśnie system od Microsoftu zdobywał największą popularność. Zaraz za nim prym wiódł macOS, z uwagi na prężnie rozwijającą się firmę Apple wraz z ich komputerami Macintosh (później Mac). Jednym z liczących się graczy, który jednak nie cieszył się nigdy aż tak wielką popularnością, jak wspomniane rozwiązania, był Linux. Po przeszło 30 latach jego udział w komputerach osobistych nareszcie zaczął dynamicznie wzrastać.

Linux nigdy nie zaliczał się jako mainstreamowy system operacyjny, więc nie mógł się pochwalić tak szerokim gronem użytkowników, jak Windows, czy też macOS. W końcu jednak nastąpił mały zwrot akcji.

Na początku, żeby mieć ogólny obraz sytuacji, warto omówić dotychczasowe udziały innych firm. W 2018 roku system Microsoft Windows miał 82% udziałów na rynku komputerów, z kolei macOS 12,33%. Po pięciu latach sporo się zmieniło, teraz najpopularniejszy system ma już "tylko" 68,15% (widać więc wyraźnie spory spadek), natomiast drugi z omawianych zanotował wzrost do 21,38%. Linux w analogicznym okresie miał na początku zaledwie 1,68%, natomiast dziś jest to już 3,08%. Jest to pierwszy raz, w którym system ten zanotował taki wzrost i to w tak krótkim okresie czasu. Oczywiście Linux dominuje głównie na rynku wszelkich serwerów, z uwagi na swoją otwartość i łatwość we wprowadzaniu jakichkolwiek zmian. Natomiast do tej pory nie był on wybierany tak chętnie do komputerów osobistych. Co więc mogło na to wpłynąć?

Jedna z odpowiedzi zapewne sama ciśnie się każdemu na usta: handheldy. W ostatnim czasie sprzęty pokroju Steam Decka czy ASUS-a ROG Ally stały się bardzo popularne. Cześć z nich posiada domyślnie zainstalowany system Linux, który z pewnością ma wpływ na omawiane statystyki. Nie można jednak odmówić sporego rozwoju systemu praktycznie w każdej dziedzinie, a w szczególności w aspekcie gamingowym (do czego swoją rękę w głównej mierze przyłożyło Valve). Trend wzrostowy może jednak postępować, z uwagi na fakt, że spora część graczy ma teraz większą styczność z Linuksem i może się do niego zacząć przekonywać. Na koniec warto ponownie zauważyć, że Windows stracił naprawdę dużą część swoich udziałów, co nie dla wszystkich mogło być takie oczywiste.

Źródło: StatsCounter