Start Aktualności Konsole

Sony ma poważny problem. Wyciekł kod BootROM konsoli PlayStation 5, jailbreak może być tylko kwestią czasu

Piotr Piwowarczyk | 02-01-2026 14:00 |

Sony ma poważny problem. Wyciekł kod BootROM konsoli PlayStation 5, jailbreak może być tylko kwestią czasuW dzisiejszych czasach wiele urządzeń elektronicznych można naprawiać i ulepszać całkowicie zdalnie za pomocą nowych wersji oprogramowania. Czasem jednak są sytuacje, w których update nie jest w stanie nic zdziałać. Z taką sytuacją musi zmierzyć się teraz Sony. Dokładnie 31 grudnia 2025 roku w sieci pojawiły się klucze BootROM konsoli PS5, które otwierają drogę do złamania zabezpieczeń konsoli. Rzecz w tym, że są one implementowane bezpośrednio do APU...

Można oczekiwać, że Sony wkrótce wprowadzi na rynek udoskonalony sprzęt z nowym zestawem kodów. Teoretycznie możliwa jest jeszcze akcja serwisowa polegająca na wymianie płyt głównych w sprzedanych już konsolach, ale ze względu na koszty wydaje się ona bezsensowna.

Sony ma poważny problem. Wyciekł kod BootROM konsoli PlayStation 5, jailbreak może być tylko kwestią czasu [1]

Nowa wersja konsoli PlayStation 5 Slim z wyczekiwanym ulepszeniem. Sony w końcu poprawiło system chłodzenia

Mówiąc wprost, wyciek kodu BootROM powinien pozwolić hakerom na szczegółową analizę bootloadera konsoli i przygotowanie jailbreaka. Według The Cybersec Guru, Sony jest w tej sytuacji bezradne, ponieważ to problem natury sprzętowej - klucze są wgrywane prosto do układu APU na etapie produkcyjnym. Jasne jest zatem, że wszystkie ​​konsole PlayStation 5, które już są dostępne na rynku, mogą potencjalnie skorzystać z przyszłych jailbreaków. Rzecz jasna należy pamiętać, że ten wyciek nie oznacza automatycznie, że już zaraz na rynku zobaczymy złamane konsole PS5, zwłaszcza że Sony stosuje jeszcze inne zabezpieczenia. Jednak ujawnienie tych kodów oznacza, że ​​naruszona została jedna z najważniejszych funkcji bezpieczeństwa. Hakerzy mogą więc teraz łatwiej zrozumieć działanie konsoli i pracować nad stworzeniem zmodyfikowanego systemu operacyjnego.

Sony ma poważny problem. Wyciekł kod BootROM konsoli PlayStation 5, jailbreak może być tylko kwestią czasu [2]

Ile sprzedano konsol PlayStation 5? Świeże informacje prosto od Sony. PS5 z lepszym wynikiem od PSP i Game Boy Advance

Sprawa jest bez wątpienia poważna, bowiem chodzi tu nie tylko o ryzyko piractwa, ale także o potencjalną plagę oszustw w grach sieciowych. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Sony musi zmierzyć się z kryzysem bezpieczeństwa swoich konsol. Podobna historia miała miejsce w przypadku PlayStation 3. Firma wówczas popełniła błąd w kryptografii konsoli, umożliwiając użytkownikom instalowanie oprogramowania homebrew oraz piractwo i oszustwa w popularnych tytułach. Warto jeszcze przytoczyć przykład konsoli Nintendo Switch - w tym przypadku wada w układzie NVIDIA Tegra X1 pozwoliła hakerom uruchamiać system Linux. Na ten moment Sony nie wydało jeszcze oświadczenia w sprawie wycieku kodu, choć można oczekiwać, że wkrótce wprowadzi na rynek udoskonalone konsole z nowym zestawem kodów (wtedy dotychczasowe modele powinny osiągać wyższą cenę na rynku wtórnym). Teoretycznie możliwa jest jeszcze akcja serwisowa polegająca na wymianie płyt głównych w sprzedanych już konsolach, ale ze względu na koszty wydaje się ona bezsensowna.

Sony ma poważny problem. Wyciekł kod BootROM konsoli PlayStation 5, jailbreak może być tylko kwestią czasu [3]

Źródło: The Cybersec Guru, Tom's Hardware
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

