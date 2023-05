PicoW Copter - projekt małego drona oparty na Raspberry Pi Pico W, którego możesz tanio zbudować samemu

Projektów (mniej lub bardziej interesujących) związanych z wykorzystaniem jednej z najpopularniejszych płytek drukowanych - Raspberry Pi - jest całe mnóstwo. Spora część z nich jest bardzo praktyczna, z kolei inne mają służyć jedynie rozrywce. Gdzieś pomiędzy nimi znajduje się projekt opracowany przez Anisha Natekara. Tytułowy dron został przez niego skonstruowany od zera, łącznie ze stworzeniem dedykowanego oprogramowania. Całość jest naprawdę imponująca.

PicoW Copter to projekt, w którym to Anish Natekar wykorzystał płytkę drukowaną Raspberry Pi Pico W do stworzenia drona od podstaw. Dostępna jest także aplikacja na urządzenia z systemem Android do zdalnej kontroli.

Przybliżając pokrótce postać Anisha - jest on studentem IIT Goa (Uniwersytet publiczny z siedzibą w Goa) na kierunku związanym z inżynierią komputerową (CSE). W czasie swojej letniej przerwy po trzecim semestrze postanowił wykorzystać zdobytą wiedzę i stworzyć projekt drona, który ma na celu ułatwienie innym nauki w dziedzinach elektroniki, programowania, komunikacji bezprzewodowej, a także projektowania płytek drukowanych (PCB). Mimo że całość oparta jest na wspomnianej płytce drukowanej Raspberry Pi Pico W, to jednak aby stworzyć drona, którym będziemy mogli zdalnie sterować, potrzebna była również stworzona osobno "płytka".

Anish stworzył także wspomnianą aplikację na sprzęty z systemem Android (można więc zdalnie sterować dronem z poziomu smartfona, tableta itd). Konstrukcja po złożeniu waży mniej niż 100 g i składają się na nią różne moduły, czujniki, silnik ze śmigłami oraz akumulator litowo-jonowy (360 mAh). Zarówno schematy, jak i wszystkie części (linki do produktów i ceny) wraz z oprogramowaniem są udostępnione na GitHubie, a także w publicznej dokumentacji projektu. Dostępne są również pliki do wydruku na drukarce 3D zaprojektowanej ramki do drona. Łączne koszty mają wynieść według autora od 25 do 30 dolarów. Mówimy więc o naprawdę niewielkim wkładzie własnym, więc warto spróbować swoich sił i zbudować od podstaw swojego drona.

Źródło: YouTube