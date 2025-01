PC bez widocznych kabli. Oto polska odpowiedź na płyty główne ASUS BTF i MSI Project Zero

ASUS i MSI mają w swojej ofercie płyty główne, które umożliwiają aranżację kabli w takich sposób, że są one praktycznie niewidoczne. Niemalże całe okablowanie jest ukrywane za tym podzespołem. Daje to estetyczny efekt i pozwala cieszyć się niczym niezakłóconym wyglądem części komputerowych. Jeden z polskich twórców na YouTube opublikował filmik, na którym przerabia zwykłą płytę główną tak, żeby przypominała rozwiązania ASUS BTF i MSI Project Zero.

Jeden z polskich twórców opublikował na YouTube materiał wideo z procesu przerabiania standardowej płyty głównej MSI, na sprzęt z konektorami znajdującymi się w tylnej części laminatu. Pozwala to zminimalizować widoczność okablowania w zestawie komputerowym.

Celem, jaki postawił sobie Daniel Rakowiecki, było uzyskanie złudzenia, że podzespoły komputerowe pozbawione są okablowania. Bazą dla projektu stała się tradycyjna płyta główna MSI MAG X570 Tomahawk WiFi. Ukrycie kabli jest oczywiście w tym przypadku niemożliwe, ponieważ wszystkie złącza znajdują się we frontowej części urządzenia. Uzyskanie efektu podobnego do ASUS BTF czy MSI Project Zero wymagało przelutowania gniazd na spodnią część całego laminatu. Modyfikacjom poddana została także obudowa ASUS TUF Gaming GT502.

W toku całego procesu przelutowany został konektor ATX, złącze zasilające CPU, konektory wentylatorów, audio, USB oraz SATA. Najbardziej problematyczny był port USB 3.0, którego jeden z pinów wymagał mostkowania. Ostatecznie udało się jednak osiągnąć pożądany efekt i prawie wszystkie złącza znalazły się w tylnej części płyty głównej. Obudowa była modyfikowana przez dr. Krzysztofa Filipowicza w pracowni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Niezbędne było wycięcie odpowiednich otworów na przelutowane gniazda.

W jednym z ostatnich etapów tak przerobiono wtyki od zasilacza, żeby pasowały one do nowych złącz na płycie głównej. Dodatkowych modyfikacji wymagały także kable od USB 3.0 oraz konektory zasilające na karcie graficznej (GeForce RTX 3080). Ostatecznie uzyskano GPU z kablami wychodzącymi z dolnej części konstrukcji. Efekt końcowy może wizualnie się podobać, ale po złożeniu całości komputer początkowo nie chciał się włączyć. Problemem było zwarcie pojawiające się połączeniach kabli z kartą graficzną. Po ich odpowiednim przelutowaniu i resecie BIOS-u komputer ruszył. Dzieło Daniela Rakowieckiego wymagało niewątpliwie sporo pracy, ale efekt końcowy okazał się bardzo satysfakcjonujący.

