Pamięć RAM DDR4 drożeje coraz szybciej. W styczniu 2026 roku przegoniła pod tym względem DDR5

Sytuacja na rynku pamięci RAM nadal nie wygląda za dobrze, a cały kryzys dotyka coraz bardziej również standard DDR4. Stosunkowo łatwo można to zauważyć, kiedy tylko spojrzymy na statystyki ze stycznia 2026 roku. Do tej pory podwyżki tego typu pamięci były zauważalne, aczkolwiek nie były aż tak drastyczne. W skrajnym przypadku we wspomnianym miesiącu pamięć ta stała się droższa o ponad 50%. Poprawa w tym segmencie może nie nastąpić zbyt szybko.

Pamięci RAM w standardzie DDR4 poszybowały pod kątem cenowym - i to tylko w skali stycznia 2026 roku. Tak naprawdę podwyżki w tym miesiącu okazały się o wiele gorsze, niż w przypadku pamięci RAM typu DDR5.

Końcówka roku 2025 obarczona była błyskawicznie drożejącymi pamięciami RAM w standardzie DDR5. W przypadku typu DDR4 kierunek był podobny, choć ceny nie osiągały tak wysokich poziomów. Sporo się zmieniło w bardzo krótkim czasie, co dobrze uwidacznia poniższa tabela, w której dane pochodzą z portalu Ceneo (wybrane, acz popularne modele). Od listopada 2025 roku do stycznia 2026 roku większej podwyżki - biorąc pod uwagę omawiane produkty - doczekał się co prawda standard DDR5, ale kiedy spojrzymy na sam styczeń 2026 roku, to łatwo zauważymy, że pamięci RAM typu DDR4 podrożały w tym miesiącu o wiele bardziej.

Listopad 2025 Grudzień 2025 Styczeń 2026 27 stycznia 2026 Corsair Vengeance RGB, 16 GB DDR4 290 zł 359 zł (+23,8%) 432,85 zł (+49,3%) 609,99 zł (+110,3%) Kingston Fury Beast, 16 GB DDR4 281,25 zł 399 zł (+41,9%) 477,21 zł (+69,7%) 739 zł (+162,8%) G.SKILL Aegis, 16 GB DDR4 223,90 zł 316,94 zł (+41,6%) 491 zł (+119,3%) 545,95 zł (+143,8%) Kingston Fury Beast, 16 GB DDR5 310 zł 499,99 zł (+61%) 869 zł (+180,3%) 969 zł (+212,6%) Patrot Viper Venom, 32 GB DDR5 449 zł 959 zł (+113,6%) 1529 zł (+240,5%) 1 598,90 zł (+255,9%) Corsair Vengeance RGB, 32 GB DDR5 499 zł 999 zł (+100,2%) 1791,86 zł (+259,1%)

Najniższe ceny z danego miesiąca.



Statystyki cenowe jednej z popularniejszych pamięci RAM typu DDR4 o pojemności 16 GB.

Ciężko tak naprawdę przewidzieć, do kiedy wysokie ceny za pamięci RAM będą się utrzymywać i na jakim konkretnie pułapie się ostatecznie zatrzymają, zanim sytuacja zacznie się normować. Jeśli akurat stoimy przed zbudowaniem własnego zestawu komputerowego, to może warto udać się w stronę używanych komponentów, które mogą złagodzić całkowity koszt. Inną alternatywą jest kupno adaptera do pamięci RAM, w którym te dla laptopów można umieścić w komputerze stacjonarnym. Tak czy inaczej, na rozwój całej sytuacji trzeba po prostu poczekać.

Źródło: WCCFTech, Ceneo, Sven Finger/Unsplash, Vectorslab/Flaticon, SK hynix