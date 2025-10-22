Painkiller - krótki spadkobierca kultowej serii z opiniami pierwszych graczy. Anshar Studios raczej nie podbije rynku

Propozycji na październikowe wieczory zdecydowanie nam nie brakuje. Ci, którzy już nacieszyli się szóstą odsłoną Battlefielda (lub po prostu to nie ich gatunek), mieli ostatnio trzy większe premiery i parę co ciekawszych mniejszych. Jeśli chodzi o podołanie oczekiwaniom, dotąd wychodziło to ze zmiennym szczęściem. Teraz zaś na horyzoncie pojawił się Painkiller. I jak na razie tutaj również trudno jest powiedzieć o jednoznacznym werdykcie.

Painkiller pojawił się na rynku, zbierając mieszane opinie graczy. Do głównych zarzutów należy dość krótka kampania i rozgrywka, która w rażący sposób różni się od oryginału stworzonego przez People Can Fly.

Dotychczasowe trailery gry Anshar Studios nie pozostawiały wątpliwości co do tego, że czeka nas znacząco odmienne doświadczenie. Na ile dokładniej, mogliśmy się już przekonać w trakcie Steam Next Fest, gdy udostępniono wersję demonstracyjną. Wczoraj wreszcie doszło do premiery - co oczywiście jest równoznaczne z pierwszym istotnym testem dla tytułu. I cóż, Painkiller nie cieszy się specjalnym zainteresowaniem (o czym świadczyć mogą też statystyki na SteamDB), ale pewna grupa graczy zdążyła już go ocenić.

W chwili pisania tego tekstu ledwie 54% graczy ocenia Painkillera pozytywnie. Przede wszystkim potwierdza się, że gra nie ma zbyt wiele wspólnego z oryginałem. Wielu wytyka niedobór mrocznego klimatu i irytujących bohaterów (padło nawet porównanie do Fortnite'a). Z drugiej strony, pojawiają się głosy chwalące chociażby szatę graficzną czy broń w grze - ale nawet część z nich podkreśla, że jej problemem jest niewiele biomów i map, a story mode można przejść nawet w nieco ponad 3 godziny. Cóż, za podstawową edycję zapłacimy zaledwie 129,99 zł, więc pozostaje Wam ocenić, czy taka zawartość jest odpowiednia.

Źródło: Steam