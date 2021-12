Opracowano nowe tranzystory, które mogą zmienić sposób produkcji układów scalonych. Będzie wydajniej i efektywniej

Grupa badawcza z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu opracowała nowy projekt adaptacyjnego tranzystora wykorzystującego german (Ge), który może dynamicznie modyfikować swoją konfigurację w odpowiedzi na wymagane obciążenie. Dostosowując połączenia i unikając w ten sposób tworzenia oddzielnych obwodów dla różnych instrukcji na chipie, nowatorski projekt tranzystora adaptacyjnego umożliwia zmniejszenie liczby wymaganych tranzystorów nawet o 85% w porównaniu z obecnymi projektami. Dodatkowo, skutkuje to zmniejszeniem zużycia energii i obniżeniem generowanej temperatury, co z kolei przekłada się na wzrost wydajności i skalowanie częstotliwości.

Profesor Walter Weber, jeden z naukowców, którzy opracowali nową formę tranzystora, wyjaśnia korzyści płynące z zastosowania nowej adaptacyjnej architektury w następujący sposób: "Operacje arytmetyczne, które wcześniej wymagały 160 tranzystorów, dzięki tej większej zdolności adaptacyjnej są możliwe przy użyciu już 24 tranzystorów. W ten sposób można również znacznie zwiększyć szybkość i wydajność energetyczną obwodów." Tranzystory są krytycznym elementem w projektowaniu półprzewodników, porównywalnym do bramek, które regulują przepływ wody - regulują kierunek przepływu prądu od źródła do drenu. Do tego potrzebna jest elektroda sterująca i bramka tranzystora. Ze względu na prostotę działania tranzystora, skomplikowane procesy wymagają użycia kilku tranzystorów. Może się to zmienić dzięki nowej konstrukcji tranzystorów adaptacyjnych, które pozwolą na dostosowanie obwodu do położenia drenu tranzystora, zamiast dodawania obwodu dla każdej operacji, jak ma to miejsce obecnie.

Walter Weber, Masiar Sistani i Raphael Böckle - naukowcy z TU Wien, którzy opracowali nową formę tranzystora opartego na germanie

Naukowcy osiągnęli to rozwiązanie poprzez dodanie dodatkowej elektrody sterującej, która pozwala modyfikować zachowanie tranzystorów. Dodatkowy mostek germanowy w nowej konstrukcji tranzystora umożliwia płynne przechodzenie pomiędzy dwoma rodzajami przewodzenia prądu, jakie mają miejsce w tranzystorach konwencjonalnych (jednoelektrodowych). "Fakt, że używamy germanu jest decydującą zaletą. Ma on bardzo szczególną strukturę elektronową: po przyłożeniu napięcia przepływ prądu początkowo wzrasta, tak jak należałoby się tego spodziewać. Jednak po przekroczeniu pewnego progu przepływ prądu ponownie maleje. Jest to tzw. ujemny opór różnicowy. Za pomocą elektrody sterującej możemy modulować, przy jakim napięciu jest ten próg. Dzięki temu uzyskujemy nowe stopnie, które możemy wykorzystać do nadania tranzystorowi dokładnie takich właściwości, jakich w danej chwili potrzebujemy" - mówią naukowcy.

Źródło: Guru3D