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Odświeżony odtwarzacz YouTube. Nowa odsłona od Google przynosi ze sobą także zmiany w sekcji komentarzy

Natan Faleńczyk | 23-10-2025 09:00 |

Odświeżony odtwarzacz YouTube. Nowa odsłona od Google przynosi ze sobą także zmiany w sekcji komentarzyCo jakiś czas na platformie YouTube wprowadzane są zmiany, które wpływają na funkcjonalność, wygląd poszczególnych elementów lub na obie z tych rzeczy naraz. Tym razem firma Google postanowiła zająć się jedną z najistotniejszych kwestii, a dokładnie samym odtwarzaczem - odświeżając jego wygląd i nie tylko. Możemy też liczyć na mniejsze, acz przydatne zmiany na innych polach. Zobaczmy więc dokładniej, co wprowadza nowa aktualizacja od przedsiębiorstwa z Mountain View.

Google zmienia wygląd odtwarzacza na YouTube. Aktualizacja wprowadza nie tylko odświeżony styl - wpływa również na kwestię interakcji użytkowników z platformą. Pomniejsze zmiany wydają się użyteczne i mogą nam się spodobać.

Odświeżony odtwarzacz zawitał na YouTube. Nowa odsłona od Google przynosi też za sobą zmiany w sekcji komentarzy [1]
Alexander Shatov/Unsplash

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Mimo że aktualizacja, która wpływa na wygląd, a także działanie platformy YouTube zaczęła być wprowadzana na całym świecie w tygodniu od 13 października 2025 roku, to do części osób dotarła ona dość niedawno (w moim przypadku na komputerze zmiany zauważyłem dopiero 21 października). Sam odtwarzacz według firmy Google ma być teraz "schludniejszy i bardziej immersyjny". Odświeżona wersja dostępna jest nie tylko w przeglądarce internetowej na komputerach, ale również w aplikacji mobilnej oraz tej, którą przeznaczono na telewizory. Można w niej zauważyć inny wygląd ikon i samego tła pod nimi, a w pełnoekranowym trybie mamy teraz większe możliwości (polubienia, przycisk do sekcji komentarzy, czy też udostępnianie, a na smartfonach dodatkowo możliwość zapisania wideo na później).

Odświeżony odtwarzacz zawitał na YouTube. Nowa odsłona od Google przynosi też za sobą zmiany w sekcji komentarzy [2]
Dotychczasowy wygląd odtwarzacza...

Odświeżony odtwarzacz zawitał na YouTube. Nowa odsłona od Google przynosi też za sobą zmiany w sekcji komentarzy [3]
...i jego odświeżona edycja.

Mniej rozpraszaczy na YouTube. Google wprowadza na platformę zmiany, które inspirowane są opiniami użytkowników

Przesunięcie wideo o kilka sekund jest teraz bardziej subtelne, gdy podwójnie klikniemy na jednej połowie ekranu. Pomniejsza zmiana dotyczy także kliknięcia w przycisk "To mi się podoba", gdyż animacja może być różna w zależności od materiału, jaki oglądamy - dla przykładu wideo z muzyką spowoduje, że polubienie materiału wywoła animację z nutką (nie działa to jeszcze przy wszystkich treściach z platformy, a tylko na wybranych). Samo zapisanie wideo na później jest teraz "płynniejsze i bardziej wizualne" - proces faktycznie jest szybszy. Wprowadzany jest również lepszy system komentarzy, w którym szybciej zorientujemy się, kto komu odpowiedział (ale na ten moment zmianę widzę tylko w aplikacji mobilnej. Pełny wpis od Google o omawianej aktualizacji znajdziemy POD TYM ADRESEM.

Odświeżony odtwarzacz zawitał na YouTube. Nowa odsłona od Google przynosi też za sobą zmiany w sekcji komentarzy [4]
Starsza wersja odtwarzacza w pełnoekranowej odsłonie na monitorze ultrapanoramicznym...

Odświeżony odtwarzacz zawitał na YouTube. Nowa odsłona od Google przynosi też za sobą zmiany w sekcji komentarzy [5]
...ten sam scenariusz w nowej edycji.

Źródło: Google, Jacob + Katie Schwarz/YouTube, ilgmyzin/Unsplash, Ruslan Babkin/Flaticon
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