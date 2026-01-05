Zgłoś błąd
Karty graficzne

NVIDIA wznawia produkcję układu GeForce RTX 3060. Kultowy model Ampere ma zaspokoić potrzeby oszczędnych graczy

Piotr Piwowarczyk | 05-01-2026 12:05 |

NVIDIA wznawia produkcję układu GeForce RTX 3060. Kultowy model Ampere ma zaspokoić potrzeby oszczędnych graczyGeForce RTX 3060 to już niemal 5-letnia jednostka, ale warto zauważyć, że nadal ma się całkiem dobrze. Decyzja NVIDII o wyposażeniu jej w 12 GB VRAM-u okazała się strzałem w dziesiątkę i nic dziwnego, że model ten ciągle jest numerem 1 wśród użytkowników Steama. Jeśli jednak myśleliście, że ta karta jest już tylko i wyłącznie częścią historii, byliście w błędzie. Popularny informator @hongxing2020 donosi o zaskakujących planach Zielonych.

Biorąc pod uwagę fakt, że RTX 3060 wykorzystuje starszą pamięć GDDR6, karta może być mniej podatna na nadchodzące podwyżki cen.

NVIDIA wznowia produkcję układu GeForce RTX 3060. Kultowy model Ampere ma zaspokoić potrzeby oszczędnych graczy [1]

GeForce RTX 3060 nadal dzieli i rządzi wśród graczy wg najnowszej ankiety Steam. Druga pozycja niejednego zaskoczy

Jeszcze w zeszłym miesiącu na forach Board Channels panowało przekonanie, że zapasy kart GeForce RTX 3060 się wyczerpują i grudzień będzie ostatnim miesiącem sprzedaży tych jednostek. Dziś jednak wydaje się, że model ten faktycznie będzie wiecznie żywy - NVIDIA rzekomo poinformowała partnerów, że RTX 3060 nadal będzie produkowany w 1. kwartale tego roku. Nie wiemy tylko, czy mowa tutaj o nadal atrakcyjnym wariancie z 12 GB pamięci VRAM, czy może okrojonej wersji 8 GB VRAM. Biorąc pod uwagę fakt, że RTX 3060 wykorzystuje starsze moduły GDDR6, karta może być mniej podatna na nadchodzące podwyżki cen pamięci.

NVIDIA wznowia produkcję układu GeForce RTX 3060. Kultowy model Ampere ma zaspokoić potrzeby oszczędnych graczy [2]

GeForce RTX 3060 wiecznie żywy? NVIDIA nie planuje kończyć produkcji swojej wysłużonej karty graficznej

Warto przypomnieć, że GeForce RTX 3060 zadebiutował w lutym 2021 roku. Na jego pokładzie znalazł się rdzeń GA106 z 3584 rdzeniami CUDA i 12 GB pamięci GDDR6 (192-bit). Po kilku miesiącach od premiery do sprzedaży trafiły modele z dopiskiem LHR (Lite Hash Rate), które wyróżniały się wbudowanym ogranicznikiem wydobywania Ethereum. Pomimo faktu, że na rynku już od dawna dostępne są modele RTX 4060 i RTX 5060, to jednak omawiany przedstawiciel architektury Ampere nadal może ciągle stanowić atrakcyjną propozycję dla oszczędnych graczy.

Źródło: @hongxing2020, VideoCardz
Tagi:
