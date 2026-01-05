NVIDIA wznawia produkcję układu GeForce RTX 3060. Kultowy model Ampere ma zaspokoić potrzeby oszczędnych graczy

GeForce RTX 3060 to już niemal 5-letnia jednostka, ale warto zauważyć, że nadal ma się całkiem dobrze. Decyzja NVIDII o wyposażeniu jej w 12 GB VRAM-u okazała się strzałem w dziesiątkę i nic dziwnego, że model ten ciągle jest numerem 1 wśród użytkowników Steama. Jeśli jednak myśleliście, że ta karta jest już tylko i wyłącznie częścią historii, byliście w błędzie. Popularny informator @hongxing2020 donosi o zaskakujących planach Zielonych.

Biorąc pod uwagę fakt, że RTX 3060 wykorzystuje starszą pamięć GDDR6, karta może być mniej podatna na nadchodzące podwyżki cen.

Jeszcze w zeszłym miesiącu na forach Board Channels panowało przekonanie, że zapasy kart GeForce RTX 3060 się wyczerpują i grudzień będzie ostatnim miesiącem sprzedaży tych jednostek. Dziś jednak wydaje się, że model ten faktycznie będzie wiecznie żywy - NVIDIA rzekomo poinformowała partnerów, że RTX 3060 nadal będzie produkowany w 1. kwartale tego roku. Nie wiemy tylko, czy mowa tutaj o nadal atrakcyjnym wariancie z 12 GB pamięci VRAM, czy może okrojonej wersji 8 GB VRAM. Biorąc pod uwagę fakt, że RTX 3060 wykorzystuje starsze moduły GDDR6, karta może być mniej podatna na nadchodzące podwyżki cen pamięci.

rtx3060 Q1 come back… — hongxing2020 (@hongxing2020) January 5, 2026

Warto przypomnieć, że GeForce RTX 3060 zadebiutował w lutym 2021 roku. Na jego pokładzie znalazł się rdzeń GA106 z 3584 rdzeniami CUDA i 12 GB pamięci GDDR6 (192-bit). Po kilku miesiącach od premiery do sprzedaży trafiły modele z dopiskiem LHR (Lite Hash Rate), które wyróżniały się wbudowanym ogranicznikiem wydobywania Ethereum. Pomimo faktu, że na rynku już od dawna dostępne są modele RTX 4060 i RTX 5060, to jednak omawiany przedstawiciel architektury Ampere nadal może ciągle stanowić atrakcyjną propozycję dla oszczędnych graczy.

Źródło: @hongxing2020, VideoCardz