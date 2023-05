NVIDIA wprowadza drugą generację technologii Ultra Low Motion Blur. Obraz będzie wyraźniejszy i to bez spadku jasności

NVIDIA wprowadza drugą generację zaprezentowanej w 2015 roku technologii G-SYNC ULMB (Ultra Low Motion Blur). Ma ona zapewnić dużą poprawę w ostrości obrazu i redukcji zjawiska ghostingu nawet przy wysokich częstotliwościach odświeżania obrazu w monitorach gamingowych. Dzięki technologii ULMB 2 możemy uzyskać również dwukrotnie wyższą jasność obrazu (przy zastosowaniu stroboskopowego podświetlenia) i nawet powyżej 1000 Hz we współczynniku Motion Clarity.

Zacznijmy jednak od początku. Żeby dobrze zrozumieć, czym jest technologia G-SYNC ULMB, musimy najpierw dowiedzieć się, jak w dużym skrócie działają panele LCD. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny jest zbudowany z dwóch głównych grup warstw: podświetlenia i filtrów kolorów. Tutaj warto zaznaczyć, że technologia ULMB, działała na podstawie stroboskopowego podświetlenia obrazu. Krótko mówiąc, tryb stroboskopowy jakby "rozdziela" pracę podświetlenia i filtrów kolorów. Piksel aby zmienić swój kolor potrzebuje czasu. Warstwa filtrów musi zmienić swoje parametry tak, aby piksel oddawał właściwą barwę dla następnej klatki. W normalnych warunkach w tym czasie nasze oczy rejestrują cały proces, co obierane jest przez nas właśnie jako ghosting obrazu. Jednak gdy podczas procesu wyłączymy podświetlenie monitora, a cały proces zmiany filtrów przebiegnie w ciemnościach, efekt smugi w ruchu zostaje zredukowany.

W 2015 roku czasy reakcji monitorów (czas potrzebny do przejścia piksela z jednego koloru w drugi) były stosunkowo wolne. Powodowało to nasilenie się zjawiska ghostingu, czyli rozmycia obrazu w czasie szybkich ruchów na wyświetlanym obrazie. NVIDIA, aby poprawić wyrazistość ruchu, stworzyła pierwszą generację technologii ULMB. Zatem w czasie między wyświetlaniem jednej klatki obrazu, a drugiej oprogramowanie wyłączało podświetlenie na 75% czasu, a w pozostałych 25% realizowało cykl pracy w podobny do przedstawionego powyżej procesu. Oznaczało to jednak, że na panelu o maksymalnej jasności 300 nitów, szybsze zmiany obrazu były wyraźniejsze, powodując jednak mocne obniżenie luminancji. Niestety, ale wadą tej technologii był też fakt, że ULMB zmniejszał częstotliwość odświeżania tak, aby dać pikselom więcej czasu na zmianę koloru.

Nowa generacja ULMB 2 przede wszystkim nie wprowadza żadnych zmian w wyświetlanej jasności i odświeżaniu obrazu. Zatem jesteśmy w stanie cieszyć się pełnymi parametrami naszego monitora. Wynika to między innymi z faktu, że dzisiejsze czasy reakcji matrycy są dużo szybsze. Warto wspomnieć też, że względem innych rozwiązań tego typu NVIDIA ULMB 2 charakteryzuje się tym, że jest w stanie kontrolować czas reakcji monitora w zależności od tego, gdzie znajduje się skanowanie pionowe (Vertical Dependent Overdrive). Daje to oprogramowaniu pełną informację czy wszystkie piksele są już gotowe do wyświetlania poprawnego koloru. Dzięki czemu nowa technologia całkowicie pozbywa się tak zwanego zjawiska ghostingu oraz crosstalku, czyli wyświetlania w tym samym czasie dwóch klatek obrazu.

Źródło: NVIDIA