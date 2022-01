NVIDIA Hopper - Modułowe układy graficzne od Zielonych zagrożone? Na przeszkodzie stanęła... korporacja telewizyjna

Chwilę temu na rynku debiutowała karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050, czyli najtańszy i najsłabszy przedstawiciel rodziny Ampere. Jest to mikroarchitektura, która towarzyszy nam już od 2020 roku, a lada moment jej miejsce zajmą dwie nowe serie - NVIDIA Ada Lovelace oraz NVIDIA Hopper. Pierwsza z nich ma być bardziej klasyczna i skierowana do segmentu konsumenckiego, druga zaś zaoferuje budowę modułową i trafi do rozwiązań profesjonalnych dla HPC i/lub AI. Wygląda jednak na to, że w przypadku rodziny Hopper Zieloni natknęli się na niespodziewany problem, a szyki psuje im inna firma. Mowa o korporacji DISH Network, która rości sobie prawda do znaków towarowych, które próbowała zastrzec NVIDIA.

Ostatnia aktywność w konflikcie prawnym NVIDIA vs DISH Network miała miejsce 23 grudnia 2021 roku. Firmy cały czas kontynuują negocjację.

NVIDIA ma w zwyczaju nadawać nazwy kodowe dla mikroarchitektur stosowanych w ich układach graficznych na cześć znanych i cenionych naukowców. W przeszłości mieliśmy już nazwy takie jak Fermi, Kepler, Maxwell, Pascal, Turing czy aktualnie Ampere, a następna pozycja w segmencie profesjonalnym to Hopper. Jest to nazwisko kontradmirał Grace Hopper, która była pionierką informatyki odpowiedzialną za FLOW-MATIC (B-0). Był to pierwszy podobny do angielskiego język przetwarzania danych i posłużył za podstawy dla języka programowania COBOL. Całość więc idealnie wpisuje się w dotychczasowy system nazewnictwa Zielonych, na przeszkodzie stanęło jednak DISH Network, czyli korporacja telewizyjna (naziemna i satelitarna). Jedna z największych w USA z prawie 12 milionami klientów w 2019 roku.

Zgodnie z tym co donosi amerykańska redakcja Tom's Hardware bitwa prawna rozpoczęła się 23 kwietnia 2021 roku, kiedy DISH Network LLC złożyło zawiadomienie o sprzeciwie w USPTO. Firma twierdzi, że znak towarowy Zielonych (NVIDIA Hopper) będzie mylony z ich zastrzeżonymi znakami towarowymi jak Hopper, Hopper Go, Hopper Duo, Hopper Plus itd. Negocjację między DISH Network, a NVIDIĄ trwają cały czas z drobnymi przerwami. Ostatnia aktywność w tej sprawie miała miejsce 23 grudnia 2021 roku wraz z piątym wnioskiem o zawieszenie na okres 60 dni, ponieważ obie strony kontynuują negocjacje. Jeśli firmy nie dojdą do porozumienia lub nie złożą kolejnego wniosku o zawieszenie postępowania to różne działania prawne mają zostać wznowione automatycznie 22 lutego 2022 roku. Biorąc pod uwagę, że procesory graficzne NVIDIA Hopper mają według pogłosek zadebiutować jeszcze w tym roku, to ugody spodziewać należy się w najbliższym czasie. Pytanie tylko czy ktoś faktycznie by pomylił konstrukcje MCM w litografii 5 nm od TSMC skierowane do HPC/AI z dekoderami telewizyjnymi?

Źródło: Tom's Hardware