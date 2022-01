NVIDIA GeForce RTX 4090 - flagowa karta graficzna z rodziny Ada Lovelace może odznaczać się bardzo wysokim poborem energii

Pomiędzy trzecim i czwartym kwartałem tego roku NVIDIA powinna wprowadzić pierwsze karty graficzne nowej generacji, oparte na architekturze Ada Lovelace. O układach GeForce RTX 4000 sporo już pisaliśmy, zwłaszcza w kontekście wykorzystania 5 nm litografii TSMC (gdzie NVIDIA musi także płacić spore pieniądze za możliwość rezerwacji wafli krzemowych) oraz specyfikacji topowego rdzenia AD102 dla konsumenckich kart. Już w ubiegłym roku pojawiały się doniesienia, że nowa generacja (lub przynajmniej topowe modele) będą jeszcze bardziej prądożerne w porównaniu do architektury Ampere, oferując jednak znacznie wyższą wydajność. Nowe doniesienia, choć na chwilę obecną nie są potwierdzone, stawiają potencjalną kartę GeForce RTX 4090 w niezbyt korzystnym świetle. Oczywiście pod względem możliwego poboru energii.

Według informacji jakie opublikował użytkownik Twittera Greymon55, topowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4000, oparta na architekturze Ada Lovelace, będzie charakteryzowała się poborem energii na poziomie przynajmniej 600 W. Piszemy przynajmniej, bowiem mowa o konstrukcji NVIDII z serii Founders Edition. Niereferencyjne projekty mogą mieć power limit ustalony na jeszcze wyższym poziomie. Przypominamy, że topowe karty NVIDIA GeForce RTX 3090 oraz GeForce RTX 3090 Ti oferują pobór energii rzędu odpowiednio 350 oraz 450 W. Mowa zatem o sporym wzroście, co może wskazywać na mocne żyłowanie układu AD102. Co ciekawe, Greymon55 wskazuje, że połączenie omawianej karty oraz najnowszych procesorów (zwłaszcza Intel Alder Lake) może spowodować, że zasilacz o mocy 1000 W będzie niewystarczający do pełnego wykarmienia nowych podzespołów.

1000W is not enough. I don't know whether it is 4090 or 4090TI, but there is a model that can reach 600W.