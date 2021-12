NVIDIA GeForce RTX 4000 - firma płaci wysokie kwoty TSMC za rezerwację wafli krzemowych dla 5 nm układów Ada Lovelace

Obecne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 z rodziny Ampere wykorzystują 8 nm proces technologiczny Samsunga, który nie odznacza się jednak wybitną sprawnością energetyczną. Już od dłuższego czasu mówi się, że firma w kolejnej generacji wróci z powrotem do TSMC - to właśnie w fabrykach Tajwańczyków powstały już układy z takich rodzin jak Pascal czy Turing. Nadchodząca generacja Ada Lovelace (GeForce RTX 4000) ma wykorzystać 5 nm litografię, a przynajmniej tak wskazują wszystkie dotychczasowe informacje. Nowe doniesienia, pochodzące od MyDrivers, sugerują że NVIDIA niejako zmuszona jest to wystosowania wysokich opłat dla TSMC za możliwość rezerwacji wafli krzemowych do produkcji GPU we wspomnianym procesie technologicznym. O jakich kwotach dokładnie mowa?

Według raportu MyDrivers, NVIDIA musi płacić wysokie kwoty za rezerwację wafli krzemowych do produkcji układów graficznych GeForce RTX 4000 z nadchodzącej generacji Ada Lovelace.

Według zagranicznych doniesień, NVIDIA płaci wysokie kwoty dla TSMC, by móc zarezerwować dostateczną ilość wafli krzemowych do produkcji układów graficznych GeForce RTX 4000. Wysokie kwoty depozytów są związane m.in. z tym, że NVIDIA obecnie nie jest głównym partnerem TSMC. Firmy, które od dawna współpracują z Tajwańczykami tj. Apple, Qualcomm czy AMD nie muszą płacić tak wysokich kwot, by wspomóc stabilizację linii produkcyjnych. Według raportu MyDrivers, już w trzecim kwartale tego roku NVIDIA zapłaciła sumę opiewającą na kwotę około 1,64 miliarda dolarów. Oprócz tego dojdzie kolejna opłata w pierwszym kwartale 2022 roku w wysokości blisko 1,79 miliarda dolarów.

Łącznie NVIDIA ma wydać 6,9 mld dolarów na rezerwację wafli krzemowych w 2022 roku, jednak dotyczy to nie tylko TSMC, ale także Samsunga (gdzie nadal produkowane będą układy z rodziny Ampere). Większość z tej sumy ma jednak przypaść finalnie dla TSMC. Wygląda zatem na to, że NVIDIA robi wszystko, by móc zaoferować odpowiednią ilość układów graficznych GeForce RTX 4000 już w momencie premiery. Czy wpłynie to na realną dostępność w normalnych cenach to się dopiero okaże w przyszłym roku, gdy architektura Ada Lovelace zadebiutuje na rynku.

Źródło: WCCFTech, MyDrivers