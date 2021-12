NVIDIA GeForce RTX 2050 oraz GeForce MX550 - pierwsze testy wydajności kart graficznych Ampere oraz Turing

Wczoraj NVIDIA ujawniła pierwsze informacje na temat trzech kart graficznych, które wiosną 2022 roku pojawia się w laptopach. Mowa o GeForce RTX 2050, GeForce MX550 oraz GeForce MX570. Pierwsza oraz trzecia karta wykorzystują architekturę Ampere, podczas gdy GeForce MX550 oparty jest na poprzedniej generacji Turing. Można przypuszczać, że tak szeroka zapowiedź kart z segmentu entry-level ma przygotować firmę na nową generację zintegrowanych układów graficznych AMD RDNA 2 w APU Rembrandt (według nieoficjalnych informacji, mają być nawet dwukrotnie szybsze od Vegi 8) oraz kart Intel ARC, które także pojawią się w pierwszym kwartale 2022 i również w segmencie entry-level. Tymczasem w sieci już pojawiły się pierwsze testy wydajności wczesnych wersji GeForce RTX 2050 oraz GeForce MX550.

W sieci pojawiły się pierwsze wyniki wydajności kart NVIDIA GeForce RTX 2050 oraz GeForce MX550, które raptem wczoraj ujawniono.

W teście 3DMark Time Spy, karta NVIDIA GeForce RTX 2050 uzyskała 3369 punktów (test graficzny). Dla porównania wyniki GeForce RTX 3050 Laptop GPU wynoszą około 4800 punktów. Z pewnością jednym z powodów niższych wyników jest sam fakt, że to wczesna wersja jeszcze bez dedykowanych sterowników. Niemniej najważniejszym powodem jest sama specyfikacja karty - GeForce RTX 2050 posiada obciętą magistralę ze 128-bitowej szyny na 64-bitową, co przekłada się na niższą przepustowość. Wgląd w panel sterowania NVIDII pozwala także zauważyć, że model karty ma maksymalne TGP sięgające 40 W. Co ciekawe, według chińskich źródeł, zarówno GeForce RTX 2050 jak i GeForce MX570 mają oferować tą samą konfigurację rdzenia GA107 z 2048 procesorami CUDA. Różnicą ma być to, że GeForce MX570 otrzyma zaledwie 2 GB pamięci GDDR6, podczas gdy GeForce RTX 2050 posiada 4 GB VRAM. Wygląda na to, że GeForce MX570 będzie pierwszym GPU w serii z aktywnymi rdzeniami RT oraz Tensor.

W tym samym benchmarku pojawiły się również pierwsze testy wydajności karty NVIDIA GeForce MX550, który będzie odświeżoną wersją GeForce MX450. Zaoferuje pełny rdzeń Turing TU117 z 1024 rdzeniami CUDA. Oprócz tego otrzyma także 2 GB pamięci VRAM GDDR6 (tym razem nie wygląda na to, by miały pojawić się wersje MX550 z pamięcią GDDR5 oraz GDDR6, co miało miejsce przy GeForce MX450). Taktowanie rdzenia ma wynosić z kolei 1320 MHz. W teście 3DMark Time Spy, wczesna wersja karty osiągnęła wynik 2510 punktów, a więc tylko niewiele mniej od najmocniejszych wersji GeForce MX450. Tutaj także spodziewamy się, że finalne wersje kart GeForce MX550 zaoferują nieco lepsze rezultaty niż próbki testowe.

