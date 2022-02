NVIDIA GeForce MX550 - pierwsze testy wydajności najsłabszego Turinga zwiastują poziom nieco wyższy od iGPU Vega 8

W połowie grudnia ubiegłego roku NVIDIA ujawniła pierwsze informacje na temat trzech kart graficznych, które wiosną tego roku pojawia się w notebookach. Mowa o układach GeForce RTX 2050, GeForce MX550 oraz GeForce MX570. Pierwsza oraz trzecia karta wykorzystują architekturę Ampere, podczas gdy GeForce MX550 oparty jest na poprzedniej generacji Turing (rdzeń graficzny TU117). Można przypuszczać, że tak szeroka zapowiedź kart z segmentu entry-level ma przygotować firmę na obecną generację zintegrowanych układów graficznych AMD RDNA 2 w APU Rembrandt oraz układów graficznych Intel ARC, które także pojawią się w pierwszym kwartale tego roku i będą częścią segmentu entry-level (mowa tutaj przede wszystkim o Intel ARC A370M). Nadal nie wiemy kiedy pojawią się pierwsze laptopy z tymi układami, tymczasem w bazie programu PassMark zauważono wpis dotyczący GeForce MX550. Jego wydajność jest jednak rozczarowująca.

W bazie programu PassMark pojawił się układ graficzny NVIDIA GeForce MX550. Wypada on nieco lepiej od zintegrowanej Vegi 8 z procesora APU AMD Ryzen 9 5900HS.

Karta graficzna NVIDIA GeForce MX550 będzie odświeżoną wersją GeForce MX450. Zaoferuje pełny rdzeń Turing TU117 z 1024 rdzeniami CUDA. Oprócz tego otrzyma także 2 GB pamięci VRAM GDDR6 (tym razem nie wygląda na to, by miały pojawić się wersje MX550 z pamięcią GDDR5 oraz GDDR6, co miało miejsce przy GeForce MX450). Taktowanie rdzenia ma wynosić z kolei 1320 MHz, z kolei pamięć GDDR6 będzie pracować z efektywnym zegarem 11 Gbps. W bazie programu PassMark, który jest jednym z popularniejszych benchmarków do sprawdzenia wydajności podzespołów komputerowych, pojawił się wpis dotyczący GeForce MX550.

Karta w teście wydajności uzyskała wynik 5014 punktów i co ciekawe jest to wynik prawie identyczny jak zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon Vega 8 w APU AMD Ryzen 9 5900HS (Cezanne, TDP 35 W). Jeśli natomiast przyrównać "nowy" GeForce MX550 do "starego GeForce MX450" to wyjdzie nam różnica na poziomie 25% na korzyść nowszej wersji. Optymalizacje architektury powinny poskutkować nieco wyższą wydajnością w grach, jednak dopiero GeForce MX570 może okazać się zauważalnie mocniejszy, jako że korzysta z nowszej architektury Ampere, nawet jeśli mowa o przyciętej wersji rdzenia GA107.

