NVIDIA DLSS 4.5 oficjalnie zaprezentowany. Nowy model Transformer 2 oraz Multi Frame Generation w wersji x6

Minął już rok od oficjalnej prezentacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000. Na konferencji w ramach CES 2025, producent od razu ujawnił także nową wersję skalowania DLSS 4, gdzie po raz pierwszy wykorzystano model Transformer dla upscalingu oraz Multi Frame Generation dla ulepszonego generowania klatek. Nie od dzisiaj wiemy, że NVIDIA w ostatnich latach znacznie szybciej rozwija software niż hardware i kolejny dowód otrzymaliśmy podczas konferencji na CES 2026. Dzisiaj bowiem oficjalnie przedstawiono kolejną dużą aktualizację DLSS w postaci DLSS 4.5. Wbrew pozorom zmieni się całkiem sporo.

NVIDIA oficjalnie zaprezentowała technikę skalowania DLSS 4.5. Wbrew numeracji zmian jest całkiem sporo, bo mowa o nowym modelu Transformer 2 dla skalowania oraz Dynamic Multi Frame Generation, teraz także w maksymalnej opcji x6. Skalowanie Transformer 2 jest dostępne od dzisiaj, natomiast ulepszony Multi Frame Generation zadebiutuje wiosną.

NVIDIA DLSS 4.5 to kolejna ewolucja techniki skalowania, choć zmian jest więcej niż sugerowałaby to nowa numeracja. DLSS 4.5 przynosi nowości zarówno w samym upscalingu jak i w generatorze klatek (Ray Reconstruction pozostanie bez zmian). DLSS Super Resolution w najnowszej wersji może od teraz korzystać z nowego, bardziej zaawansowanego modelu Transformer 2, który obsługuje nawet 5-krotnie więcej obliczeń w porównaniu do Transformer 1. Wykorzystuje także obliczenia typu FP8, dzięki czemu największe benefity ze skorzystania z nowego modelu odczują posiadacze kart GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace) oraz GeForce RTX 5000 (Blackwell). Z modelu Transformer 2 skorzystają wszystkie karty GeForce RTX, jednak w przypadku generacji Ampere oraz Turing, przyrost wydajności będzie znacznie mniejszy ze względu na brak obsługi FP8. Sama jakość obrazu, pomimo braku tychże, będzie identyczna na wszystkich kartach.

Model Transformer 2 będzie dostępny od dzisiaj we wszystkich grach, które otrzymały już wcześniej technikę DLSS 4. Aby skorzystać z DLSS 4.5 pod kątem samego upscalingu, wystarczy wybrać model Transformer 2 w panelu ustawień w aplikacji NVIDIA (Override). Oczywiście, modele Transformer 1 oraz CNN nadal będą dostępne do wyboru jako alternatywy. Twórcy gier oczywiście szykują się także do samodzielnej implementacji nowszej wersji skalowania DLSS 4.5 tam gdzie to możliwe. Model Transformer 2 obsługuje znacznie więcej obliczeń oraz analizowania danych w zakresie wektorów ruchu, oświetlenia oraz geometrii obiektów. Model ten radzi sobie znacznie lepiej z wygładzaniem krawędzi, jeszcze mocniej redukuje ghosting oraz pozostawia wyraźniejsze krawędzie na obrazie. Z nowości DLSS skorzystają na premierę m.in. 007 First Light, Phantom Blade Zero, Pragmata oraz Resident Evil Requiem.

DLSS 4.5 przyniesie także dalsze zmiany w generatorze klatek, wprowadzając tryb x6 dla Multi Frame Generation jak również funkcję Dynamic Multi Frame Generation. Ulepszony algorytm generowania dodatkowych klatek ma również znacząco poprawić frame pacing, co sprawi, że ewentualne odczucie mikroprzycięć będzie zminimalizowane, jednocześnie jakość obrazu ma ulec dalszej poprawie poprzez redukcję artefaktów w ruchu. Frame Generation w wersji x6 przeznaczony jest przede wszystkim dla szybkich monitorów o odświeżaniu minimum 240 Hz (optymalnie nawet więcej). Z kolei Dynamic Multi Frame Generation dynamicznie będzie dostosowywał poziom generatora klatek, by utrzymać stałą liczbę klatek na sekundę - konkretną wartość FPS-ów będzie można ustawić np. za pomocą NVIDIA App. Może to być zarówno konkretna liczba klatek albo maksymalna liczba zgodna z częstotliwością odświeżania monitora. Dynamic Multi Frame Generation oraz tryb x6 dla generatora, jako część DLSS 4.5, będą dostępne wiosną tego roku wyłącznie dla posiadaczy kart GeForce RTX 5000 (Laptop GPU). Niestety, na chwilę obecną, NVIDIA nie ma żadnej aktualizacji dla Reflex 2, który po raz pierwszy ogłoszono rok temu. Producent obecnie nadal pracuje nad tym rozwiązaniem, jednak na konkretne zapowiedzi w tym temacie jeszcze musimy poczekać.

Od 7 stycznia do sprzedaży trafią także nowe monitory z funkcją NVIDIA G-SYNC Pulsar. Będą to monitory 27-calowe, o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz z 360 Hz częstotliwością odświeżania. Nowością dla G-SYNC Pulsar będzie G-SYNC Ambient Adaptive, gdzie oprogramowanie automatycznie dostosuje jasność oraz temperaturę barwową do oświetlenia panującego w pomieszczeniu (inne ustawienia będą np. w ciągu dnia w świetle słońca, inaczej wieczorem przy sztucznym oświetleniu). Monitory, które trafią od 7 stycznia do sprzedaży będą wycenione od 599 dolarów. Mowa o czterech modelach: Acer Predator XB273U F5, AOC AGON PRO AG276QSG2, ASUS ROG Strix Pulsar XG27AQNGV oraz MSI MPG 272QRF X36.

Jeśli chodzi o usługę NVIDIA GeForce NOW, to producent potwierdził już pełne przejście na serwery klasy GeForce RTX 5080 dla wariantu Ultimate. Najwyższy plan umożliwia teraz granie w rozdzielczości do 5K i 120 FPS lub Full HD do 360 FPS. Dostęp jest także do HDR, DLSS 4(.5), Ray i Path Tracingu oraz funkcji Cinematic Quality Streaming. Podczas prezentacji, NVIDIA zapowiedziała wprowadzenie oficjalnego klienta GeForce NOW dla systemów Linux, dzięki czemu jeszcze więcej graczy będzie mogło skorzystać z usługi streamowania gier. Dla NVIDII i graczy to tym ważniejsze, jako że Linux z każdym rokiem staje się coraz popularniejszą platformą. Kolejną platformą, gdzie pojawi się aplikacja GeForce NOW to telewizory z systemem Fire TV (np. nowe modele Panasonic).

W 2026 roku NVIDIA rozbuduje także platformę RTX Remix, umożliwiającą modyfikowanie klasycznych gier pod względem wizualnym, znacząco poprawiając ich wygląd w zakresie tekstur, oświetlenia, cieniowania czy okluzji otoczenia. Aktualizacja RTX Remix przyniesie kilka nowych funkcjonalności, w tym RTX Volumetrics (wolumetryczne oświetlenie i mgła renderowana z użyciem śledzenia promieni), Path Traced Particles (efekty cząsteczkowe oparte na Path Tracingu), RTX Skin czy Neural Radiance Cache. Nowością będzie także RTX Remix Logic, czyli system modyfikowania pewnych elementów oprawy graficznej, jeśli wykryte zostaną pewne zachowania (np. otwarcie drzwi, bohater w niebezpieczeństwie, aktywacja niestabilnego urządzenia i tym podobne).

