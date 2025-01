NVIDIA DLSS 3 nie zachwyca implementacją w grze Witchfire. Wzrost wydajności jest ograniczony

Witchfire, po bardzo długim okresie produkcji, trafił wreszcie 20 września do wczesnego dostępu na platformie Epic. Tytuł spotkał się raczej z ciepłym przyjęciem, choć przed deweloperami jeszcze sporo pracy. Na plus można także zaliczyć obsługę technik DLSS 2 i DLSS 3, ale włączenie tej ostatniej opcji nie zawsze przynosi spodziewany wzrost liczby klatek na sekundę. Możliwe, że element ten będzie poprawiony przed właściwą premierą.

Implementacja DLSS 3 w grze Witchfire od polskiego studia The Astronauts nie jest idealna. Choć jakość obrazu prezentuje się dobrze, to wzrost wydajności pozostawia wiele do życzenia.

Obecność DLSS 3 nie jest jeszcze na razie standardem. Technika generowania klatek NVIDII trafia jednak do coraz większej liczby tytułów, nie wyłączając z tego grona produkcji niezależnych. Taką grą jest z grubsza Witchfire od polskiego studia The Astronauts. Implementacja DLSS 3 na papierze wygląda bardzo dobrze. NVIDIA opublikowała ostatnio materiał wideo, z którego wynika, że po aktywowaniu Frame Generation do spółki z Super Resolution, można w rozdzielczości 4K liczyć na ponad dwa razy więcej FPS-ów, niż w przypadku wyłączenia obu funkcji. Szkopuł tkwi jednak prawdopodobnie nie w zastosowaniu DLSS 3, a w trybie "Wydajność" DLSS 2, który został użyty w materiale wideo.

Serwis WCCFTech przetestował implementację techniki NVIDII w innych ustawieniach graficznych. Do tego celu wykorzystano komputer wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 7800X3D, topową kartę graficzną GeForce RTX 4090 i 32 GB pamięci DDR5. Wszystkie opcje graficzne ustawiono na "Ultra", a DLSS 2 na "Jakość", co oznacza upscalowanie obrazu z rozdzielczości 1440p, a nie 1080p, jak w materiale NVIDII. Przy takiej konfiguracji osiągnięto średnio 176 FPS-ów, z 1% spadkami do 85 klatek i 0,2% spadkami do 40. Aktywowanie DLSS 3 zwiększyło średnią liczbę FPS-ów do 191. Mowa zatem o wzroście rzędu zaledwie 15 klatek. O podobną wartość zmieniła się liczba pokazująca spadki 1%, ale w przypadku spadków 0,2% nie odnotowano praktycznie żadnej różnicy. Te 2 FPS-y mogą być bowiem równie dobrze anomalią pomiarową.

Samo Frame Generation nie daje zatem w Witchfire zadowalającego wzrostu wydajności. Co więcej, gra dalej ma problemy z krótkotrwałymi spadkami liczby FPS-ów. Z pewnością po technice NVIDII można oczekiwać więcej, choć oczywiście podane wartości są wystarczające do komfortowej rozgrywki. O wiele skuteczniejsze jest aktywowanie Super Resolution. Możliwe, że implementacja DLSS 3 doczeka się jeszcze znaczących usprawnień przed ostatecznym debiutem produkcji. Warto pamiętać, że Frame Generation obsługują tylko układy z rodziny GeForce RTX 4000, na których w pełni wystarczające do rozgrywki w Witchfire jest aktywowanie DLSS 2.

Źródło: WCCFTech