Nowe badanie dotyczące związków pomiędzy zdrowiem psychicznym, a rozwojem Internetu, rozprawia się z ważnym mitem

Wśród niektórych grup społecznych panują przekonania, że Internet, media społecznościowe i smartfony mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Często jest to po prostu wynik osobistych przekonań danej osoby, które nie mają odpowiedniego umocowania w badaniach naukowych i rzeczywistości. Dowodzi temu najnowsza analiza, która została przeprowadzona na podstawie danych pozyskanych od blisko 2,5 miliona użytkowników.

Badacze Oxford Internet Institute przeprowadzili analizę, z której wynika, że nie istnieje znacząca korelacja pomiędzy rozwojem technologii internetowych, a pogorszeniem zdrowia psychicznego społeczeństwa.

Badacze Oxford Internet Institute – Andrew Przybylski i Matti Vuorre – opublikowali wyniki badań zatytułowane "Ogólny dobrostan i zdrowie psychiczne w dobie Internetu", które w praktyce rozprawiają się z istotnym mitem dotyczącym negatywnego wpływu globalnej sieci na kondycję psychiczną społeczeństwa. Analiza ma dogłębny charakter, ponieważ obejmuje dane od 2,4 mln użytkowników w wieku 15-89 lat ze 168 krajów na całym świecie. Badaczy interesował przede wszystkim okres obejmujący lata 2005-2022, a raport, który na ich podstawie powstał został podzielony na dwie główne części. Pierwsza z nich dotyczy dobrostanu badanych i bazuje na samookreśleniu przez nich satysfakcji z życia, a także pozytywnych i negatywnych doświadczeń. Dane te zestawiono procesem rozpowszechnienia Internetu na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Druga część koncentruje się na zdrowiu psychicznym, poprzez wykorzystanie metaanalitycznych wskaźników niepokoju, depresji i samookaleczeń w latach 2000-2019 w 202 krajach i sprawdzenie ich związków w procesem rozpowszechnienia technologii internetowych.

Wyniki idą na przekór ogólnym przekonaniom dotyczącym pogarszania się kondycji psychicznej społeczeństwa wraz z rozwojem dostępu do globalnej sieci. Na przestrzeni dwóch przebadanych dekad nie odnotowano dużych zmian w dobrostanie i zdrowiu psychicznym. Co prawda, pojawiły się obszary, w których wyniki nie są jednoznaczne, ale zmiany w ogólnej kondycji psychicznej są na tyle niewielkie, że nie ma tutaj bezpośredniej korelacji z bardzo dynamicznym przecież rozwojem Internetu i powiązanych z nim technologii w minionych 20 latach. Przybylski wprost stwierdza, że przeświadczenie o ogólnym związku tych dwóch kwestii nie ma wystarczającego uzasadnienia w rzeczywistości. Korelację tego typu zauważono jednak w przypadku użytkowników Internetu będących w wieku dorastania. Można stwierdzić, że w tej grupie wiekowej rozwój mediów społecznościowych miał pewien negatywny wpływ na satysfakcję z życia. Jest to jednak wpływ ograniczony.

Źródło: TechSpot