Nowa procedura testowa smartfonów na PurePC – Czego brakuje? Co zmienić? Co poprawić?

Drodzy Czytelnicy zebrani wokół PurePC... Doskonale zdajemy sobie sprawę, że przyszło nam pracować pod okiem jednej z bardziej wymagających społeczności w polskim internecie (co oczywiście bardzo nas cieszy i motywuje). Z tego też powodu podjęliśmy ostatecznie decyzję o zmianach w dziale mobile. Nie było to łatwe i trochę to trwało, ale nie ma co się oszukiwać – ostatecznie wszystko zmierzało do tego, aby przeprowadzić tu większe "porządki". Dlatego też zmierzam z informacją, że już od czerwca, na powrót (po dwóch latach) biorę pod swoje skrzydła testy smartfonów. Jak już zauważyłam, jesteście szalenie błyskotliwą społecznością, która nie łyka wszystkiego niczym pelikan ;), co wyróżnia Was spośród Czytelników konkurencyjnych serwisów. Dlatego też bezapelacyjnie zasługujecie na testy urządzeń mobilnych, które będą dla Was PRZYDATNE. No dobrze, komplemenciki mamy już odhaczone ;) wracamy więc do meritum.

Testy temperatur i bardziej ustandaryzowane testy fotograficzne - to tylko część nowości, które pojawią się w kolejnych recenzjach smartfonów. Zanim to jednak nastąpi, dajcie znać, jakie dodatkowe zmiany w procedurze testowej byłyby przez Was mile widziane.

"Kręgosłupem" PurePC były, są i będą testy desktopów, laptopów, kart graficznych czy procesorów. To nie zmieni się nigdy. Wszystko inne jest przyjemnym dodatkiem, co nie oznacza jednak, że ma być realizowane "po łebkach". Z drugiej niemniej strony chcielibyśmy, abyście pamiętali o jednym – choćbym osobiście chciała rozebrać co do jednej śrubki każdy smartfon (oraz inne urządzenia, które testuję) i wrzucić go na każdą możliwą platformę testową świata, to pojawia się tu pewien problem. Jak już wspomniałam, sprzęty audio, mobile czy inne gadżety nie są w PurePC priorytetem, stąd nie możemy sobie pozwolić na zbyt długie "pieszczenie" się z nimi. Jak wysnuliśmy wniosek o tym, co jest, a co nie jest w PPC priorytetem? To proste – po tym, które materiały cieszą się Waszym największym zainteresowaniem.

Nie ma co jednak ukrywać – testy / recenzje smartfonów odwiedzane są przez Was z miesiąca na miesiąc coraz częściej. Nic w tym dziwnego – małymi kroczkami, niemal niezauważalnie (ale jednak), przejęły one wiele funkcji, które dotąd pełniły desktopy czy laptopy. Wystarczy spojrzeć wokół siebie, czy nawet na siebie, by zdać sobie sprawę, że dziś raczej tylko pecetowi entuzjaści i osoby pracujące z komputerem z tychże komputerów korzystają. Reszta załatwia wszystko w internecie właśnie poprzez smartfon. Czy więc tego chcemy czy nie, przyszłość maluje się tak, że te niewielkie urządzenia ostatecznie wyprą pecety (choć jeszcze trochę to potrwa). Za tą moją dość śmiałą tezą przemawia choćby fakt, że smartfony stają się przy okazji coraz bardziej mocarne, a co za tym idzie, ewoluują w komputery kieszonkowe.

I właśnie dlatego należy im się procedura testowa przez duże "Pe", do tematu której powoli się zbliżamy. Zanim to jednak nastąpi, jeszcze jedna, bardzo istotna kwestia (trochę truizm, ale warto to uwypuklić) – smartfony użytkujemy inaczej, niż komputery. Stąd też testowanie ich na milion różnych sposobów, by uzyskać kilka dodatkowych wyników, jest tylko sztuką dla sztuki. Po drugie, logicznym wydaje się, że w recenzjach smartfonów muszą pojawić się subiektywne odczucia recenzenta. Tego, czy smartfon jest wart zakupu nie wywnioskujemy wszak tylko po wynikach kilku benchmarków, jak to ma miejsce np. przy procesorach. Jak więc widzicie, zadowolenie wszystkich Czytelników (tych bardziej zaawansowanych, jak i laików, którym tabele i słupki nic nie powiedzą), nie jest rzeczą łatwą. Zamiast więc rozmyślać nad tym, czego oczekiwałaby społeczność zebrana wokół PurePC, po prostu Was o to pytamy.

TL;DR?

Drodzy, bazując na dotychczasowych doświadczeniach z recenzjami smartfonów na PurePC – co byście zmienili, co byście dodali, a co wyrzucili, aby kolejne testy były po prostu dla Was bardziej użyteczne? Być może bardziej skondensowane, ale też bardziej "dopakowane" konkretami? Byście po ich przeczytaniu doskonale wiedzieli, czy jest to sprzęt dla Was, czy nie. Podsuwam do dyskusji m.in. takie kwestie jak np. fotografia. Np. zdjęcia w jakim trybie (auto / HDR / z AI / bez ulepszeń?) będą dla Was najlepszym rozwiązaniem? Czy do minimum ograniczyć subiektywne opisy urządzeń i skupić się na "cyferkach"? Itd., itp... Dodatkowo, jeśli macie np. pomysły skąd wziąć tablice wzorcowe do testów foto (oraz które z nich spełnią Wasze oczekiwania), to zapraszam do dyskusji. Zachęcam też do plusowania komentarzy, aby jasnym stało się, które z sugestii są najpopularniejsze / najbardziej popierane.

Ze swojej strony obiecuję solidnie podejść do każdej sugestii. Trzeba by było być niezłym arogantem, by nie skorzystać z tego, że co kilkaset głów to nie jedna :). Zawczasu poruszę jednak jeszcze kwestię testów w grach, aby później nie było, że tę kwestię zignorowałam. Tak, wiem że tego oczekiwaliście i sama przez długi czas nie wyobrażałam sobie nowej procedury testowej bez wyników FPS z gier takich jak Genshin Impact czy ARK: Survival Evolved. Jednak na ten moment takie testy wydają się być niemożliwymi do zrealizowania. Nie istnieje bowiem jeszcze aplikacja mobilna, która ten parametr mierzy. W sklepie Google Play znajdziecie co prawda kilka takich apek, co zwą się "FPS Test", ale w praktyce przekłamują, wskazując nie na realną ilość klatek w grach, a na... odświeżanie sprzętowe ekranu. Kontaktowaliśmy się także z dwoma firmami, które dostarczają desktopowego oprogramowania do tego typu testów, ale bezskutecznie. Testy w grach bez tzw. roota więc na ten moment nie są możliwe. Zrobienie roota na wypożyczanych smartfonach również. Co prawda niektóre smartfonowe nakładki (np. w Xiaomi) mają wbudowany licznik FPSów, ale nie samym Xiaomi człowiek żyje :) (choć niektórzy i owszem).

Wracając jednak do zmian wszelakich - oto kilka recenzji w dotychczasowej procedurze: